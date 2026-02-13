Tipy na víkend: Večerníčky slaví 60! Olympijský festival a masopusty v plném proudu

    13. února 2026 ● 05:00

    V Česku se na víkend zase vrátí zima. V sobotu bude přes den kolem 4 stupňů, ale už večer se začne ochlazovat a čeká se sněžení. V neděli pak teploty nepřekročí nulu. Není ale důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz  pro vás připravili několik tipů na výlety.

  • 1.

    Olympiáda v Budějovicích

    Největší olympijský festival v Evropě začíná společně s olympijskými hrami v Českých Budějovicích. Potrvá do 22. února a bude kopírovat program olympijských her. K dispozice je největší ledová plochu v historii festivalů, sjezdovku, dvě kluziště a curlingové dráhy, běžkařský okruh, simulace bobů či biatlonové střelnice. Otestovat tu můžete 24 sportů, z toho 16 olympijských. Připraveny jsou také sportovní přenosy z Itálie a exhibice sportovců. Více najdete ZDE

    Olympijský festival v Českých Budějovicích.
    Autor: ČTK / Václav Pancer

  • 2.

    Křišťálová zahrada

    Už jen do neděle můžete v Botanické zahradě v Praze navštívit světelnou výstavu Křišťálová zahrada, pořádanou pod záštitou České komise pro UNESCO. Skleněné instalace Jiřího Pačinka znovu rozzářily zimní Troju a doprovází je hudba Prague Philharmonia i večerní videomapping. Letos se instalace rozšířily do nových částí areálu a k vidění jsou až do 15. února stovky objektů, které vznikaly z tun skla a železa. 

    Křišťálová zahrada v Troji nabízí stovky skleněných instalací Jiřího Pačinka, nasvícené zimní expozice a večerní světelnou podívanou. Výstavu podpořili také ambasadoři z řad známých herců a umělců.
    Autor: Blesk:FOTO:CNC/ KAREL KOPAC

  • 3.

    Světelná zoo

    Ve spodní části Zoo Praha svítí do neděle světelná zahrada. Venkovní interaktivní instalace je úchvatnou podívanou na svět zvířat. Letos nese akce podtitul Divoká Asie a novinkou jsou pohyblivé lampiony, mezi nimiž nechybí tygr sumaterský, irbis, mandelík indický nebo panda červená. Největšími figurami  je slon a nosorožec indický. Celkem projekt představuje 42 zvířecích druhů. 

    Výstava Světelná zoo v Praze.
    Autor: ČTK / Krumphanzl Michal

  • 4.

    Kam na masopust

    *Praha - Tradiční masopustní průvod masek v kulisách Malé Strany a Hradčan se koná v sobotu. Průvodu s živou hudbou a maskami se každoročně účastní stovky lidí. Vychází z Loretánského náměstí a jde se přes Malou Stranu na Kampu, kde vyvrcholí veselicí. Sraz do průvodu před hostincem U Černého vola do 13 hodin.

     

    *Zadní Třebáň – Poberounský festival, který patří mezi největší akce svého druhu v celém Středočeském kraji, začne na návsi v sobotu v 9 hodin a program pokračuje i v neděli.

     

    *Milevsko - Milevské maškary se pyšní zapsáním mezi nejvýznamnější lidové tradice na seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Milevské maškary budou tradičně zahájeny v sobotu v 9 hodin masopustním jarmarkem.

     

    *Plzeň – Historickým jádrem města se v sobotu od 16 hodin vydají masopustní masky pod vedením lidového souboru Mladina.

     

    *Kadaň – C. K. masopust,v jehož čele bude Švejk, můžete zažít v sobotu. Na Mírovém náměstí je připraven bohatý program včetně jarmarku a průvodu městem.

     

    *Cheb - Na svoji cestu historickou částí města se původ vydá v sobotu od chebského divadla ve 14 hodin.

     

    *Lanškroun - Tradiční Masopustní průvod a veselice se koná v sobotu. Těšit se můžete na masopustní rej, tanec a veselí, tradiční masopustní písně, průvod, zabijačkový gulášek, jitrničky i koláčky.

     

    *Vortová – Masopustní tradici, která je zapsaná na seznam UNESCO, zažijete v sobotu. V průvodu půjdou všechny masopustní psotavy, tak jak tomu bývalo dříve.

     

    * Napajedla – Po více než 10letech se v sobotu vrací masopustní zábava s průvodem masek městem i zabijačkou. Hlavní program začne v 10.30 průvodem městem.

    Masopust na Karlově mostě v Praze.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů

  • 5.

    Pojďte si dát do těla

    *Praha – Valentýnský běh se koná v sobotu od 11 hodin ve Stromovce. Závod je otevřený pro začátečníky, rekreační běžce i pro ty, kteří se chtějí postavit výzvě. Letos se trasa prodloužila na 7 km.

     

    *Hradec Králové - Zimní běžecký závod nejen pro zamilované se koná v sobotu na dvou trasách: 5 a 11 km. Pro caniscross je připravená pětikilometrová trať. Součástí závodu je také kategorie dvojic.

     

    *Boží Dar - Karlův běh se koná celý víkend. Na start na Božím Daru v Krušných horách se postaví milovníci běžek.

    Valentýnský běh v pražské Stromovce.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů

  • 6.

    Den otevřených dveří ve sklárnách

    V sobotu od 9 do 13 hodin můžete navštívit sklárnu Květná ve Strání. Návštěvníci se mohou těšit na exkurzi spojenou s ukázkou ruční výroby skla a možností si něco sám vyfouknout. Pro děti je připraven speciální program v podobě dílniček a chybět nebudou zabijačkové dobroty. Otevřena tu bude i rodinná sklárna Ládi Březnického, kde se vyrábí užitkové sklo, štamprlky, džbánky, ale i dekorativní prvky, ocenění, lustry.

    Dny otevřených dveří ve sklárnách ve Strání.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů

  • 7.

    Lezení po ledopádu

    *Liberec - Přímo v centru, v bývalém žulovém dole Na Bídě, vzniká za dobrých mrazivých podmínek každoročně 30metrová ledová horolezecká stěna. K dispozici je tu velké množství různě náročných cest.

     

    *Labský důl v Krkonoších – Ledopád se nachází na zhruba 20 m vysoké skále u konce upravované běžecké cesty Buď fit, která vede ze Špindlerova Mlýna do Labského dolu. Lezení je tu určené spíše pro zkušenější.

     

    *Vír - Vírská ledová stěna je nejvyšším ledopádem v České republice a vůbec nejvyšším uměle vytvořeným ledovým útvarem v Evropě. Výška skály je 45 m. Délka deseti lezeckých cest je 8 až 25 m.

    Ledová stěna v centru Liberce.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 8.

    Otevřené památky

    Mnohé hrady, zámky a další památky ve správě Národního památkového ústavu, mají otevřeno i přes zimu. Otevřeny jsou i mnohé památky v soukromých rukách. Kde obdivovat zimní krásu ve správě NPÚ, najdete ZDE 

    Zimní Hluboká.
    Autor: archiv zámku Hluboká nad Vltavou

  • 9.

    Prezidentské dary

    Pražský hrad pořádá výstavu Dary pro prezidenta z daleka i blízka II. Ukáže více než 30 darů, které v loňském roce obdržel prezident Petr Pavel a jeho manželka. K vidění je například ocelový meč z Mongolska, kovový talíř z období šógunátu z Japonska, nizozemský Velkokříž Řádu koruny a další unikáty. Výstava bude v Rožmberském paláci neboli Ústavu šlechtičen do konce roku.

    Velkokříž Řádu koruny, nizozemský řád udělený Evě Pavlové nizozemským králem Vilémem Alexandrem.
    Autor: ČTK / Kamaryt Michal

  • 10.

    Do metropole připlul Titanic

    Stovky skutečných exponátů, které byly vyzdviženy ze dna oceánu, věrné rekonstrukce kajut, francouzské kavárny a dalších prostor včetně vybavení či nádobí. Příběhy pasažérů a posádky i dobrodružná hra za pokladem oceánu. To je unikátní výstava Titanic, kterou po celém světě navštívily miliony návštěvníků. Nyní „doplula“ i na výstaviště v Praze-Letňanech a k vidění tu bude do 22. května. Více čtěte ZDE

    Na výstavišti v pražských Letňanech je k vidění světová výstava Titanic.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 11.

    Svět snů

    Unikátní galerie Signal Space v Praze na Můstku nabízí „výlet“ do našich snů. Hlavním lákadlem je největší projekční sál svého druhu v Česku, kde se obraz promítá na všechny stěny i podlahu. Další dominantou je nekonečná místnost, která díky zrcadlům a 180 broušeným křišťálovým krychlím nabízí fascinující iluze nekonečného prostoru. K vidění tu bude do konce března.

    Unikátní galerie Signal Space v Praze na Můstku nabízí „výlet“ do našich snů.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 12.

    Ledové sochy

    Ice Magic je kouzelná výstava ledových soch plná barev, světel a fantazie. Více než 50 ledových postaviček ve 14 tematických světech a nejdelší ledovou skluzavku v Evropě najdete u OC Westfield Černý Most v Praze až do 18. března.

    Ice Magic je výstava ledových soch v Praze.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 13.

    Body Worlds

    Kontroverzní výstava lidských těl Body Worlds je zpět v Česku. V prostorách OC Westfield v Praze na Chodově je k vidění na 200 exponátů, na kterých můžete vidět veškeré detaily od kůže přes svalstvo, kostru až k nervovému systému. Těla jsou zachycena v pohybu i ve chvílích klidu. K vidění jsou například i srovnání zdravých a nemocných orgánů. Výstavu můžete navštívit do dubna 2026.

    Výstava lidských těl Body Worlds je k vidění v OC Westfield v Praze na Chodově.
    Autor: Blesk:Alexandr Malachovsky

  • 14.

    Rákosníček, Malá čarodějnice a ti další

    Křemílek a Vochomůrka, Rákosníček, Malá čarodějnice, Racochejl a další spousta pohádkových postaviček ožila díky ilustrátorovi Zdeňku Smetanovi. U příležitosti jeho 100. výročí narození je v Holešovické tržnici v Praze k vidění výstava jeho prací. Ukazuje originály filmových návrhů, skici i volnou malířskou i grafickou tvorbu. Zavítat sem můžete do konce března.

    V Holešovické tržnici v Praze se koná výstava ilustrací a kreseb Zdeňka Smetany.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 15.

    130 let Škody Auto

    Národní technické muzeum v Praze otevřelo výstavu k 130. výročí založení Škody Auto. Připomíná osobnost Václava Klementa, muže, který stál u zrodu slavné automobilky a významně ovlivnil český průmysl. Vrátíte se tu do začátku 20. století a uvidíte mimo jiné historické motocykly Slavia, původní nábytek z Klementovy pracovny i jeho portrét z roku 1939. Výstava připomíná také legendární značku Laurin & Klement, která dodnes patří k ikonám české techniky. Výstava trvá do 15. března.

    Národní technické muzeum v Praze otevřelo výstavu k 130. výročí založení Škody Auto.
    Autor: Foto Blesk - Tonda Tran

  • 16.

    Světelná stezka

    Krkonošská Stezka korunami stromů v Janských Lázních se proměnila v jedinečnou světelnou scénu. Atrakce září po celé asi dvoukilometrové trase atrakce a návštěvníky postupně provází světelným příběhem. Propojuje v něm horskou krajinu a zvířata se zimním sportovními disciplínami. Je totiž inspirovaná nadcházejícími zimními hrami v Itálii. Svítit tu bude do 15. března.

    Osvětlená Stezka korunami stromů v Krkonoších.
    Autor: Foto Blesk - Jitka Pecharová

  • 17.

    MegaBrouci

    Svět hmyzu v každém jeho detailu můžete vidět na Výstavišti v Českých Budějovicích. Unikátní výstava tu představuje mnohametrové modely nejrůznějších brouků. Autor Michal Olšiak tvořil exponáty se svým týmem deset let a každý je zhotoven do nejmenšího detailu, který běžnému oku uniká. Zavítat sem můžete do 12. dubna.

    MegaBrouci na Výstavišti v Českých Budějovicích.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 18.

    60 let Večerníčku

    Pavilon H Výstaviště Brno se proměnil v pohádkovou krajinu a představuje průřez pohádek před spaním pro nejmenší. Večerníček totiž slaví 60 let a na interaktivní výstavě plné známých kulis, kostýmů, animací, postav v životní velikosti a dalších exponátů se potkáte třeba s Krtečkem, Křemílkem a Vochomůrkou, Machem a Šebestovou, Dášeňkou, Cipískem a mnoha dalšími. Výstava tu potrvá do konce dubna.

    Večerníček v Brně slaví 60 let.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů

  • 19.

    Harry Potter v Brně

    Na milovníky Harry Pottera čeká výstava v brněnském Letohrádku Mitrovských. K vidění  budou kultovní předměty a přesné repliky z nejúspěšnější filmové ságy všech dob, čarodějnická kolej, jídelna či přípravna lektvarů. Nechybí velké množství oficiálních sběratelských edic - figurky, rekvizity, kostýmy, modely i plakáty. Svět Harryho Pottera potrvá až do 26. dubna.

    Svět Harryho Pottera v Brně.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 20.

    Taje hmyzího světa

    Výstavu poodhalující fascinující svět hmyzu od obřích tropických brouků přes pestrobarevné motýly, druhy s dokonalým maskováním až po tvory připomínající bytosti ze světa sci-fi otevřelo Moravské zemské muzeum v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu v Brně. Dospělí návštěvníci ocení preparované modely i velkoformátové fotografie, dětí si vyzkoušejí interaktivní prvky. K vidění jsou i akvária se živými exempláři. Výstava Bizarní hmyz potrvá do 27. září. 

    Taje hmyzího světa v Brně.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů, archiv Blesku, profimedia.cz

  • 21.

    Kamélie na zámku

    Přes 700 kvetoucích kamélií je aktuálně k vidění ve sklenících zámku v Rájci nad Svitavou na Blanensku. S více než 400 druhy jde o druhově nejpestřejší sbírku těchto kvetoucích keřů v Česku. Rostliny si mohou lidé prohlédnout do konce února vždy od středy do soboty od 9 do 15 hodin. Od 6. března se část z nich přesune do interiéru zámku jakou součást výstavy Kamélie v časech průmyslníků.

    Kamélie na zámku v Rájci nad Svitavou.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů, archiv Blesku, profimedia.cz
     

    Fotogalerie
    66 fotografií
    Masopust na Karlově mostě v Praze.
    Masopust na Karlově mostě v Praze.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů

     

     

     

     

     

