Neskutečná zpráva pro Terezu: Doživotí zrušeno, za pašování drog svoboda

Osm let za pašování devíti kilogramů heroinu dostala v Pákistánu Tereza Hlůšková (22). Pohledná Češka však stále doufá, že bude osvobozena. Podala proti svému rozsudku odvolání. Nadějí by se rozhodně neměla vzdávat, možné je totiž takřka vše… Soud v Láhauru osvobodil jistého Hanifu Abbase, který se zapletl do drogové aféry stejně tak, jako Tereza…

V lednu 2018 našli pákistánští celníci v kufru Terezy Hlůškové heroin. Pohledná Češka měla v úmyslu letět do Spojených arabských emirátů a posléze do Irska, ovšem místo toho skončila v tamním vězení. Po 14 měsících padl u soudu v Láhauru konečně verdikt. Pohledná Češka si má odsedět osm let!

Zoufalství pašeračky Terezy (22) stoupá: Zná datum odvolacího soudu, propuštění je v nedohlednu

Tereza, která měla ve svém zavazadle devět kilogramů heroinu, se však nehodlá jen tak vzdát. Představa osmi let strávených ve vězení, je pro ni nepředstavitelná, proto neváhala a proti rozsudku se odvolala. Naopak žalobce Aftab Ahmed se domnívá, že trest je velice mírný. „Chtěl bych, aby jí soud udělil maximální trest, tedy odnětí svobody na doživotí s dolní hranicí trestní sazby 25 let. Jde o závažný zločin pašování heroinu a Tereza dostala trest, jako by u sebe měla pouze surové opium,“ ohradil se vůči trestu.

Případ Terezy bude Nejvyšší soud projednávat tedy znovu, ovšem soudní stání bylo naplánováno až na 4.září, a jak se zdá, Tereza má se svým odvoláním šanci uspět. V roce 2018 byl totiž na kauci propuštěn pákistánský obchodník a politik Hanif Abbasi. Ten stejně tak jako Tereza byl zadržen kvůli drogové aféře.

Jarní dieta pašeračky Terezy (22): Vězeňskou „šlichtu“ nejí, kde bere peníze na kantýnu?

Abbasiho případ se táhne od roku 2010, kdy získal drogu pro svou společnost Gray Pharmaceutical, ovšem místo toho, aby ji použil k léčebným účelům, prodal ji pašerákům. V roce 2012 byl s dalšími devíti lidmi odsouzen. Ovšem díky straně Pákistánská muslimská liga se dostal s dalšími sedmi lidmi na svobodu. V Abbasiho případu rozhodovala soudkyně Alia Neelum, která bude mít na starost i případ odvolání Terezy.