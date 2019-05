Modelka svědčící v procesu s fotbalisty vypadla ve Špindlu z balkonu: Po brutálních zraněních klíčový výslech!

Zlomená pánev a dvě žebra, pohmožděné plíce, nitrolebeční krvácení. Tato zranění utrpěla modelka Jekatěrina Bobkovová (30) po pádu z deseti metrů. Žena, která svědčila v procesu s ruskými fotbalisty Pavlem Mamajevem (30, Krasnodar) a Alexandrem Kokorinem (28, Zenit Petrohrad), leží v nemocnici.

Klíčová svědkyně nemlčela

Podle informací Blesku byla včera za modelkou ve špitále policie, výslech ale ještě nebyl kvůli následkům zranění možný. „Čekáme na to, až se její stav zlepší natolik, že bude schopná vypovídat. Její svědectví pro nás bude klíčové, mohla by popsat, co se tam stalo,“ řekla Blesku policistka Ivana Ježková.

Ve Špindlu spadla z balkonu ruská modelka: Svědčila proti fotbalistům!

Policie dosud neřekla, jestli měla pád ženy způsobit další osoba. „Zahájili jsme úkony v trestním řízení pro zatím nespecifikovaný trestný čin. Neznamená to ale ještě to, že zahájíme stíhání,“ řekla Ježková.

Apartmán patří miliardáři

Případ hojně komentují ruská média. „Apartmány, v nichž přebývala s kamarádkou, jsou psané na bývalého hlavního sponzora ženského basketbalového týmu CSKA Moskva Andreje I.,“ píše web Spletnik.ru a upozorňuje na majetek muže v hodnotě 4,6 miliardy korun a na fakt, že byl v minulosti senátorem.