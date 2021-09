V souvislosti se zmizením Claudie Lawrenceové bylo vyslýcháno devět lidí, ale bez úspěchu. Stejně tak se doteď nepodařilo najít její tělo. Jak uvedl deník Mirror, poté, co policie prohledávala zatopený lom v Sand Hutton, se detektivové rozhodli vypustit jedno z jezer.

Na záběrech z dronu je vidět, jak několik specializovaných policistů v řadě na kolenou prozkoumává konečky prstů dno jezera, dvanáct kilometrů od domova pohřešované dívky. Claudiina maminka mezitím pátrání nevzdává, ale zároveň podle svých slov trpí nočními můrami. Prosila, aby se ozval kdokoli, kdo něco ví o souvislosti mezi jezery a zmizením její dcery.

„Pro mě jako pro mámu je strašné slyšet, že policisté prohledávají dno jezera, je to noční můra. Žádný rodič by tohle neměl snášet,“ uvedla zdrcená Joan. Děsí se, co detektivové najdou. „Bude to její batoh, telefon nebo co?“ ptala se a řekla, že policisté musí mít určitě nějakou stopu, když do takové práce šli. „Vědí něco, co já ne, je to hrozné,“ dodala.

Od roku 2009 byla prohledána řada dalších míst, včetně biologického oddělení University of York, které dívku zaměstnávalo, stejně tak jako místní hospody.

V případu se objevovali lidé, kteří se pokoušeli pátrání po Lawrenceové zmařit. „Ahoj všichni, dovolte mi, abyste věděli, že jsem v pořádku a jsem v bezpečí,“ napsal kdysi na facebook jeden z místních teenagerů pod jejím jménem. Další muž pak policisty svedl na falešnou stopu a odpykal si za to přes rok ve vězení.