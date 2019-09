Zpět

na

Obvinění z pokusu o zabití čelí plavecký trenér Petr H. (26) z Brna. Loni v březnu střelil pistolí do hrudníku otce jednoho z žáků Zdeňka P. (33). Konflikt vyvolal Zdeněk P. poté, co musel před zapsáním do kurzu se synem čekat venku. Zuřil a pak z pistole třikrát vystřelil. Obratný učitel ho odzbrojil a obrátil zbraň proti jejímu majiteli.