V dubnu roku 2009 došlo ke žhářskému útoku na rodinný dům ve Vítkově na Opavsku. Skupina neonacistů do oken domu hodila zápalné lahve. Nejhůře dopadla malá Natálka, která utrpěla popáleniny na 80 % těla, ale naštěstí jako zázrakem přežila. Za jedenáct let z Natálky vyrostla velká slečna a daří se jí dobře, ovšem útok ji poznamenal na celý život.

V domě bydlela rodina Sivákových, které se v osudnou dubnovou noc obrátil život vzhůru nohama. Čtyři neonacisté hodili do oken domu zápalné lahve, které dopadly do pokoje, kde spala malá Natálka.

Otec popálené Natálky do vězení! Kocáb žádá milost

Holčička utrpěla popáleniny na 80 % těla. „Hledala jsem malou, ale nemohla jsem ji najít. Když jsem ji našla, neměli jsme ji jak chytit, tak jsme ji museli popadnout za vlasy,“ popsala tehdy maminka Anna.

Popálená Natálka (6) dojala Týnuš Třešničkovou (23): Youtuberka prosí o finanční pomoc

Natálce byly tehdy sotva dva roky a lékaři se s tak závažnými popáleninami u dítěte ještě nesetkali. Natálka však byla bojovnice a svůj boj vyhrála. Z Natálky vyrostla velká slečna, která ukončila šestou třídu. „Škola je v pohodě, tam pořád chodím s ní, vysvědčení měla celkem dobré, nestěžuju si,“ uvedla její maminka pro televizi Nova s tím, že Natálka miluje tanec.

Následky strašlivého útoku v sobě nese pořád. „S lidmi se vůbec nebaví, nevím, čím to je, ani do kolektivu nechce, nechce se stýkat, je furt se mnou,“ dodala maminka.

Natálku (6) vážně popálil pokus na táboře: Její stav je vážný, pro rodinu vznikla sbírka

Nicméně jak Natálka stárne, začíná se víc zajímat o své tělo. „Ptá se, proč jí to udělali? Proč má takové jizvy? Nedokážu jí na to odpovědět. Je to hodně těžké,“ dodala v rozhovoru pro TV Nova Anna. Natálku navíc čekají další zákroky. Transplantovaná kůže totiž neroste s ní, a tak Natálce způsobuje bolesti. „Není ale odkud odebrat kůži, takže se to pořád oddaluje,“ uvedla Anna.

Pachatelé už mají polovinu trestu za sebou. Neonacisté David Vaculík, Ivo Müller a Jaromír Lukeš byli odsouzeni na 22 let vězení, Václav Cojocaru na 20 let. Soud je uznal vinnými z pokusu o vraždu a poškozování cizí věci ve spolupachatelství. O propuštění můžou požádat po dvou třetinách trestu.