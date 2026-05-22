Tipy na víkend: Středověk neskončil! Spartafest, Pískoviště i den lesa
-
O víkendu 23. a 24. května nás navštíví léto. Nebe bude modré, jen občas se sluníčko schová za mráček a teploty až 27 stupňů. Není důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz pro vás připravili několik tipů na výlety.
- 1.
Muzejní noci
Letošní ročník Festivalu muzejních nocí probíhá napříč městy až do 13. června, kdy bude zakončený v Praze. Kromě prohlídek stálých expozic a výstav nabízí akce již tradičně také řadu doprovodných i kulturních programů. Kam a kdy zajít, najdete ZDE
- 2.
Spartafest
Letenskou pláň v Praze v pátek a v sobotu ovládnou legendy sportu, hudba a energie Sparty. Koná se s tu první ročník Spartafestu. Brány areálu se otevřou už v pátek v 11 hodin, kapely vystoupí od 16 hodin a celý den až do večera boudu moc návštěvníci vyzkoušet jaký sport by je bavil nejvíce. Více z programu najdete ZDE
- 3.
Open House
Festival opět otevírá běžně nepřístupné budovy v metropoli. Letos se akce vrátila i na Pražský hrad, kde je o víkendu zpřístupněný Starý královský palác. Zpřístupněno bude více než 100 budov, kam v Praze zajít, najdete ZDE
- 4.
Dětský den na Hradě
Pražský hrad zve v sobotu od 10 na Dětský den. Zábavný a sportovní program připravily desítky organizace. V prostředí Horního Jeleního příkopu se mohou setkat tváří v tvář s vojáky Hradní stráže, vyzkoušet si pravé zálesácké aktivity a prohloubit své tábornické znalosti. V Míčovně je připravena ve spolupráci s Filmovými studii Barrandov výstava Z pohádky do pohádky.
- 5.
Středověké slavnosti
Udatní rytíři království českého se utkají v sobotu od 9.30 ve velkolepých turnajích a neúprosných soubojích na posvátném místě Hradčanech, v parku Maxe van der Stoela v Praze 6. Zažijete tu rytířská klání, dobovou hudbu, divadlo, středověké hry pro malé princezničky a pážata, tanečnice, tržiště…
- 6.
Akce na hradech a zámcích
*Karlštejn – Při sobotním Císařském dni si děti mohou vyzkoušet nejrůznější rytířské disciplíny a budou pak Jeho Výsostí pasovány na rytíře.
*Brandýs nad Labem - Sraz historických vozidel v zámecké zahradě nabídne v sobotu až stovky historických automobilů a motocyklů, stylový doprovodný program i spanilou jízdu.
*Kačina – Celý víkend budu v rozlehlé zámecké zahradě k vidění rytíři a šermíři. Svedou nejednu bitvu, ukážou i souboje na koních.
*Čechy pod Kosířem – Empírový den na zdejším zámku nabízí exkurzi do doby před 200 lety. Připraven je piknik v zahradách i ples v dobových róbách.
*Sychrov – O víkendu se zámecký park promění v pohádkové území. Pro děti bude připravena řada úkolů a spousta zábavy.
*Janovice - Na počest Františka Harracha se v sobotu sjedou na zámek historická vozidla od těch nejstarších, která pamatují ještě dobu pana hraběte, po novější až do roku výroby 1996.
*Helfštýn - Přepestrá přehlídka skupin historického šermu z různých období válečných dějin. Show living history, divadlo, tanečnice, kejklíři a úžasná atmosféra hradu proměněného ve vojenský tábor. To je víkendový program.
*Hlubočky - Rodinný festival plný tradičních řemesel, tvořivých dílen je připraven na víkend na hradě Hluboký.
- 7.
Bedekr Blesku po hradech a podhradí
V letošním bedekru Blesk Extra Speciál najdete tipy na výlety na 50 nejzajímavějších českých a moravských hradů i do podhradí. V obsáhlém paperbacku jsou jedinečné snímky z dronu, letadla i balónu. Najdete zde příběhy, legendy, historii, tipy na restaurace, kavárny i detaily k parkování a vstupnému, dále turistické trasy a cesty na vyhlídky.
Především se můžeme těšit na velkou sadu slevových kuponů v řádu tisíců korun. Zvýhodněné vstupy do hradů, zámků, věží, galerií a na další výstavy. Na historické tramvaje, do divadel, obchodů, na koncerty nebo na masáže. Letos prvně také na festivalovou tour HRADY.CZ. Cena je 99 Kč a koupit můžete u všech dobrých obchodníků a na iKiosek.cz
- 8.
Den Jana Kubiše
Vzpomínkové akce na hrdiny Operace Anthropoid se koná v sobotu v areálu Památníku národního útlaku a odboje na Horním zámku v Panenských Břežanech. Kromě řady dobové techniky uvidíte i originál dopisu Jana Kubiše z 12. května 1942, či repliku šifrovacího stroje ENIGMA. Začátek je v 11 hodin.
- 9.
Hrabalovo Kersko
V Kersku na Nymbursku se v sobotu opět uskuteční tradiční setkání příznivců díla Bohumila Hrabala. Součástí programu je pochod krajinou Kerska, divadelní představení, výstavy a hudební program. Akce probíhá v lesní zahradě, otevřena bude i Hrabalova chata, kde spisovatel tvořil. Uvidíte tak dnes již legendární místa z filmů natočených podle Hrabalových děl.
- 10.
Bitva u Kresčaku
V areálu jízdárny za nemocnicí v Kolíně se v 15 hodin rozpoutá bitva u Kresčaku. A nejen to - v 11 hodin se otevře tržiště doby Jana Lucemburského a Karla IV., vyrazí průvod zhruba 300 účinkujících na Karlovo náměstí, kde pod dohledem panovníka a jeho dvora proběhne ukázka šermířského umění.
- 11.
Bezva Fest
V sobotu se v Šimkových sadech v Hradci Králové uskuteční další ročník Bezva Festu, jedné z největších rodinných akcí v Česku. Na děti čeká velký lunapark s kolotoči a atrakcemi, více než 20 tematických zón – od herních a digitálních světů, přes dobrodružnou dinosauří zónu až po kreativní a hravé prostory pro nejmenší děti včetně LEGO světa kostiček a vystoupení řady dětských umělců.
- 12.
Přání Fíkovi
Kulaté 50. narozeniny oslaví nestárnoucí Maxipes Fík. V Kadani mu v sobotu v AmFík na nábřeží Maxipsa Fíka chystají pořádnou oslavu, která bude zároveň i dětským dnem. Zábava tak bude směřovaná hlavně na ratolesti, které čekají nejrůznější soutěže a atrakce.
- 13.
Chomutovské slavnosti
Městský park a přilehlé okolí ovládnou v Chomutově o víkendu dobové městské slavnosti. Uvidíte císařský průvod, vyprávění generála Laudona s ukázkami vojenských manévrů, umění lovu, jarmark a další doprovodný program.
- 14.
Antický festival
Spolky a milovníci antiky zvou na tradiční antický festival na dvorci Curia Vitkov u Chrastavy na Liberecku. V sobotu od 10 hodin se tu vrátíte do doby nadvlády římského impéria. Prohlédnout si můžete legionářský tábor, uvidíte školu gladiátorů i ležení Keltů a Germánů. Každou hodinu je připravené krátké vystoupení i ukázky běžného tehdejšího života.
- 15.
Pískoviště v Písku
Od pátku do neděle proběhne v Písku festival Pískoviště, který letos proběhne v duchu návštěvy z budoucnosti, která u nás hledá »nejvšednosti«. Součástí je i 20. ročník výstavy soch na nábřeží vytesaných z písku. Až do konce turistické sezony tu bude k vidění osm nových děl.
- 16.
Dobroty podle Dobromily
Milovníci dobrého jídla jsou zváni o víkendu do Litomyšle. Na Smetanově náměstí tu proběhnou tradiční gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové. Vzdát hold kuchařce a národní buditelce přijede i celá řada vynikajících kuchařů. Těšit se tak můžete na kuchařská show, ochutnávky a bohatý doprovodný program.
- 17.
Slované na huti
Tradiční setkání s ukázkami tavby železné rudy, kování, vypalování keramiky a dalších řemeslných technik v podání starých Slovanů ze sdružení DAGA se koná v sobotu od 10 hodin ve Staré Huti u Adamova v malebném prostřední Moravského krasu.
- 18.
Den otevřených lesů
Na různých místech republiky proběhne v sobotu Den otevřených lesů. Zve na ně Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR. Nachystané jsou komentované procházky v lese, ukázky lesnických prací, zalesňování, lesní pedagogiky a na větších majetcích mnohde i občerstvení, soutěže pro děti nebo další aktivity. Kam zajít, najdete ZDE
- 19.
Slavnosti chřestu a vína
V Ivančicích, rodišti herce Vladimíra Menšíka, připravili víkend zasvěcený chřestu. Od pátku do neděle mohou návštěvníci vidět kuchařské show, prohlédnout si místní chřestovnu, poslechnout si hudbu různých žánrů, shlédnout tanec, pohádky a samozřejmě koupit zaručeně čerstvý chřest. Bohatý program je od ranních do pozdně odpoledních hodin.
- 20.
Memoriál Hanče a Vrbaty
Recesistický závod na běžkách na počest běžkařských legend Bohumila Hanče a Václava Vrbaty můžete zažít v sobotu. Start 103. ročníku tradičního v běhu na lyžích v ulicích města Hrabová je naplánován na 12.29 hodin. Podmínkou jsou dobové nebo humorné kostýmy a dobrá nálada. Program je připraven na celý den.
- 21.
Superburza modelů
Na výstavišti Černá louka v Ostravě se v sobotu od 8 hodin koná největší burza modelů nejen v ČR, ale i ve střední Evropě. Na jednom místě budou k mání tisíce modelů aut, kamionů, letadel, vláčků, závodních modelů, formuli, bezpečnostních vozidel a mnoho dalšího. Akci doprovází další motoprogram.
- 22.
Fajné dny
Sedmý ročník akce Dny Fajne rodiny v Ostravě nabídne dosud nejrozsáhlejší program. Zapojí do něj více než 60 organizací. Pro rodiny napříč městem připravily 116 různorodých akcí, které se budou konat až do 21. června. Těšit se můžete na Pohádkový les, komunitní pikniky a sousedská setkání nebo hravou rodinnou trasu Spolu na palubě v Komenského sadech. Program najdete ZDE
- 23.
Czech Press Photo
V Nové budově Národního muzea v Praze jsou k vidění vítězné a další oceněné fotografie 31. ročníku soutěže Czech Press Photo. Celkem je k vidění přes 500 tištěných fotografií a více než 250 snímků v obrazovkách a projekcích od 80 autorek a autorů. Součástí výstavy je také bohatý doprovodný program. Zavítat sem můžete do konce listopadu.
- 24.
Poklady Přemyslovců
Románský sarkofág svatého Longina, pohřební klenoty Přemysla Otakara II. nebo textilie z hrobu svaté Ludmily a dalších více než 900 vzácných exponátů z více než 70 tuzemských i zahraničních institucí je k vidění v Národním muzeu v Praze na výstavě »Přemyslovci – panovnická dynastie a její doba«. Výstava má ambice zařadit se mezi nejvýznamnější výstavní projekty v evropském kontextu. Navštívit ji můžete do 15. října. Více čtěte ZDEVideoVideo se připravuje ...
Koruna ze Slezské Středy patří k nejvzácnějším exponátům výstavy, její původ ale dodnes není jasný.
- 25.
Legiovlak na cestách
Legiovlak opět vyrazil na cestu po českých a moravských železnicích. Unikátní legionářské muzeum na kolejích zastaví do konce listopadu na 24 nádražích. Jestli projede i vaším městem, najdete ZDE
- 26.
Prezidentské dary
Pražský hrad pořádá výstavu Dary pro prezidenta z daleka i blízka II. Ukáže více než 30 darů, které v loňském roce obdržel prezident Petr Pavel a jeho manželka. K vidění je například ocelový meč z Mongolska, kovový talíř z období šógunátu z Japonska, nizozemský Velkokříž Řádu koruny a další unikáty. Výstava bude v Rožmberském paláci neboli Ústavu šlechtičen do konce roku.
- 27.
200 let cestovatele Náprstka
Výstavu ke 200. výročí narození cestovatele, sběratele, filantropa i sokola Vojtěcha Náprstka (1826 až 1894) připravilo Náprstkovo muzeum v Praze. Uvidíte zhruba 420 unikátních předmětů. Artefakty z celého světa Náprstkovi posílali cestovatelé z různých zemí. Výstava ho ukazuje jako renesančního člověka své doby.
- 28.
Titanic v metropoli
Stovky skutečných exponátů, které byly vyzdviženy ze dna oceánu, věrné rekonstrukce kajut, francouzské kavárny a dalších prostor včetně vybavení či nádobí. Příběhy pasažérů a posádky i dobrodružná hra za pokladem oceánu. To je unikátní výstava Titanic, kterou po celém světě navštívily miliony návštěvníků. Expozice na výstaviště v Praze-Letňanech byla prodloužena do 28. června. Více čtěte ZDE
- 29.
Výstava kostek
Z 15 milionů LEGO kostek jsou vytvořeny desítky modelů, mnoho pohyblivých, některé v životní velikosti včetně například vozu Ferrari. Modely vás zavedou do mnoha pohádek a filmu, mezi dinosaury, k vidění jsou reálné stavby z celého světa. K tomu velká herní zóna. Do OC Westfield na Černém Mostě v Praze můžete zavítat do 6. září.
- 30.
Cesta kolem světa
Prožít příběh Philease Fogga, který procestoval svět za 80 dní, můžete v interaktivní zážitkové expozici na Chvalském zámku v Praze 9. Příběh výstavy je inspirovaný legendární knížkou Julese Verna. I návštěvník se tak vydá na dobrodružné putování napříč kontinenty, během něhož je čeká celkem devět tematických zastavení, které symbolizují různé kouty světa. Na jednotlivých stanovištích se řeší úkoly a hádanky, návštěvníci získávají indicie k dalšímu pokračování cesty. Zavítat sem můžete do 4. října.
- 31.
500 let Habsburků
Zámek v Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zve na výjimečnou výstavu k 500. výročí Habsburků na českém trůně. K největším lákadlům patří kopie svatováclavské koruny zapůjčená arcivévodou Karlem Habsburským, kopie Řádu zlatého rouna, císařský kočár a další předměty připomínající slavnou habsburskou éru. Výstava je v běžně přístupných částech zámku, ale i v prostorách, které jsou návštěvníkům jinak skryté. Zavítat sem můžete až do konce října.
- 32.
Muzeum Čtyřlístku
Přímo do oblíbeného komiksu vstoupíte v novém Muzeu Čtyřlístku v Doksech. Muzeum se z jedné místnosti rozšířilo do dalšího prostoru, přibyly velkoformátové ilustrace, které Němeček nakreslil přímo pro muzeum. Součástí jsou také 3D exponáty jako červené autíčko Čtyřlístku nebo Myšpulínova vzducholoď, Fininčina kuchyně, Pinďův strašidelný les a další známé kulisy.
- 33.
Medvědí stezka
U Stezky korunami stromů v Jánských Lázních se otevřel výběh, ve kterém našli domov medvědi hnědí. Do Krkonoš se tak medvědi vrací po 300 letech. Jde o sourozence z košické zoo Michala a Alici. Posláním Medvědí stezky je především možnost pozorování huňáčů v jejich přirozeném prostředí.
- 34.
Kult svatých těl
Výstava na hradě a zámku Bečov nad Teplou představuje 18 děl a nabízí detailní pohled na zdobení ostatkových relikviářů a přibližuje tradici uctívání ostatků svatých. Vidět je tu můžete až do konce října. Více o autorovi i dílech čtěte ZDE
- 35.
Hurvínkovi ke 100. narozeninám
*Churdim - Muzeum loutkářských kultur otevřelo ke 100. narozeninám Hurvínkovu hernu Nabízí prostor, kde se děti mohou setkat s Hurvínkovým světem zblízka, objevovat kouzlo loutek a zapojit se do různých aktivit.
*Strakonice - Za Hurvínkem, Špejblem, Máničkou a Žerykem se můžete do konce května vydat i na zdejší hrad.
*Luhačovice - Na 200 tradičních loutek uvidíte v Muzeu luhačovického Zálesí na výstavě Kašpárek s Hurvínkem oslavují. Součástí výstavy je i interaktivní herna, kde si děti vyzkouší třeba vodění loutek. Zavítat sem můžete až do konce roku.
- 36.
Historie československých hraček
Pohled na vývoj československých hraček od poválečného období až do roku 1990 nabízí výstava »Kdo si hraje, nezlobí!« v Muzeu Komenského v Přerově. K vidění tu budou stovky exponátů ze sbírek i od soukromníků, které vás vrátí do dětství. Výstava připomene také slavné výrobce a návrháře. Přístupná bude do 20. září.
- 37.
Brno policejní
Návštěvnickým trhákem slibuje být nová výstava v brněnském Technickém muzeu mapující éru prvorepublikové policie v letech 1918 až 1945. K vidění budou historické motocykly, kriminalistické pomůcky, zbraně pachatelů, vyloupená pokladna, ale i děni po okupaci Československa v roce 1939. Výstava vznikla ve spolupráci s Klubem policejní historie Brno, Kromě pondělí a úterý je přístupná každý den až do konce roku.
- 38.
Napoleon v novém
Zámek Slavkov u Brna hostí novou stálou expozici věnovanou napoleonským válkám. Hlavním lákadlem je virtuální postava Napoleona Bonaparte, která rozmlouvá s návštěvníky přes telefonní sluchátko. Na výstavě je i originál císařovy šavle, jeho lovecké zbraně i cestovního neceséru, který použil ráno v den bitvy u Slavkova. Výstava je otevřena denně. Více čtěte ZDEJedním z hlavních magnetů expozice je virtuální císař Napoleon Bonaparte. S návštěvníky mluví přes sluchátko česky, francouzky, německy a anglicky.