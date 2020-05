Chelsie Dacková z Gorlestonu-on-Sea ve východní Anglii byla pro svoji sympatickou povahu oblíbená všude, kam přišla. Vzpomínají na ni kolegové v práci i mnoho jejích přátel a známých. Do facebookové skupiny Find Chelsie Dack (Najdi Chelsie Dack), která byla založena po zmizení dívky před téměř čtyřmi týdny, se během krátké doby přihlásilo na 13 000 lidí.

Tajemný výherce ve Sportce rozdává 192 milionů: Psycholožka vysvětlila proč!

K nevyvratitelné identifikaci pohřešované došlo při pitvě, k níž bylo přistoupeno ve čtvrtek. Vyšetřovatelé nezveřejnili její výsledky, ale podle serveru Daily Mail se domnívají, že mladá žena ukončila život skokem do moře, a to už v tu noc, kdy zmizela. Na pátrání po Chelsie byly nasazeny kromě policie helikoptéry pobřežní hlídky, do akce se zapojili také psi a dobrovolníci.

Dojemné gesto rodičů Oliverka s SMA: Takhle poděkovali za 50 milionů!

„Kamery zachytily Chelsie, jak jde v noci směrem k moři a ústí řeky Yare. Nejpravděpodobnější je, že skočila do moře a utopila se,“ řekl šéf místní policie Mike Britton. „S nejhlubším zármutkem v srdci vám všem musíme oznámit, že se vyšetřovatelé přiklání k tomu, že si Chelsie vzala život,“ tak také zněl jeden z postů Emmy Hallové, administrátorky profilu Find Chelsie Dack.

Odporné snímky z obchodů: Drahé kabelky a boty po dvou měsících v karanténě zplesnivěly!

Přitom jen několik hodin předtím, než muselo být vyhlášeno pátrání, Chelsie publikovala veselé fotky s vyplazeným jazykem. „Nechápeme to, vůbec to nechápeme. Proč si to udělala? Byl to jeden z nejveselejších lidí, které znám,“ řekla zhroucená maminka Dawn Howellová. Podle ní netrpěla žádnými depresemi a sociální izolaci za koronavirové epidemie nesnášela nijak dramaticky.

Při požáru přišli o syna i celý majetek: Vladimír a Věra promluvili o tragédii i novém přírůstku do rodiny

Známky toho, že restriktivní opatření přece jen mohla prožívat i jinak, se ale objevují v jejím příspěvku, který na sociální síti zanechala 28. března. „Skutečně jsem tu situaci podceňovala. Nikdy jsem ji nekomentovala, ale dneska musím. Nedívám se na zprávy, protože mi vůbec nedělají dobře. Ale čtu si o těch věcech on-line a přijde mi to každým dnem děsivější. Stačí jen poslat zprávu a jsem u vás. Protože v téhle době musíme myslet na to, co je v životě nejdůležitější,“ stojí v něm.

Nudil se v karanténě, tak šmejdil: Muž pod domem objevil tajemný tunel!

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry: 800 155 555 nebo v Centru krizové intervence: 284 016 666. Děti a mladiství se mohou obrátit na Linku bezpečí: 116 111. Služby jsou poskytovány nonstop a zdarma.