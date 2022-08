Olivia (†9) zemřela, když se dostala do přestřelky gangů: Máma ji chránila vlastním tělem, ale marně

Maminka maličké Olivie se svou dcerku snažila bránit do poslední chvíle. Když před střelcem zavírala dveře, schytala kulku do zápěstí. Olivia mezitím stála za ní. Krátce na to ale po bezohledné střelbě skončila s kulkou v hrudníku také ona. Se střelnými zraněními skončil i cizí muž, který se do domu běžel schovat. To on byl cílen střelce. Do nemocnice odvezli jeho kumpáni. O Olivii se jako první postarali policisté, informoval deník Independent.

Holčička byla po střelbě převezena do nemocnice Alder Hey v kritickém stavu s poraněním hrudníku. I přes včasnou pomoc ale došlo na nejhorší. Po několika hodinách byla Olivia prohlášena za mrtvou. Její maminka se mezitím ze svých poranění zotavuje. Dcerku už ale nikdy neobejme. „Došlo k několika výstřelům bez jakéhokoli ohledu na Olivii a její rodinu,“ zoufal si vrchní detektiv Mark Kameen.

Jak dále policisté zdůraznili, střelec ani jeho zamýšlená oběť neměli s nevinnou rodinou nic společného. Šlo o tragickou náhodu. A co víc, samotného zakukleného střelce se strážcům zákona zatím dopadnout nepodařilo. Policistka Serena Kennedyová je ze souběhu událostí v šoku. „Je neuvěřitelné, že se v našich ulicích pohybují zločinci, kteří neváhají na ulici použít zbraně bez jakékoli zábrany,“ kroutila hlavou.

K tragédii se vyjádřil i britský premiér Boris Johnson. Střelba je podle něj naprosto nepředstavitelnou tragédií. „Policisté dostanou vše, co potřebují, aby dopadli odpovědné osoby,“ slíbil. „Mé myšlenky jsou s rodinou malé Olivie a lidmi z Liverpoolu,“ dodal britský státník.

Na Olivii dojemně zavzpomínala také ředitelka z katolické školy, kam dívenka docházela. „Měla krásný úsměv a smysl pro humor. Byla to temperamentní osobnost,“ uvedla. „Naše školní komunita je ze ztráty Olivie v šoku,“ doplnila Rebecca Wilkinsonová.