Ruská kráska Jekatěrina Bobková (30) utrpěla vážná zranění poté, co v květnu spadla z hotelového balkonu ve Špindlerově Mlýně. Pohledná modelka přitom svědčila v případu proti ruským fotbalovým reprezentantům. Česká policie vyšetřování odložila s tím, že pád byl nešťastná náhoda. Krásná brunetka však tvrdí, že předtím, než spadla z asi desetimetrové výšky, ji někdo zdrogoval a udeřil do hlavy!

V květnu se vypravila do luxusního hotelového resortu ve Špindlerově Mlýně ruská modelka Jekatěrina Bobková. Během pobytu na horách došlo k neštěstí. Jekatěrina náhle spadla z hotelového balkonu. Po pádu z asi deseti metrů utrpěla vážná zranění, skončila v kómatu a bojovala o svůj život. Jekatěrina konečně promluvila o osudném večeru v českých horách. Modelka uvedla, že před pádem nevypila víc než dvě skleničky vína. Potom se prý začala cítit ospalá a malátná.

Modelka svědčící v procesu s fotbalisty vypadla ve Špindlu z balkonu: Policie případ uzavřela

Případem pádu ruské modelky se zabývala česká policie. Vyšetřovatelé si nechali vypracovat znalecký posudek ze soudního lékařství a toxikologie. Podle informací Daily Mailu měla žena v době pádu v krvi jak alkohol, tak neznámou drogu. Případ byl policií odložen. Strážci zákona nezjistili cizí zavinění.

„Prověřovaná věc byla odložena, protože se neprokázalo, že by se jakýmkoli způsobem na zranění ženy podílela další osoba. Šlo o nešťastnou událost, přepadla přes zábradlí,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Ježková pro ČTK. Mluvčí neprozradila totožnost ženy, uvedla pouze, že se jednalo o občanku Ruské federace.

Ruská kráska však tvrdí, že jí někdo omamnou látku podstrčil a posléze ji udeřil do hlavy. Její slova potvrdili i ruští lékaři. „Lékaři v Moskvě říkají, že to vypadá, jako by mě někdo udeřil do hlavy a poté mě shodil dolů. Tvrdí, že jsem v době pádu byla v bezvědomí,“ řekla pro Daily Mail Jekatěrina.

Šokující popis a první slova o pádu z balkonu: Modelka, která svědčila u soudu s fotbalisty, promluvila

Bobková svědčila v procesu proti ruským fotbalovým reprezentantům Pavlu Mamajevovi a Alexandru Kokorinovi, kteří v centru Moskvy napadli několik lidí. Fotbalisti byli za napadení odsouzeni k 17 a 18 měsícům za mřížemi.

Žena prý ostatní účastníky pobytu při cestě do České republiky varovala, že nebude ohledně případu fotbalistů mluvit, jelikož v kauze figuruje jako svědkyně. Ovšem několik mužů se jí mělo údajně na kauzu vyptávat. Modelka nyní naléhá na ruské úřady, aby případ znovu otevřely. Její žádost je podle informací Daily Mailu v současné době přezkoumávána.