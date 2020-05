Střelec

Nepodléhejte panice a nevzdávejte se! Když vám v práci mnoho věcí nejde, neznamená to, že jste k ničemu. Každý může mít své dny. Nicméně se nesnažte situaci zlehčovat a před šéfem dělat, že je vám to úplně jedno. To by byl ve vzduchu vyhazov!