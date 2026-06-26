Tipy na víkend: Tajemství Sherlocka Holmese! Folklorní Strážnice a středověké bitvy

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  • Neseďte doma, vyrazte na výlet.
    Autor: Monika Rubešková - 

    26. června 2026 ● 05:00

    První prázdninový víkend chystá pořádná vedra. Teploměr ukáže až 38 stupňů, místy může být pokořena i rekordní čtyřicítka! Ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz  jsem pro vás připravili několik tipů na výlety.

     

  • 1.

    Sherlock Holmes Exhibition

    Víc než 200 autentických exponátů, desítky interaktivních stanovišť a dokonalá atmosféra prostředí viktoriánského Londýna čeká na unikátní výstavě Sherlock Holmes. Výstava zároveň přibližuje i osobnost o autora, sira Arthura Conana Doyla – jeho život, inspirace i fascinaci vědou a logikou, které daly vzniknout nejslavnějšímu detektivovi všech dob – Sherlocku Holmesovi. Unikátní expozice je k vidění v Galerii Bílá labuť v Praze.

    Unikátní výstava odhaluje tajemství Sherlocka Holmese.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 2.

    Slavnosti kaše

    Horažďovice v sobotu opět ožijí tradičními Slavnostmi kaše. Mírové náměstí se promění ve středověké tržiště plné rytířů a kejklířů. Slavnosti se konají jako vzpomínka na obléhání města, při kterém zde v roce 1307 zemřel český král Rudolf Habsburský, přezdívaný pro svou šetrnost Král kaše.

    Slavnosti kaše v Horaždovicích.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 3.

    Zlatá solná stezka

    Tradiční renesanční městské slavnosti Zlaté solné stezky připomínají význam středověké obchodní stezky pro město Prachatice. Centrum města ožije o víkendu průvody v kostýmech, renesanční hudbou, divadlem, produkcemi šermířů a kejklířů i známých kapel.

    Slavnosti Zlaté solné stezky v Prachaticích.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 4.

    Bedekr Blesku po hradech a podhradí

    V letošním bedekru Blesk Extra Speciál najdete tipy na výlety na 50 nejzajímavějších českých a moravských hradů i do podhradí. V obsáhlém paperbacku jsou jedinečné snímky z dronu, letadla i balónu. Najdete zde příběhy, legendy, historii, tipy na restaurace, kavárny i detaily k parkování a vstupnému, dále turistické trasy a cesty na vyhlídky.

    Především se můžeme těšit na velkou sadu slevových kuponů v řádu tisíců korun. Zvýhodněné vstupy do hradů, zámků, věží, galerií a na další výstavy. Na historické tramvaje, do divadel, obchodů, na koncerty nebo na masáže. Letos prvně také na festivalovou tour HRADY.CZ. Cena je 99 Kč a koupit můžete u všech dobrých obchodníků a na iKiosek.cz

    Bedekr Blesku vás tentokrát vezme na výlet po českých a moravských hradech a do jejich podhradí.
    Autor: Blesk

  • 5.

    Přehlídka krajky

    Do Vamberka, města krajek, se o víkendu opět sjedou prvotřídní krajkářky z celého světa. Připraven je bohatý program v podobě ukázek řemesla, jarmarku, výstav, hudby i pochodového orchestru.

    Vamberecká krajka.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 6.

    Historické Kvasiny

    Historické Půtovy slavnosti se odehrají v sobotu od 11 hodin v Kvasinách. Program je nabitý: kostýmovaný průvod městem, šermířské turnaje, ukázky sokolnictví a práva útrpného, loutkové divadlo i přehrávky historických bitev.

    Historické slavnosti v Kvasinách.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 7.

    Bitva o Vartenberk

    Obléhání strážního hradu Vartenberk na severu Čech připomene 600. výročí obsazení městečka i hradu sirotčími vojsky. Než se tak stane, proti husitům se postaví stoupenci uherského, římského a českého krále Zikmunda Lucemburského. Takový je program sobotní akce na hradě Vartenberk ve Stráži pod Ralskem.

    Dobývání Vartenberku u Ralska.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 8.

    Akce na hradech a zámcích

    *Nebílovy - Tisíce květů růží v sobotu provoní a množstvím barev rozzáří zahradu zámku v Nebílovech u Plzně. Festival nabízí možnost obdivovat největší sbírku historických růží v Česku, kterých je asi 90 odrůd. Nakvétají v druhé polovině června, v největší kráse je zahrada asi tři týdny.

     

    *Lipnice – Na hradě si o víkendu dali dostaveníčko kováři. Na výhních budou prezentovat své řemeslo.

     

    *Bouzov - Od 14 hodin se tu utkají rytíři nejen na koních. K vidění budou ukázky útrpného práva či kontaktními souboji s dřevci.

     

    *Šluknov - Zámecký park i zámek ožijí poslední červnový víkend v dobovém koloritu. Návštěvníci se mohou těšit na trhy, historické kostýmy a dobový program.

     

    *Starý Jičín – Na hradě si v sobotu od 13 hodin zopakují život v dobových válečných táborech československé armády, partyzánů a německého Wehrmachtu. K vidění bude vojenská technika a od 15.30 do 16 hodin ukázku dobývání hradu.

    Rytíři na Bouzově.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 9.

    Krása veteránů

    *Hradec Králové - Setkání a jízdy automobilů vyrobených do roku 1918 a řemenových motocyklů se koná od pátečního večera na Masarykově náměstí, kdy je připravena noční vyjížďka. Hlavní program se chystá na sobotu od 10 hodin.

     

    *Slavkov u Brna - Téměř tisícovka historických vozidel a motocyklů opět míří na Slavkov. Největší český sraz milovníků a majitelů auto-moto veteránů pod širým nebem se uskuteční v zámeckém areálu a parku v sobotu. Zámecký park navíc zkrášlí prvorepublikové dámy, mezi auty se tančí swing a nezapomíná se ani na děti.

    Setkání veteránů v Hradci Králové.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 10.

    Krvavá řež

    Přesně 160 let uplyne letos od chvíle, kdy se v kopcích nad Trutnovem střetla rakouská a pruská vojska. V sobotu se tak uskuteční velkolepá rekonstrukce bitvy s doprovodným programem. Návštěvníci se mohou těšit na unikátní podívanou, která připomene jediné vítězství rakouských zbraní v této krvavé válce.

    Připomenutí bitvy u Trutnova.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 11.

    Ignis Brunensis

    Ignis Brunensis neboli „Brněnský plamen“ je přehlídka ohňostrojů, která svou soutěžní část začne v sobotu ve 22 hodin nad Brněnskou přehradou. Svou dronovou světelnou show i ohňostroj předvedou tentokrát Češi, ve středu to budou Švýcaři a následující sobotu Finové.

    Brněnská přehlídka ohňostrojů.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 12.

    Folklorní Strážnice

    Nejstarší a největší folklorní festival v Evropě opět otevře brány od čtvrtka do neděle ve Strážnici. Festival probíhá nejen na amfiteátrech v zámeckém parku, ale také ve vinohradnickém areálu a před usedlostmi v nedalekém skanzenu.

    …a kam ještě za folklorem?

     

    *Brno - Náměstí Svobody hostí do neděle Svatojánské slavnosti. Vystupují zahraniční taneční folklorní soubory, součástí je i jarmark.

     

    *Mikulov – Od pátku do neděle se bude bavit chasa při krojovaných hodech. Průvod městem vyrazí v sobotu ve 13.30 hodin.

     

    *Drnholec – Tradiční krojované hody se odehrají v pátek a v sobotu. Na programu je stavění máje, průvod obcí, večerní zábava a další.

    Folklorní Strážnice.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 13.

    Czech Press Photo

    V Nové budově Národního muzea v Praze jsou k vidění vítězné a další oceněné fotografie 31. ročníku soutěže Czech Press Photo. Celkem je k vidění přes 500 tištěných fotografií a více než 250 snímků v obrazovkách a projekcích od 80 autorek a autorů. Součástí výstavy je také bohatý doprovodný program. Zavítat sem můžete do konce listopadu.

    V Tereziánském křídle Starého královského paláce Pražského hradu jsou do 13. srpna vystaveny také Nejlepší fotografie přírody soutěže Czech Nature Photo.

    Výstava Czech Press Photo v Národním muzeu v Praze.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 14.

    Poklady Přemyslovců

    Románský sarkofág svatého Longina, pohřební klenoty Přemysla Otakara II. nebo textilie z hrobu svaté Ludmily a dalších více než 900 vzácných exponátů z více než 70 tuzemských i zahraničních institucí je k vidění v Národním muzeu v Praze na výstavě »Přemyslovci – panovnická dynastie a její doba«. Výstava má ambice zařadit se mezi nejvýznamnější výstavní projekty v evropském kontextu. Navštívit ji můžete do 15. října. Více čtěte ZDE

    Koruna ze Slezské Středy patří k nejvzácnějším exponátům výstavy, její původ ale dodnes není jasný.
    Zdroj: Blesk.cz - Frederikke Anna Toman

  • 15.

    Legiovlak na cestách

    Legiovlak opět vyrazil na cestu po českých a moravských železnicích. Unikátní legionářské muzeum na kolejích zastaví do konce listopadu na 24 nádražích. Jestli projede i vaším městem, najdete ZDE

    Legiovlak opět obráží česká nádraží.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 16.

    Výstava kostek

    Z 15 milionů LEGO kostek jsou vytvořeny desítky modelů, mnoho pohyblivých, některé v životní velikosti včetně například vozu Ferrari. Modely vás zavedou do mnoha pohádek a filmu, mezi dinosaury, k vidění jsou reálné stavby z celého světa. K tomu velká herní zóna. Do OC Westfield na Černém Mostě v Praze můžete zavítat do 6. září.

    LEGO výstava v Praze na Černém Mostě.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 17.

    500 let Habsburků

    Zámek v Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zve na výjimečnou výstavu k 500. výročí Habsburků na českém trůně. K největším lákadlům patří kopie svatováclavské koruny zapůjčená arcivévodou Karlem Habsburským, kopie Řádu zlatého rouna, císařský kočár a další předměty připomínající slavnou habsburskou éru. Výstava je v běžně přístupných částech zámku, ale i v prostorách, které jsou návštěvníkům jinak skryté. Zavítat sem můžete až do konce října.

    Zámek v Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zve na výstavu k 500. výročí Habsburků na českém trůně.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 18.

    Muzeum Čtyřlístku

    Přímo do oblíbeného komiksu vstoupíte v novém Muzeu Čtyřlístku v Doksech. Muzeum se z jedné místnosti rozšířilo do dalšího prostoru, přibyly velkoformátové ilustrace, které Němeček nakreslil přímo pro muzeum. Součástí jsou také 3D exponáty jako červené autíčko Čtyřlístku nebo Myšpulínova vzducholoď, Fininčina kuchyně, Pinďův strašidelný les a další známé kulisy.

    V Doksech na Českolipsku otevřeli zcela nové Muzeum Čtyřlísktu.
    Autor: ČTK / Radek Petrášek

  • 19.

    Kult svatých těl

    Výstava na hradě a zámku Bečov nad Teplou představuje 18 děl a nabízí detailní pohled na zdobení ostatkových relikviářů a přibližuje tradici uctívání ostatků svatých. Vidět je tu můžete až do konce října. Více o autorovi i dílech čtěte ZDE

    Baltazar 950 hodin práce
    Autor: Blesk:Zbyněk Schnapka

  • 20.

    Sochy z písku

    Venkovní výstava Sochy z písku v Písku se letos koná už po dvacáté! Jubilejní edice nese téma „Otava plyne, Písek tvoří“ a nabízí osm originálních pískových soch, které propojují historii, přírodu i současný život města. Výstava je volně přístupná na tradičním místě u Kamenného mostu.

    Sochy z písku v Písku.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 21.

    Historie československých hraček

    Pohled na vývoj československých hraček od poválečného období až do roku 1990 nabízí výstava »Kdo si hraje, nezlobí!« v Muzeu Komenského v Přerově. K vidění tu budou stovky exponátů ze sbírek i od soukromníků, které vás vrátí do dětství. Výstava připomene také slavné výrobce a návrháře. Přístupná bude do 20. září.

    Retro hračky uvidíte v Muzeu Komenského v Přerově.
    Autor: ČTK / Peřina Luděk

  • 22.

    Brno policejní

    Návštěvnickým trhákem slibuje být nová výstava v brněnském Technickém muzeu mapující éru prvorepublikové policie v letech 1918 až 1945. K vidění budou historické motocykly, kriminalistické pomůcky, zbraně pachatelů, vyloupená pokladna, ale i děni po okupaci Československa v roce 1939. Výstava vznikla ve spolupráci s Klubem policejní historie Brno, Kromě pondělí a úterý je přístupná každý den až do konce roku.

    Výstava Brno policejní v Technickém muzeu.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 23.

    Napoleon v novém

    Zámek Slavkov u Brna hostí novou stálou expozici věnovanou napoleonským válkám. Hlavním lákadlem je virtuální postava Napoleona Bonaparte, která rozmlouvá s návštěvníky přes telefonní sluchátko. Na výstavě je i originál císařovy šavle, jeho lovecké zbraně i cestovního neceséru, který použil ráno v den bitvy u Slavkova. Výstava je otevřena denně. Více čtěte ZDE

    Jedním z hlavních magnetů expozice je virtuální císař Napoleon Bonaparte. S návštěvníky mluví přes sluchátko česky, francouzky, německy a anglicky.
    Autor: Hynek Zdeněk

    Fotogalerie
    61 fotografií
    Unikátní výstava odhaluje tajemství Sherlocka Holmese.
    Unikátní výstava odhaluje tajemství Sherlocka Holmese.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

     

     

     

     

     

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Klidně můžete mířit hodně vysoko. Čím vyšší cíl, tím větší radost budete mít z jeho dosažení. A že budete úspěšní, o tom vůbec nepochybujte. Hlídejte si ale fyzickou kondici, to je to jediné, co by vám snad ještě mohlo překazit vaše smělé plány.
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Před hrozícími konflikty varuje aktuální planetární konstelace. To vás ale nesmí zastrašit. Vaše úspěchy vzbudily závist lidí, kteří mají větší ambice než dovednosti nebo vědomosti. Není divu, že vám to na náladě nepřidá, ale jinak se nic nestane.
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Rak
Vaše schopnost pracovat je podpořena samotným Sluncem, které vám dodá energii. Pokuste se ve víkendové době organizovat společenské akce všeho druhu, stanete se miláčkem blízkých lidí a sami si užijete spoustu zábavy. Smíchu přece není nikdy dost.
Lev
Kariérní mlýny roztočí své vrtule naplno. Nic není zadarmo, a tak se budete setkávat s lidmi, jejichž motivem v práci je sebe zviditelnění za každou cenu, nečestné machinace a psychologické hry, což vás jako zástupce křehčích povah docela vyčerpá.
Panna
Venuše vám v těchto dnech pomůže jít naproti hned několika šťastným náhodám, které vám doslova vytrhnou trn z paty. Jestliže vám peníze při sebelepším šetření už opravdu docházely, máte před sebou plodnou a lukrativní spolupráci s nadšenými lidmi.
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Nastal pro vás vhodný čas pro navázání nejen partnerství, ale také přátelství s vaším milencem či milenkou. Až do konce měsíce se sice nebudete setkávat s výjimečně oslnivými milostnými zážitky, ale těch si užijete v prázdninových dnech do sytosti.
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