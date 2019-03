Krásná modelka (21) bojuje v Číně o život: Zkolabovala po 7měsíčním otročení

Ruská modelka Alisa Mitrova od 15 let pravidelně létala pracovně do Číny, kde byla podle její matky velice žádaná. Pracovním cestám je ale podle všeho konec. Alisa v úterý znenadání zkolabovala a lékaři šanghajské nemocnice jí posléze diagnostikovali meningitidu. Nebýt včasné reakce Alisina brazilského přítele Rafaela, modelka by pravděpodobně zemřela.

Brazilec přítelkyni odvezl do nemocnice v Šanghaji, odkud dívku po jednom dni převezli do špitálu dvě hodiny od Šanghaje. Alisinu situaci zkomplikoval fakt, že v Číně nemá vyřízené zdravotní pojištění. Za první noc tak Alisa musí zaplatit přes 500 tisíc korun. Nemocnice, ve které je Alisa nyní, je sice levnější, mastný účet za léčbu ale poroste dál.

„Podmínky tu jsou samozřejmě horší, ale řekli nám, že jí dokážou pomoct. Alisa je ve vážném stavu, v jeden moment s námi ale dokázala mluvit,“ sdělil médiím modelčin otec Vitalij. Alisa má štěstí, že ji do Číny doprovázela rodina, a není tak v těžké situaci sama.

V podobné situaci byla před rokem a půl 14letá ruská modelka Vlada Dzjuba, která také dostala meningitidu a neměla zdravotní pojištění. Dívka byla na rozdíl od Alisy v Číně sama bez rodičů a nemoc nepřežila. Její případ vyvolal v Rusku obrovský ohlas.

Do Číny odlétá za prací modelky stále více dívek ze zemí bývalého Sovětského svazu. Problémem se zabývají úřady Ruska, Ukrajiny nebo Běloruska. Děvčata nezřídka školního věku se nechají zlákat vidinou života na vysoké noze, a přitom v Číně řada z nich skončí v pochybném klubu, kde se chozením po přehlídkovém mole rozhodně neživí. Někteří tak tuto praxi označují jako obchod s bílým masem.