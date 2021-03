Koronavirus ONLINE: 7979 hospitalizovaných. A rozčilené sestřičky kvůli bludům a popíračům

Rozhodnutí o podobě letošních maturit by mělo být odborné a mělo by vycházet ze stanoviska ministerstva školství. Na tiskové konferenci to uvedl předseda ČSSD Jan Hamáček. Podle něj budou ministři za sociální demokracii podle doporučení resortu školství pak postupovat při jednání ve vládě.

„Za mě je to vysoce odborné rozhodnutí. Není možné o tom, zda budeme dělat maturitu, nebo zda dáme státní maturitu na základě průměru, rozhodovat podle nějaké ankety na facebooku či instagramu. Toto musí říct ministerstvo školství na základě odborné diskuse,“ uvedl Hamáček.