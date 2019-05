Modelka ve Špindlu vypadla z bytu miliardáře: Kdo za ni zaplatí astronomickou částku?

Ruská modelka Jekatěrina Bobkovová (30) záhadně spadla z balkonu ve Špindlerově Mlýně a stále je v intenzivní péči lékařů v Hradci Králové. Její léčba by mohla stát i miliony korun, a zatím není nikdo, kdo by ji zaplatil...

Žena, která ještě 8. května svědčila u soudu ve prospěch ruských fotbalistů Pavla Mamajeva (30, Krasnodar) a Alexandra Kokorina (28, Zenit Petrohrad) proti vysokým státním úředníkům, přijela do Česka nepojištěná. Léčbu následků pádu z desetimetrové výšky, ke kterému došlo v noci z 10. na 11. května, by si tak měla hradit sama. Podle ruských médií se na to vybírají peníze na speciální konta, která založily její kamarádky. Výše vybrané částky však není známá.

Modelka svědčící v procesu s fotbalisty vypadla ve Špindlu z balkonu: Po brutálních zraněních klíčový výslech!

„Myslet si, že by na léčbu přispěli lidé, kteří se účastnili večírku v tom apartmánu, je směšné. Znali se jen krátce a povrchně,“ řekla v rozhovoru pro ruský web MK.ru její kamarádka Olga Solncevová s tím, že na mejdanu byl i jistý »velmi bohatý a vlivný muž«. Apartmán, kde se neštěstí stalo, patří Andreji I., jehož majetek je odhadován na 4,6 miliardy korun. Kamarádka Bobkovové, Tatyana Atemasová, jež byla neštěstí přítomna, je podle MK.ru již v Moskvě a potřebuje péči psychologů. „Káťa šla kouřit na balkon, ale protože já ani další lidé nekouří, šla tam sama. Asi po deseti minutách jsme ji tam najednou neviděli a slyšeli křik lidí pod balkonem,“ popsala tragédii a řekla i to, že přijeli do Česka odpočívat. Nejprve byli s partou slovinských hokejistů v Karlových Varech, pak se přesunuli do Krkonoš.

Modelka, která svědčila v procesu s fotbalisty, vypadla z balkonu ve Špindlu: Není jediný svědek, tvrdí policie

Modelka, která v Rusku tančila ve vyhlášeném nočním klubu Egoist, podle kamarádek pochází z chudé rodiny, která si nemůže dovolit léčbu platit. „Odjela spontánně, bez pojištění,“ řekla Olga Solncevová, která se s Jekatěrinou zná asi 12 let. Podle informací Blesku se může účet za léčbu vyšplhat do astronomických částek. Žena má totiž zlomenou pánev, žebra, zhmožděné plíce, měla i krvácení do mozku. „Odhadovat bez znalosti zdravotního stavu pacientky závažnosti jednotlivých zranění a pravděpodobnosti možných komplikací náklady na zdravotní péči by bylo věštěním z křišťálové koule. Obecně je snad možné říci jen to, že u vážných polytraumat, neboli mnohočetných zranění, se mohou náklady na léčbu vyšplhat klidně na stovky tisíc korun a v krajních případech i o řád výše,“ řekl Blesku mluvčí VZP Oldřich Tichý.