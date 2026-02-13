Tipy na víkend: Večerníčky slaví 60! Olympijský festival a masopusty v plném proudu
V Česku se na víkend zase vrátí zima. V sobotu bude přes den kolem 4 stupňů, ale už večer se začne ochlazovat a čeká se sněžení. V neděli pak teploty nepřekročí nulu. Není ale důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz pro vás připravili několik tipů na výlety.
- 1.
Olympiáda v Budějovicích
Největší olympijský festival v Evropě začíná společně s olympijskými hrami v Českých Budějovicích. Potrvá do 22. února a bude kopírovat program olympijských her. K dispozice je největší ledová plochu v historii festivalů, sjezdovku, dvě kluziště a curlingové dráhy, běžkařský okruh, simulace bobů či biatlonové střelnice. Otestovat tu můžete 24 sportů, z toho 16 olympijských. Připraveny jsou také sportovní přenosy z Itálie a exhibice sportovců. Více najdete ZDE
- 2.
Křišťálová zahrada
Už jen do neděle můžete v Botanické zahradě v Praze navštívit světelnou výstavu Křišťálová zahrada, pořádanou pod záštitou České komise pro UNESCO. Skleněné instalace Jiřího Pačinka znovu rozzářily zimní Troju a doprovází je hudba Prague Philharmonia i večerní videomapping. Letos se instalace rozšířily do nových částí areálu a k vidění jsou až do 15. února stovky objektů, které vznikaly z tun skla a železa.
- 3.
Světelná zoo
Ve spodní části Zoo Praha svítí do neděle světelná zahrada. Venkovní interaktivní instalace je úchvatnou podívanou na svět zvířat. Letos nese akce podtitul Divoká Asie a novinkou jsou pohyblivé lampiony, mezi nimiž nechybí tygr sumaterský, irbis, mandelík indický nebo panda červená. Největšími figurami je slon a nosorožec indický. Celkem projekt představuje 42 zvířecích druhů.
- 4.
Kam na masopust
*Praha - Tradiční masopustní průvod masek v kulisách Malé Strany a Hradčan se koná v sobotu. Průvodu s živou hudbou a maskami se každoročně účastní stovky lidí. Vychází z Loretánského náměstí a jde se přes Malou Stranu na Kampu, kde vyvrcholí veselicí. Sraz do průvodu před hostincem U Černého vola do 13 hodin.
*Zadní Třebáň – Poberounský festival, který patří mezi největší akce svého druhu v celém Středočeském kraji, začne na návsi v sobotu v 9 hodin a program pokračuje i v neděli.
*Milevsko - Milevské maškary se pyšní zapsáním mezi nejvýznamnější lidové tradice na seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Milevské maškary budou tradičně zahájeny v sobotu v 9 hodin masopustním jarmarkem.
*Plzeň – Historickým jádrem města se v sobotu od 16 hodin vydají masopustní masky pod vedením lidového souboru Mladina.
*Kadaň – C. K. masopust,v jehož čele bude Švejk, můžete zažít v sobotu. Na Mírovém náměstí je připraven bohatý program včetně jarmarku a průvodu městem.
*Cheb - Na svoji cestu historickou částí města se původ vydá v sobotu od chebského divadla ve 14 hodin.
*Lanškroun - Tradiční Masopustní průvod a veselice se koná v sobotu. Těšit se můžete na masopustní rej, tanec a veselí, tradiční masopustní písně, průvod, zabijačkový gulášek, jitrničky i koláčky.
*Vortová – Masopustní tradici, která je zapsaná na seznam UNESCO, zažijete v sobotu. V průvodu půjdou všechny masopustní psotavy, tak jak tomu bývalo dříve.
* Napajedla – Po více než 10letech se v sobotu vrací masopustní zábava s průvodem masek městem i zabijačkou. Hlavní program začne v 10.30 průvodem městem.
- 5.
Pojďte si dát do těla
*Praha – Valentýnský běh se koná v sobotu od 11 hodin ve Stromovce. Závod je otevřený pro začátečníky, rekreační běžce i pro ty, kteří se chtějí postavit výzvě. Letos se trasa prodloužila na 7 km.
*Hradec Králové - Zimní běžecký závod nejen pro zamilované se koná v sobotu na dvou trasách: 5 a 11 km. Pro caniscross je připravená pětikilometrová trať. Součástí závodu je také kategorie dvojic.
*Boží Dar - Karlův běh se koná celý víkend. Na start na Božím Daru v Krušných horách se postaví milovníci běžek.
- 6.
Den otevřených dveří ve sklárnách
V sobotu od 9 do 13 hodin můžete navštívit sklárnu Květná ve Strání. Návštěvníci se mohou těšit na exkurzi spojenou s ukázkou ruční výroby skla a možností si něco sám vyfouknout. Pro děti je připraven speciální program v podobě dílniček a chybět nebudou zabijačkové dobroty. Otevřena tu bude i rodinná sklárna Ládi Březnického, kde se vyrábí užitkové sklo, štamprlky, džbánky, ale i dekorativní prvky, ocenění, lustry.
- 7.
Lezení po ledopádu
*Liberec - Přímo v centru, v bývalém žulovém dole Na Bídě, vzniká za dobrých mrazivých podmínek každoročně 30metrová ledová horolezecká stěna. K dispozici je tu velké množství různě náročných cest.
*Labský důl v Krkonoších – Ledopád se nachází na zhruba 20 m vysoké skále u konce upravované běžecké cesty Buď fit, která vede ze Špindlerova Mlýna do Labského dolu. Lezení je tu určené spíše pro zkušenější.
*Vír - Vírská ledová stěna je nejvyšším ledopádem v České republice a vůbec nejvyšším uměle vytvořeným ledovým útvarem v Evropě. Výška skály je 45 m. Délka deseti lezeckých cest je 8 až 25 m.
- 8.
Otevřené památky
Mnohé hrady, zámky a další památky ve správě Národního památkového ústavu, mají otevřeno i přes zimu. Otevřeny jsou i mnohé památky v soukromých rukách. Kde obdivovat zimní krásu ve správě NPÚ, najdete ZDE
- 9.
Prezidentské dary
Pražský hrad pořádá výstavu Dary pro prezidenta z daleka i blízka II. Ukáže více než 30 darů, které v loňském roce obdržel prezident Petr Pavel a jeho manželka. K vidění je například ocelový meč z Mongolska, kovový talíř z období šógunátu z Japonska, nizozemský Velkokříž Řádu koruny a další unikáty. Výstava bude v Rožmberském paláci neboli Ústavu šlechtičen do konce roku.
- 10.
Do metropole připlul Titanic
Stovky skutečných exponátů, které byly vyzdviženy ze dna oceánu, věrné rekonstrukce kajut, francouzské kavárny a dalších prostor včetně vybavení či nádobí. Příběhy pasažérů a posádky i dobrodružná hra za pokladem oceánu. To je unikátní výstava Titanic, kterou po celém světě navštívily miliony návštěvníků. Nyní „doplula“ i na výstaviště v Praze-Letňanech a k vidění tu bude do 22. května. Více čtěte ZDE
- 11.
Svět snů
Unikátní galerie Signal Space v Praze na Můstku nabízí „výlet“ do našich snů. Hlavním lákadlem je největší projekční sál svého druhu v Česku, kde se obraz promítá na všechny stěny i podlahu. Další dominantou je nekonečná místnost, která díky zrcadlům a 180 broušeným křišťálovým krychlím nabízí fascinující iluze nekonečného prostoru. K vidění tu bude do konce března.
- 12.
Ledové sochy
Ice Magic je kouzelná výstava ledových soch plná barev, světel a fantazie. Více než 50 ledových postaviček ve 14 tematických světech a nejdelší ledovou skluzavku v Evropě najdete u OC Westfield Černý Most v Praze až do 18. března.
- 13.
Body Worlds
Kontroverzní výstava lidských těl Body Worlds je zpět v Česku. V prostorách OC Westfield v Praze na Chodově je k vidění na 200 exponátů, na kterých můžete vidět veškeré detaily od kůže přes svalstvo, kostru až k nervovému systému. Těla jsou zachycena v pohybu i ve chvílích klidu. K vidění jsou například i srovnání zdravých a nemocných orgánů. Výstavu můžete navštívit do dubna 2026.
- 14.
Rákosníček, Malá čarodějnice a ti další
Křemílek a Vochomůrka, Rákosníček, Malá čarodějnice, Racochejl a další spousta pohádkových postaviček ožila díky ilustrátorovi Zdeňku Smetanovi. U příležitosti jeho 100. výročí narození je v Holešovické tržnici v Praze k vidění výstava jeho prací. Ukazuje originály filmových návrhů, skici i volnou malířskou i grafickou tvorbu. Zavítat sem můžete do konce března.
- 15.
130 let Škody Auto
Národní technické muzeum v Praze otevřelo výstavu k 130. výročí založení Škody Auto. Připomíná osobnost Václava Klementa, muže, který stál u zrodu slavné automobilky a významně ovlivnil český průmysl. Vrátíte se tu do začátku 20. století a uvidíte mimo jiné historické motocykly Slavia, původní nábytek z Klementovy pracovny i jeho portrét z roku 1939. Výstava připomíná také legendární značku Laurin & Klement, která dodnes patří k ikonám české techniky. Výstava trvá do 15. března.
- 16.
Světelná stezka
Krkonošská Stezka korunami stromů v Janských Lázních se proměnila v jedinečnou světelnou scénu. Atrakce září po celé asi dvoukilometrové trase atrakce a návštěvníky postupně provází světelným příběhem. Propojuje v něm horskou krajinu a zvířata se zimním sportovními disciplínami. Je totiž inspirovaná nadcházejícími zimními hrami v Itálii. Svítit tu bude do 15. března.
- 17.
MegaBrouci
Svět hmyzu v každém jeho detailu můžete vidět na Výstavišti v Českých Budějovicích. Unikátní výstava tu představuje mnohametrové modely nejrůznějších brouků. Autor Michal Olšiak tvořil exponáty se svým týmem deset let a každý je zhotoven do nejmenšího detailu, který běžnému oku uniká. Zavítat sem můžete do 12. dubna.
- 18.
60 let Večerníčku
Pavilon H Výstaviště Brno se proměnil v pohádkovou krajinu a představuje průřez pohádek před spaním pro nejmenší. Večerníček totiž slaví 60 let a na interaktivní výstavě plné známých kulis, kostýmů, animací, postav v životní velikosti a dalších exponátů se potkáte třeba s Krtečkem, Křemílkem a Vochomůrkou, Machem a Šebestovou, Dášeňkou, Cipískem a mnoha dalšími. Výstava tu potrvá do konce dubna.
- 19.
Harry Potter v Brně
Na milovníky Harry Pottera čeká výstava v brněnském Letohrádku Mitrovských. K vidění budou kultovní předměty a přesné repliky z nejúspěšnější filmové ságy všech dob, čarodějnická kolej, jídelna či přípravna lektvarů. Nechybí velké množství oficiálních sběratelských edic - figurky, rekvizity, kostýmy, modely i plakáty. Svět Harryho Pottera potrvá až do 26. dubna.
- 20.
Taje hmyzího světa
Výstavu poodhalující fascinující svět hmyzu od obřích tropických brouků přes pestrobarevné motýly, druhy s dokonalým maskováním až po tvory připomínající bytosti ze světa sci-fi otevřelo Moravské zemské muzeum v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu v Brně. Dospělí návštěvníci ocení preparované modely i velkoformátové fotografie, dětí si vyzkoušejí interaktivní prvky. K vidění jsou i akvária se živými exempláři. Výstava Bizarní hmyz potrvá do 27. září.
- 21.
Kamélie na zámku
Přes 700 kvetoucích kamélií je aktuálně k vidění ve sklenících zámku v Rájci nad Svitavou na Blanensku. S více než 400 druhy jde o druhově nejpestřejší sbírku těchto kvetoucích keřů v Česku. Rostliny si mohou lidé prohlédnout do konce února vždy od středy do soboty od 9 do 15 hodin. Od 6. března se část z nich přesune do interiéru zámku jakou součást výstavy Kamélie v časech průmyslníků.Kamélie na zámku v Rájci nad Svitavou.Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů, archiv Blesku, profimedia.czFotogalerie66 fotografií