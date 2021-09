Před dvěma lety se vydala Leah Croucherová (tehdy 19) ráno do práce, kam už nedorazila. Policisté případ začali vyšetřovat, ovšem po rodačce z Emerson Valley jakoby se slehla zem. Více než čtyřiadvacet měsíců poté, co Leah záhadně zmizela, se objevila informace, že existuje svědkyně, která nejspíš viděla, jak někdo dívku unesl! Ta uvedla, že vyšetřovatele kontaktovala, nikdo se jí však neozval zpět.

Průlom zřejmě nastal ve vyšetřování záhadného zmizení Leah Croucherové, která se 15. února 2019 vydala do práce. Tehdy devatenáctiletá dívka s batohem na zádech ráno vyrazila do práce a záhadně zmizela. Policie se v případu neměla čeho chytit. Neexistovala žádná stopa, která by strážce zákona v případu posunula dál. Dva roky rodiče Leah očekávají, že se jejich dcera vrátí domů. Britská média nyní přišla s informací, že v případu existuje svědkyně!

Viděla únos Leah?

Tou podle informací zpravodajského webu miltonkeynes.co.uk má být šedesátiletá řidička, která jela v oblasti kolem Furzton Lake a dostala se do zácpy. Bylo něco málo po půl deváté ráno, když si všimla naleštěného černého auta, které si prý důkladně prohlédla a uviděla nohy položené na palubní desce!

„Najednou se na palubní desce objevila pravá noha, následovala levá noha. Hádala jsem, že kvůli velikosti patří ženě. Byla jsem nehybná a auto stálo na křižovatce vedle mě. Čekalo na vytažení, takže jsem měla docela dobrý výhled. Jak jsem sledovala to auto, řidič najednou pustil volant,“ popsala šokující scénu s tím, že dotyčný chytil čouhající nohy na palubní desce a silně je tlačil dolů.

„Používal obě ruce a zdálo se, že je to velmi agresivní. Bylo to, jakoby se pokoušel někoho ukrýt. Pamatuji si, že mě to rozhodilo,“ dodala. Chtěla si zapsat poznávací značku, ale neviděla na ni dobře. „Doufala jsem, že auta přede mnou popojedou,“ dodala s tím, že měla chvíli chuť vyjít z auta a jít se tam podívat. Zácpa se však hnula a tak pokračovala v jízdě.

Na policii nikdo nereagoval

Jakmile žena slyšela, že přesně ten den zmizela dívka, kontaktovala policii. Nicméně nikdo na její telefonát nereagoval. „Napůl jsem očekávala, že mi policie zaklepe na dveře a bude chtít moji výpověď, což by bylo dobře. Ale nic se nestalo. Nikdo nevolal, ani mě nenavštívil,“ uvedla žena. Nakonec se rozhodla, že znovu strážce zákona kontaktuje.

„Bylo znovu. Později jsem tam zavolala znovu, abych se jich konkrétně zeptala, jestli to pověřili. Bylo mi řečeno, že se nemohou vyjádřit,“ uzavřela s tím, že se jí případ pohřešované Leah dotýká o to víc, že bydlí poměrně blízko jejich rodičů a Leah zná podle vidění.

Pamatuje si vzhled muže

Svědkyně si dokonce pamatuje velice dobře, jak muž vypadal. „Přála bych si, abych měla tehdy v ruce telefon a pořídila fotografii. Muži, který řídil auto, mohlo být tak 30 až 40 let a měl tmavší vlasy, tmavě hnědé spíš než černé,“ detailně popsala muže pro britský deník Daily Mirror. „Měl na sobě tmavý, lahvově zelený svetr a sako,“ dodala s tím, že bylo delší zřejmě kožené.

VIDEO: Devítiletá Anička Janatková. Okolnosti její vraždy zůstávají neobjasněny