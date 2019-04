Tereza chce na svobodu! Dopis naděje má dlouhých 7 stran

Její život se odvíjí podle pevných zákonů vězeňského života, ale česká pašeračka Tereza Hlůšková (22) se nevzdává! V březnu ji soud poslal na 9 let do kriminálu za pašování heroinu, se kterým ji chytili na mezinárodním letišti v Láhauru. Teď se rozhodla svůj osud vzít pevně do svých rukou a nic neriskovat. Její stanovisko zůstává pevné: Jsem nevinná a chci domů!