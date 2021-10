11 let od trestu pro žháře z Vítkova: Čtveřice neonacistů hodila do domu zápalnou láhev, Natálka (13) trpí dodnes

Byla to noc, která početné rodině z Vítkova změnila celý život. Čtveřice neonacistů v roce 2009 hodila zápalnou láhev do okna, které vedlo do pokoj tehdy dvouleté Natálky. Utrpěla popáleniny na 80 % těla, i přesto přežila. Přesně před 11 lety soud útočníky odsoudil. Všichni byli obviněni z pokusu o vraždu, tři dostali 22 let, čtvrtý 20 let. Polovinu trestu už mají za sebou.