Pátrání po ztracené ponorce s miliardáři: Kyslík dojde v 13:08! Přichází rozhodující fáze

Východně od amerického a kanadského pobřeží pokračuje pátrání po turistické ponorce, která se v neděli ztratila s pěti lidmi na palubě při plavbě k vraku zaoceánské lodi Titanic. Na palubě jsou známí boháči. Ve čtvrtek vstoupilo do rozhodující fáze. Čas na jejich záchranu se rychle krátí, ponorka má zásoby kyslíku jen do poledne. Jiskru naděje zažehla posádka jednoho z letadel nasazeného do pátrání! Na sonaru prý zaznamenali „bouchání“, které se v okolí místa ztracení ozývalo v pravidelných intervalech! Záchranné týmy zatím zdroj podvodního zvuku neznají. V televizním rozhovoru to podle zpravodajské společnosti BBC řekl důstojník americké pobřežní stráže John Mauger, který operace vede. Jedna z posledních nadějí má jméno Victor.