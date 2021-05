Manželova „láska“ k alkoholu ji dohnala na ulici. O dva syny se stará v bytu pro bezdomovce

Život se s ní nemazlil. Říkejme jí třeba Tereza, skutečné jméno má zatím strach uvést. V jejím životě to vypadalo na velkou lásku, jenže její teď už bývalý manžel propadl alkoholu a ona se s jeho dítětem musela uchýlit nejdříve do podnájmu. A následně do azylového domu. Nyní vychovává dva syny, exmanžel od ní zkouší získat výživné a Tereza čeká na šanci najít si práci na plný úvazek. Od života „pod mostem“ ji dělí jen projekt Armády spásy.

Je tradicí, že si každým rokem, vždy druhou květnovou neděli, vyhrazujeme jeden den pro své maminky. U této příležitosti přichází Armáda spásy s připomínkou, že Den matek se netýká jen rodin, které mají stabilní domov, ale i těch, se kterými se svět zrovna nemazlil.

„Armáda spásy v ČR má v současnosti v Azylových domech pro rodiny 109 rodičů (jejich děti jsou v těchto azylových domech s nimi). Do našich zařízení přicházejí až na výjimky rodiče vždy se svými dětmi,“ uvádí pro Blesk Zprávy Tereza Melišová, která se v organizaci stará o komunikaci.

Melišová nás seznamuje i s jedním konkrétním příběhem matky dvou dětí, která pomoc organizace vyhledala. Tereze se rýsovala poměrně slibná budoucnost. Po bouřlivějším mládí, kdy odešla ve svých sedmnácti od rodiny a cestovala po Evropě, se usadila a vdala. Se svým manželem dokonce provozovala diskotéku a bar, později se jim narodil syn. Počáteční idylku ale začal kazit manželův vztah k alkoholu a k herním automatům.

Manžel na syna neplatil, sám chtěl po ženě výživné

Tereza ztratila brzy s manželovým pitím trpělivost. Odešla od něj a několik let se stěhovala do stále levnějších a levnějších podnájmů. Někdy, když byla situace nejhorší, musela i do azylového domu.

Už v tu dobu se tak mohla Tereza považovat za bezdomovkyni. Jak vysvětlil Blesk Zprávám národní ředitel sociálních služeb AS Jan František Krupa, už bydlení v noclehárnách a v azylových domech se dá považovat za bezdomovectví.

„Mnoho lidí si myslí, že člověk bez domova musí být na ulici. To ovšem není tak jednoduché. Pokud člověk nemá domov, považujeme ho za bezdomovce. Proto je důležité se zamyslet nad tím, koho budeme zahrnovat do této skupiny lidí. Zda pouze osoby spící na ulici nebo i ty, kteří spí v noclehárnách a azylových domech. Teoreticky je bezdomovcem každý, kdo bydlí nestandardně, tedy třeba i v komerčních ubytovnách, u známých apod. V tomto případě by ta čísla byla ještě vyšší,“ dodal Krupa k číslům, která uvádí, že v ČR je kolem 30-70 tisíc bezdomovců.

Tereza se spálila dvakrát

Ne každý člověk se pak dostane na ulici vlastním přičiněním, jak zdůrazňují experti. Často se můžeme potkat jen s prostou nepřízní osudu, jako tomu bylo i u Terezy, která nenašla štěstí ani u druhého osudového muže.

Oba muži, otcové obou synů, odmítají na děti platit výživné. A jelikož si žena udržovala i přes těžké životní podmínky práci, dokonce po ní exmanžel požadoval vyživovací povinnost. České právo totiž tento postup umožňuje.

Mezi manželi platí vzájemná vyživovací povinnost, která zajišťuje právo na stejnou životní úroveň. „Pokud by tedy hrozilo, že po rozvodu jeden z manželů začne strádat a nebude schopen vlastními silami zajistit své životní potřeby, může být manželovi či manželce určena vyživovací povinnost, a to až na dobu tří let,“ upozorňuje server Vaševýživné.

Tereza se tak musela uchýlit i k drobnému podvodu. „Aby se mohla postarat o své syny a nemusela platit bývalému manželovi výživné, když měl možnost pracovat, neměla jinou možnost, než jít na úřad práce a přivydělávat si na černo,“ říká Ivana Kudělová, ředitelka Centra sociálních služeb Armády spásy v Brně.

I nadále ale nebyl život k Tereze shovívavý. Během práce v továrně na boty si přivodila úraz nohy a musela na dlouho na léčbu. Povedlo se jí získat bydlení v projektu Prevence bezdomovectví, které využívá od letošního jara. Ráda by si ale co nejdříve našla práci na hlavní pracovní poměr, aby mohla žádat o obecní byt.

„Situaci jí komplikuje současná doba, kdy kvůli zavřeným školkám pečuje o syna a nemůže si najít stálou práci. I přesto se snaží a prozatím pracuje na částečný úvazek jako uklízečka v době, kdy má pro syna zajištěno hlídání nebo syna bere do práce s sebou,“ doplňuje Kudělová.

Projekt Nocleženka Armády spásy pomáhá zachraňovat životy. | Eva Fornálová

Ať už cesta Terezy dopadne jakkoliv, prozatím má jistou pomoc právě od Armády spásy v projektu Prevence bezdomovectví. V současnosti disponuje zhruba 70 bytovými jednotkami, klientům se nabízí podnájem především v Brně. Cílem služby je posílit dovednosti, znalosti a schopnosti uživatelů tak, aby byli schopni samostatně zvládat nároky spojené se sociálním fungováním, vedením domácnosti, rodičovstvím a samostatným životem ve společnosti bez pomoci sociálních služeb.