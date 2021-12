Koronavirus ONLINE: Rychlejší očkování padesátníků třetí dávkou a nová podezření na omikron v ČR

Autor: ČTK, trm, Darina Jíchová, simao, kal, Mii, for, sova, kso, swp -

Epidemie koronaviru s mutací delta stále sužuje Česko, navíc se tu objevila už i varianta omikron. Tento týden se v Česku potvrdil její druhý případ, jde o úzký kontakt první nakažené - ženy z Liberce. Právě to jsou zatím jediné dva potvrzené případy, uvedl ve čtvrtek ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO). Nicméně podezření na další případy se objevilo v brněnské nemocnici, základně škole v Adamově na Blanensku i ve Středočeském kraji a Praze. Ve středu laboratoře zaznamenaly 16 179 pozitivních testů, je to asi o 5000 méně než před týdnem. Incidenční číslo se poprvé od 21. listopadu dostalo pod 1000. Lidé starší 55 a 50 let budou moci od 13., respektive 20. prosince dostat třetí dávku očkování proti nemoci covid-19 už po pěti měsících, řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.