Tipy na víkend: Tajemství Sherlocka Holmese! Folklorní Strážnice a středověké bitvy

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Koruna ze Slezské Středy patří k nejvzácnějším exponátům výstavy, její původ ale dodnes není jasný.
Zdroj: Blesk.cz - Frederikke Anna Toman
První prázdninový víkend chystá pořádná vedra. Teploměr ukáže až 38 stupňů, místy může být pokořena i rekordní čtyřicítka! Ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz jsem pro vás připravili několik tipů na výlety.
Víc než 200 autentických exponátů, desítky interaktivních stanovišť a dokonalá atmosféra prostředí viktoriánského Londýna čeká na unikátní výstavě Sherlock Holmes. Výstava zároveň přibližuje i osobnost o autora, sira Arthura Conana Doyla – jeho život, inspirace i fascinaci vědou a logikou, které daly vzniknout nejslavnějšímu detektivovi všech dob – Sherlocku Holmesovi. Unikátní expozice je k vidění v Galerii Bílá labuť v Praze.
Horažďovice v sobotu opět ožijí tradičními Slavnostmi kaše. Mírové náměstí se promění ve středověké tržiště plné rytířů a kejklířů. Slavnosti se konají jako vzpomínka na obléhání města, při kterém zde v roce 1307 zemřel český král Rudolf Habsburský, přezdívaný pro svou šetrnost Král kaše.
Tradiční renesanční městské slavnosti Zlaté solné stezky připomínají význam středověké obchodní stezky pro město Prachatice. Centrum města ožije o víkendu průvody v kostýmech, renesanční hudbou, divadlem, produkcemi šermířů a kejklířů i známých kapel.
V letošním bedekru Blesk Extra Speciál najdete tipy na výlety na 50 nejzajímavějších českých a moravských hradů i do podhradí. V obsáhlém paperbacku jsou jedinečné snímky z dronu, letadla i balónu. Najdete zde příběhy, legendy, historii, tipy na restaurace, kavárny i detaily k parkování a vstupnému, dále turistické trasy a cesty na vyhlídky.
Především se můžeme těšit na velkou sadu slevových kuponů v řádu tisíců korun. Zvýhodněné vstupy do hradů, zámků, věží, galerií a na další výstavy. Na historické tramvaje, do divadel, obchodů, na koncerty nebo na masáže. Letos prvně také na festivalovou tour HRADY.CZ. Cena je 99 Kč a koupit můžete u všech dobrých obchodníků a na iKiosek.cz
Do Vamberka, města krajek, se o víkendu opět sjedou prvotřídní krajkářky z celého světa. Připraven je bohatý program v podobě ukázek řemesla, jarmarku, výstav, hudby i pochodového orchestru.
Historické Půtovy slavnosti se odehrají v sobotu od 11 hodin v Kvasinách. Program je nabitý: kostýmovaný průvod městem, šermířské turnaje, ukázky sokolnictví a práva útrpného, loutkové divadlo i přehrávky historických bitev.
Obléhání strážního hradu Vartenberk na severu Čech připomene 600. výročí obsazení městečka i hradu sirotčími vojsky. Než se tak stane, proti husitům se postaví stoupenci uherského, římského a českého krále Zikmunda Lucemburského. Takový je program sobotní akce na hradě Vartenberk ve Stráži pod Ralskem.
*Nebílovy - Tisíce květů růží v sobotu provoní a množstvím barev rozzáří zahradu zámku v Nebílovech u Plzně. Festival nabízí možnost obdivovat největší sbírku historických růží v Česku, kterých je asi 90 odrůd. Nakvétají v druhé polovině června, v největší kráse je zahrada asi tři týdny.
*Lipnice – Na hradě si o víkendu dali dostaveníčko kováři. Na výhních budou prezentovat své řemeslo.
*Bouzov - Od 14 hodin se tu utkají rytíři nejen na koních. K vidění budou ukázky útrpného práva či kontaktními souboji s dřevci.
*Šluknov - Zámecký park i zámek ožijí poslední červnový víkend v dobovém koloritu. Návštěvníci se mohou těšit na trhy, historické kostýmy a dobový program.
*Starý Jičín – Na hradě si v sobotu od 13 hodin zopakují život v dobových válečných táborech československé armády, partyzánů a německého Wehrmachtu. K vidění bude vojenská technika a od 15.30 do 16 hodin ukázku dobývání hradu.
*Hradec Králové - Setkání a jízdy automobilů vyrobených do roku 1918 a řemenových motocyklů se koná od pátečního večera na Masarykově náměstí, kdy je připravena noční vyjížďka. Hlavní program se chystá na sobotu od 10 hodin.
*Slavkov u Brna - Téměř tisícovka historických vozidel a motocyklů opět míří na Slavkov. Největší český sraz milovníků a majitelů auto-moto veteránů pod širým nebem se uskuteční v zámeckém areálu a parku v sobotu. Zámecký park navíc zkrášlí prvorepublikové dámy, mezi auty se tančí swing a nezapomíná se ani na děti.
Přesně 160 let uplyne letos od chvíle, kdy se v kopcích nad Trutnovem střetla rakouská a pruská vojska. V sobotu se tak uskuteční velkolepá rekonstrukce bitvy s doprovodným programem. Návštěvníci se mohou těšit na unikátní podívanou, která připomene jediné vítězství rakouských zbraní v této krvavé válce.
Ignis Brunensis neboli „Brněnský plamen“ je přehlídka ohňostrojů, která svou soutěžní část začne v sobotu ve 22 hodin nad Brněnskou přehradou. Svou dronovou světelnou show i ohňostroj předvedou tentokrát Češi, ve středu to budou Švýcaři a následující sobotu Finové.
Nejstarší a největší folklorní festival v Evropě opět otevře brány od čtvrtka do neděle ve Strážnici. Festival probíhá nejen na amfiteátrech v zámeckém parku, ale také ve vinohradnickém areálu a před usedlostmi v nedalekém skanzenu.
*Brno - Náměstí Svobody hostí do neděle Svatojánské slavnosti. Vystupují zahraniční taneční folklorní soubory, součástí je i jarmark.
*Mikulov – Od pátku do neděle se bude bavit chasa při krojovaných hodech. Průvod městem vyrazí v sobotu ve 13.30 hodin.
*Drnholec – Tradiční krojované hody se odehrají v pátek a v sobotu. Na programu je stavění máje, průvod obcí, večerní zábava a další.
V Nové budově Národního muzea v Praze jsou k vidění vítězné a další oceněné fotografie 31. ročníku soutěže Czech Press Photo. Celkem je k vidění přes 500 tištěných fotografií a více než 250 snímků v obrazovkách a projekcích od 80 autorek a autorů. Součástí výstavy je také bohatý doprovodný program. Zavítat sem můžete do konce listopadu.
V Tereziánském křídle Starého královského paláce Pražského hradu jsou do 13. srpna vystaveny také Nejlepší fotografie přírody soutěže Czech Nature Photo.
Románský sarkofág svatého Longina, pohřební klenoty Přemysla Otakara II. nebo textilie z hrobu svaté Ludmily a dalších více než 900 vzácných exponátů z více než 70 tuzemských i zahraničních institucí je k vidění v Národním muzeu v Praze na výstavě »Přemyslovci – panovnická dynastie a její doba«. Výstava má ambice zařadit se mezi nejvýznamnější výstavní projekty v evropském kontextu. Navštívit ji můžete do 15. října. Více čtěte ZDE
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Legiovlak opět vyrazil na cestu po českých a moravských železnicích. Unikátní legionářské muzeum na kolejích zastaví do konce listopadu na 24 nádražích. Jestli projede i vaším městem, najdete ZDE
Z 15 milionů LEGO kostek jsou vytvořeny desítky modelů, mnoho pohyblivých, některé v životní velikosti včetně například vozu Ferrari. Modely vás zavedou do mnoha pohádek a filmu, mezi dinosaury, k vidění jsou reálné stavby z celého světa. K tomu velká herní zóna. Do OC Westfield na Černém Mostě v Praze můžete zavítat do 6. září.
Zámek v Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zve na výjimečnou výstavu k 500. výročí Habsburků na českém trůně. K největším lákadlům patří kopie svatováclavské koruny zapůjčená arcivévodou Karlem Habsburským, kopie Řádu zlatého rouna, císařský kočár a další předměty připomínající slavnou habsburskou éru. Výstava je v běžně přístupných částech zámku, ale i v prostorách, které jsou návštěvníkům jinak skryté. Zavítat sem můžete až do konce října.
Přímo do oblíbeného komiksu vstoupíte v novém Muzeu Čtyřlístku v Doksech. Muzeum se z jedné místnosti rozšířilo do dalšího prostoru, přibyly velkoformátové ilustrace, které Němeček nakreslil přímo pro muzeum. Součástí jsou také 3D exponáty jako červené autíčko Čtyřlístku nebo Myšpulínova vzducholoď, Fininčina kuchyně, Pinďův strašidelný les a další známé kulisy.
Výstava na hradě a zámku Bečov nad Teplou představuje 18 děl a nabízí detailní pohled na zdobení ostatkových relikviářů a přibližuje tradici uctívání ostatků svatých. Vidět je tu můžete až do konce října. Více o autorovi i dílech čtěte ZDE
Venkovní výstava Sochy z písku v Písku se letos koná už po dvacáté! Jubilejní edice nese téma „Otava plyne, Písek tvoří“ a nabízí osm originálních pískových soch, které propojují historii, přírodu i současný život města. Výstava je volně přístupná na tradičním místě u Kamenného mostu.
Pohled na vývoj československých hraček od poválečného období až do roku 1990 nabízí výstava »Kdo si hraje, nezlobí!« v Muzeu Komenského v Přerově. K vidění tu budou stovky exponátů ze sbírek i od soukromníků, které vás vrátí do dětství. Výstava připomene také slavné výrobce a návrháře. Přístupná bude do 20. září.
Návštěvnickým trhákem slibuje být nová výstava v brněnském Technickém muzeu mapující éru prvorepublikové policie v letech 1918 až 1945. K vidění budou historické motocykly, kriminalistické pomůcky, zbraně pachatelů, vyloupená pokladna, ale i děni po okupaci Československa v roce 1939. Výstava vznikla ve spolupráci s Klubem policejní historie Brno, Kromě pondělí a úterý je přístupná každý den až do konce roku.
Zámek Slavkov u Brna hostí novou stálou expozici věnovanou napoleonským válkám. Hlavním lákadlem je virtuální postava Napoleona Bonaparte, která rozmlouvá s návštěvníky přes telefonní sluchátko. Na výstavě je i originál císařovy šavle, jeho lovecké zbraně i cestovního neceséru, který použil ráno v den bitvy u Slavkova. Výstava je otevřena denně. Více čtěte ZDE
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