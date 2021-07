Koronavirus ONLINE: Strmý nárůst čísla o šíření epidemie. A start očkování 12+ i covid pasů

Mimořádné jednání kvůli vývoji epidemie covidu-19 má večer v plánu vláda ANO a ČSSD. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) bude navrhovat, aby lidé očkovaní jen jednou dávkou vakcíny museli k prokázání bezinfekčnosti předložit negativní test. Zaměstnavatelé by mohli dostat povinnost test po zaměstnancích vyžadovat při návratu z dovolené.

Lidem očkovaným jednou dávkou nyní stačí k prokázání bezinfekčnosti, aby od očkování uplynulo 21 dní. Proti mutaci delta je však v takovém případě účinnost vakcín asi 33 procent a plná ochrana podle odborníků nastupuje až dva týdny po očkování.

Mezi novými pravidly od příštího týdne by mohla být i povinnost předložit test při návratu z dovolené. Kabinet by se mohl zabývat také seznamem zemí podle epidemického rizika. V úterý ministerstvo zdravotnictví zakázalo všem lidem z ČR cestovat ode dneška do Ruska a od začátku příštího týdne do Tuniska.