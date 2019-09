Ruští fotbaloví reprezentanti Alexandr Kokorin a Pavel Mamajev byli na podmínku propuštěni z vězení, kde si odpykávali trest za loňské napadení několika lidí v centru Moskvy. Soud jim podmínku schválil už 6. září a státní zastupitelství se proti ní v desetidenní lhůtě neodvolalo. V celém případu hrála roli i Česká republika, a to když korunní svědkyně modelka Jekatěrina Bobkovová za podivných okolností vypadla z okna apartmánu ve Špindlerově Mlýně jen pár dní předtím, než měla svědčit ve prospěch fotbalistů.

Útočník Petrohradu Kokorin a záložník Krasnodaru Mamajev byli zatčeni loni v říjnu a v květnu je soud poslal do vězení za to, že spolu s dalšími útočníky na ulici zbili a zkopali muže. Další lidi pak napadli v kavárně poté, co je napomínali kvůli hluku. Podle svědků byli oba ruští hráči při incidentu pod vlivem alkoholu a zřejmě i drog.

Kokorin dostal trest odnětí svobody na 18 měsíců, Mamajev o měsíc kratší, hrozilo jim přitom až sedm let. Oběma se do odpykané doby započítal i pobyt ve vazbě.

Případ by pravděpodobně nijak nezasáhl Českou republiku, kdyby v květnu letošního roku nedošlo k neštěstí ve Špindlerově Mlýně, při kterém tu z balkonu jednoho apartmánu vypadla ruská modelka Jekatěrina Bobkovová. Ta měla být korunní svědkyní v celé kauze. Měla zlomenou pánev, dvě žebra, pohmožděné plíce, nitrolebeční krvácení a ležela v nemocnici v Hradci Králové.

To, proč se z balkonu zřítila, je dodnes záhadou. Podle závěrů policie šlo o nešťastnou náhodu, modelka ale tvrdí, že ji někdo musel udeřit do hlavy a pak ji z balkonu vyhodit. Dnes už je Bobkovová v pořádku a znovu se naplno věnuje své práci.