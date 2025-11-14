Tipy na víkend: Vánoce začínají v Brně! Pojďte si hrát do Unhoště, běhat nebo na husu
Od víkendu 16. a 17. listopadu se začne ochlazovat, může sněžit a v noci mrznout. Teploty budou velmi rozdílné. Tam, kde se udrží mlha, čekejte 6 stupňů, jinde ale může být až 15. Není důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz pro vás připravili několik tipů na výlety.
Letenská husa
Další ročník akce Letenská husa, který je spojený s koštem svatomartinského vína se koná v sobotu u národního zemědělského muzea v Praze na Letné. Těšit se můžete také na kulinářské show, dobrodružnou stezku, draní peří a další program.
…kam ještě na svatomartinské dobroty?
*Pec pod Sněžkou – V 17 hodin v sobotu očekávají v podhorském městě příjezd sv. Martina na bílém koni. Společně s ním se pak chystá lampionový průvod.
* Lednice – V zámeckých jízdárnách oslaví v sobotu svatého Martina, a to jak ochutnávkou mladých vín, tak i svatomartinskou husou a dalšími specialitami. Akce je přístupná od 9 do 20 hodin.
*Bzenec – Svatomartinské slavnosti začnou po příjezdu sv. Martina s družinou v sobotu ve 13.30 na Horní náměstí.
*Mikulčice – Svatý Martin na Podluží. U Těšických búd, Čertovky a Myslivecké chaty bude v sobotu od 10 do 20 hodin připravena ochutnávka mladých vín za doprovodu cimbálové muziky. Pro přepravu budou připraveny koňské povozy.
*Hlučín – Nebude to sice svatomartinské, ale víno je to také a dokonce svařené. V sobotu se na Mírovém náměstí koná SvařákFest se soutěží o nejlepší svařené víno.
*Frenštát pod Radhoštěm - O "martinském" víkendu ožije město bohatým programem. Světec přijede na náměstí Míru v sobotu v 10 hodin.
Chuchelský kros
Na závodišti v Praze Chuchli můžete v neděli změřit síly v běžeckém závodě, který je otevřen pro každého od dětí po seniory. Na výběr je z mnoha délek tratí. Začátek je před 10. hodinou. Závod je zároveň atletickým přebor Prahy v přespolním běhu.
Diplomatický veletrh
Mezinárodní charitativní trh pod záštitou Evy Pavlové se koná v neděli od 10 hodin v hotelu Hilton v Praze 8. Na jednom místě můžete koupit i ochutnat autentické produkty z různých zemí, připraveny jsou i živá vystoupení. Výtěžek z prodeje u stánků, kde je možné potkat i zastupitele a velvyslance zemí, jde na charitu.
Exgame 2025
Herní víkend vás čeká v kině v Unhošti. Setkají se tu příznivci počítačových her a to od úplného „pravěku“ z 80. let minulého století po nejmodernější kousky. K vyzkoušení budou nejrůznější simulátory rally, přestřelky ve virtuální realitě, karate, tanci a dalších hrách.
Za krampusy pod hrad
Originální čertovská show plná obávaných krampusů se koná v sobotu od 15. hodin. Pekelná brána se otevře pod hradem v Kadani a program je připraven pro malé i velké.
Vánoce začnou v Brně
V sobotu ve 13 hodin u myslivny lišky Bystroušky v Bílovicích nad Svitavou pokácí vánoční strom. Letos je to jedle bělokorá. Tu pak tradičně přiveze povoz tažený koňmi do centra Brna, kde bude strom kolem 18. hodiny vztyčen. Slavnostní rozsvícení se dočká až příští týden, ale už tento pátek tu začnou adventní trhy. O týden dříve než ve většině měst republiky.
Cesta světlem
V několika městech republiky opět ožije unikátní světelná podívaná. V Praze ve Žlutých lázních se můžete vydat na procházku evropskými měst kolem ikonických staveb. Zavítat sem můžete až do konce ledna každý den od 16 do 21 hodin. Více čtěte ZDE Další světelná instalace je na hradě Špilberk v Brně. K vidění je tu více než stovka světelných objektů, které odkazují k historii města. Zavítat sem můžete do 11. ledna. I areál Dolních Vítkovic v Ostravě ožil světly, do konce roku se odtud můžete vydat na cesta do vesmíru.
Body Worlds
Kontroverzní výstava lidských těl Body Worlds je zpět v Česku. V prostorách OC Westfield v Praze na Chodově je k vidění na 200 exponátů, na kterých můžete vidět veškeré detaily od kůže přes svalstvo, kostru až k nervovému systému. Těla jsou zachycena v pohybu i ve chvílích klidu. K vidění jsou například i srovnání zdravých a nemocných orgánů. Výstavu můžete navštívit do dubna 2026.
Světelná zoo
Ve spodní části Zoo Praha se můžete projít světelnou zahradou. Venkovní interaktivní instalace je úchvatnou podívanou na svět zvířat. Letos nese akce podtitul Divoká Asie a novinkou jsou pohyblivé lampiony, mezi nimiž nechybí tygr sumaterský, irbis, mandelík indický nebo panda červená. Největšími figurami je slon a nosorožec indický. Celkem projekt představuje 42 zvířecích druhů. Zavítat sem můžete do 16. února.
Telka slaví 70
Interaktivní expozice pro celou rodinu nazvaná Telka slaví 70 připomíná více než čtyřicítku oblíbených pořadů odvysílaných v posledních dekádách. Nechybí Studio Kamarád, postavy z večerníčků – Maková panenka a Víla Amálka, StarDance ani filmová tvorba, kterou reprezentuje třeba snímek Jak dostat tatínka do polepšovny. Zájemci si mohou vyzkoušet diktát se Zdeňkem Svěrákem či se stát součástí dabingového studia. Výstavu můžete navštívit do konce roku v Galerii ČT v Praze 4.
Svět malíře Smetany
Křemílek a Vochomůrka, Rákosníček, Malá čarodějnice, Racochejl a další spousta pohádkových postaviček ožila díky ilustrátorovi Zdeňku Smetanovi. U příležitosti jeho 100. výročí narození je v Holešovické tržnici v Praze k vidění výstava jeho prací. Ukazuje originály filmových návrhů, skici i volnou malířskou i grafickou tvorbu. Zavítat sem můžete do konce března.
100 let Čechie
U příležitosti 100. výročí od začátku výroby vystavuje Národní technické muzeum v Praze 30 motocyklů značky Čechie-Böhmerland. Je to první ucelený přehled všech typů, k vidění bude i stroj dlouhý 3,2 metrů. Právě délka tyto stroje proslavila, ve své době nahrazovaly automobil, který byl pro mnoho lidí nedostupný. Zavítat sem můžete až do března příštího roku. Zároveň tu můžete navštívit i expozici představujcí vývoj kolejové dopravy. K vidění jsou autentické exponáty, například lokomotivní dvojkolí o váze 5,5 tuny, modely kolejových vozidel, dobové fotografie nebo interaktivní předměty a mnoho dalšího. Některé exponáty budou i k vyzkoušení.
Leporela a ilustrace
Retro výstavu „Jé, to znám!", která oživuje vzpomínky a také zapomenutou legendu ilustrace Vilibalda Weinzettla (1916 až 1991), připravilo Regionální muzeum Mělník. K vidění jsou desítky dětských leporel, reklamní plakáty, ale i produktové obaly včetně oblíbené stavebnice Alfa, mozaiky Brouček, nebo populárních Hašlerek. Malí i velcí se mohou těšit také na tematické interakce s rozšířenou realitou. Expozici můžete navštívit do konce listopadu.
Třeboň plná loutek
Zámek Třeboň pro návštěvníky připravil novou prohlídkovou trasu plnou loutek. V nových prostorách Zahradního křídla v šesti místnostech lidé uvidí na 700 originálních loutek z období let 1906 až 1940. Marionety jsou v dobových kostýmech a vidět je můžete včetně historických kulis, stolních divadel a divadelních rekvizit. Loutky jsou velké od 20 centimetrů do půl metru. Zapůjčeny byly ze soukromé sbírky. Obdivovat je tu můžete do konce roku.
Vánoční výstavy
*Světlá nad Sázavou – Kouzlo Vánoc můžete prožít na zámku, kde vás výstava provede cestou od dávných duchovních tradic přes středověké kouzlo gotiky až po moderní sváteční eleganci. Každá místnost nabídne jiný příběh Vánoc. Zavítat sem můžete do 4. ledna.
*Brno - Letohrádek Mitrovských zve na Betlémy různých velikostí i druhů, na historické i soudobé. Výraznou část expozice tvoří scény a loutky z nového pohádkového filmu “Mikulášský příběh“. Novinkou je “letohrádkovský“ vyřezávaný betlém. Prohlédnout si to můžete do 11. ledna.
*Vizovice - Galerie Mariette v předzámčí zámku Vizovice otevřela svou každoroční Vánoční výstavu Ve dvou výstavních sálech tu uvidíte um tradiční české výroby foukaných skleněných vánočních ozdob. Výstavu můžete navštívit do 23. prosince.