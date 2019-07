Martin chtěl zastřelit šéfa partnerky, ale minul o pár centimetrů. Dostal 12 let vězení

Martin H. podá odvolání. Za pokus vraždy mu u soudu hrozilo 12 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Martin H. se k činu už dříve přiznal. Tvrdí, že zbraň měl tehdy u sebe připravenou ke střelbě kvůli medvědovi, který se na Vsetínsku pohyboval, a výstřelem chtěl zaměstnavatele pouze vystrašit. Martin H. u soudu řekl, že při odchodu od domu se otočil a vytáhl pistoli, ze které vystřelil do prostoru.

„Nemířil jsem nikam, to můžu přísahat. Nedokázal bych na někoho zamířit, mám k tomu odpor,“ uvedl Martin H. Soud jeho verzi označil za účelovou a dal za pravdu obžalobě, podle které se jednalo o střelbu namířenou do rozsvíceného okna, za kterým se pohyboval zaměstnavatel. Soudce připomněl, že Martin H. vystřelil až několik minut poté, co se snažil boucháním na dveře domu přimět zaměstnavatele, aby mu otevřel. TREST SMRTI! Vrah, který v Rychnově střelil manželku do hlavy, nezaslouží slitování, bouří se lidé

„Pokud by chtěl vystřelit do vzduchu, mohl to udělat hned poté, co se nedobouchal,“ podotkl soudce Aleš Vašků. Podle soudního znalce mohla střela zaměstnavatele vážně zranit či mu způsobit smrt. Z předchozích výpovědí vyplynulo, že obžalovaný často pil alkohol a domácnost financovala jeho družka. Incident se podle žalobkyně Alice Ondráškové odehrál loni na začátku prosince.

Zlost dostal muž poté, co mu družka řekla, že jí zaměstnavatel odmítl vyplatit odměnu. „Vzal si legálně drženou pistoli, odešel do místa bydliště poškozeného, kde se snažil boucháním a kopáním do uzavřených dveří dostat do provozovny restaurace,“ popsala státní zástupkyně.

Když mu nikdo neotevřel, poodstoupil na ulici a sledoval několik minut dění v oknech. Když spatřil muže v koupelně, zamířil a ze vzdálenosti zhruba 12 metrů vystřelil. „Projektil proletěl oknem nad hlavou poškozeného. Pouze shodou okolností nedošlo k jeho zasažení,“ uvedla státní zástupkyně.

Martin H. uvedl, že ve chvíli, kdy mu u večeře družka řekla, že jí zaměstnavatel nedal ani výstupní papíry, vypnul mu mozek. U domu zaměstnavatele se prý snažil dobouchat na dveře. Proč ho napadlo v té chvíli vytáhnout zbraň, netuší. „Prostě jsem to vytáhl, zmáčknul jsem kohoutek a vyšla rána. Mozek začal fungovat až po výstřelu,“ uvedl Martin H. Zuzana (†41) si před smrtí prožila hotové peklo: Z její vraždy teď policisté obvinili Ľubomíra

Muž, na kterého Martin H. vystřelil, v té chvíli stál v koupelně zády k oknu u umyvadla. Rána ho vylekala. „Myslel jsem si, že praskla žárovka. Cítil jsem drobné střepiny do zad. Najednou jsem objevil díru ve zdi a koukám, že je díra i v okně,“ popsal u soudu muž, který poté zavolal policii.

Obžalovaný jej podle jeho slov dříve telefonicky kontaktoval s výhradami kvůli vyplácení peněz jeho družce. Ostřejší konflikty však mezi sebou neměli. U soudu přiznal, že s vyplácením peněz ženě zřejmě pochybil. Martin H. se mu u soudu omluvil.