Hrůza na Orlickoústecku: Žena (26) umlátila matku sekerou! Když neumřela, vzala na ni provaz

Pardubická policie obvinila šestadvacetiletou ženu z vraždy matky. Podle policie ji ubila sekyrou v rodinném domě v Třebovicích na Orlickoústecku. Žena se několik dní skrývala na Pardubicku a Šumpersku, po zadržení se podle policistů k činu doznala. Soud dnes rozhodne o její vazbě. Ženě hrozí až 20 let vězení nebo trest výjimečný. Novinářům to dnes řekli pardubičtí kriminalisté.

"Chceme uklidnit lidi z vesnice a okolí, že pachatel je zadržen, že je nemůže ohrožovat," řekl vedoucí odboru obecné kriminality Milan Šimek.

Vražda se odehrála v pondělí 22. července. Obviněná policii řekla, že jí osmašedesátiletá matka vyčítala, že dlouhodobě nepracuje. Začaly se hádat. Dcera odešla do dřevníku pro sekyru, kterou pak matku jedenáctkrát udeřila do hlavy a dvakrát ji sekla do rukou, když se žena snažila bránit, uvedl vyšetřovatel František Vychytil. Děsivá slova dětí na parte: Maminku (†47) jim střelil otec do hlavy v rychnovské restauraci

Podle výpovědi obviněné ženy matka spadla na zem a ještě žila. Dcera šla proto znovu do dřevníku pro provaz, který matce omotala kolem krku a škrtila ji. Dcera pak vyšla ven z domu, aby se podle své výpovědi uklidnila, a její matka mezitím v domě zemřela, řekl Vychytil.

"Aby se nemusela dívat na tělo zemřelé, zakryla ji lůžkovinami. Omyla se, vyprala své oblečení a částečně uklidila a poté s matkou v domě přebývala až do soboty 27. července," řekl vyšetřovatel.

Obviněná se bála ohlášeného nedělního příjezdu příbuzných, a proto utekla. Vzala matce kreditní kartu a z ní platila pobyty v hotelích na Pardubicku a Šumpersku. V neděli příbuzní, kteří do Třebovic přijeli, oznámili neštěstí. Policie podezřelou ženu zadržela nedaleko jejího bydliště v pondělí 29. července večer, řekl Vychytil. Rekordní vlna solidarity: Pro děti zastřelené Heleny (†47) vybrali už přes milion!

"Nabízelo se víc verzí. Zpočátku jsme nevěděli, jestli se i dcera nestala obětí trestného činu. Doznala se prakticky ihned. Určitou lítost u výslechu projevila. Ale bylo znát i uvolěnní, že došlo k jejímu zadržení," řekl Šimek.

Policisté šestadvacetiletou ženu obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy, za což jí hrozí 12 až 20 let vězení. Protože jde o brutální čin, může jí soud uložit až trest výjimečný. Soud v Ústí nad Orlicí ve středu odpoledne rozhodne o vzetí do vazby, dodal Šimek.