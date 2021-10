Tuto sekeru zaťal muž (26) na Košicku ženě (48) do hlavy. (Autor: Policie SR)

Ohavný útok šetří policie na Košicku, kde muž (28) zaťal ženě (48) do lebky sekeru. Policisté ho chytili už za dvacet minut po činu a obvinili z vraždy ve stadiu pokusu.

Hororová scéna se odehrála v obci Velká Ida v okrese Košice. „Vyšetřovatel Krajského ředitelství policejního sboru v Košicích po vykonání potřebných procesních úkonů a zabezpečení důkazů obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu 26letého muže,“ uvedla policie na svých sociálních sítích.

Ke zločinu sekerou došlo v pátek v podvečer nedaleko jednoho rodinného domu. „Muž zaťal čepel sekery do oblasti hlavy 48leté ženě v úmyslu způsobit jí smrt,“ informovala policie. Žena leží s těžkým zraněním v nemocnici, lékaři ji uvedli do umělého spánku.

Pachatele policie dopadla už za 20 minut od spáchání činu poté, co utekl do jedné z místních osad. Sekeru, kterou muž zasadil ránu, kriminalisté zajistili. Zadržený sedí v cele předběžného zadržení, čeká tam na umístění do vazby.

Pokud mu bude vina prokázána, muž si může jít sednout na 15 až 20 let.