Koronavirus ONLINE: 3206 případů za pátek v ČR. A očkování pro 40+ na konci června?

Epidemiologická situace v Česku se pozvolna lepší, mluví se proto o rozvolňování. Stát ale zvolil velmi opatrný přístup, dokonce tak opatrný, že nikdo netuší, co plánuje a v jakém časovém horizontu. Obchody, služby a další stále nemají výhled, kdy by se mohly dočkat alespoň částečného znovuotevření, což vadí mimo jiné Hospodářské komoře. Upozorňuje, že není důvod, aby testovaný či očkovaný člověk nemohl posedět na zahrádce restaurace nebo si nemohl jít koupit knihu. Přišla proto s mobilní aplikací nazvanou Bezpečná provozovna, která zavádí celý systém, kterým by se podle jejích slov mohl vrátit život do alespoň trochu do normálních kolejí.