Na internátu strávila noc také 73letá Mária Lehocká, která žije ve vedlejším domě. I ona pocítila výbuch sousedního paneláku na vlastní kůži. „Až mě to odhodilo, když to bouchlo. Znám mnoho lidí z toho domu. Je to obrovská tragédie. A musely to vidět i děti,“ řekla slovenskému deníku SME se slzami v očích bývalá zdravotní sestra. Kdy se bude moci vrátit domů, zatím ale neví.