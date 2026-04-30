Tipy na víkend: Slavnosti svobody v Plzni! Průvod Star wars i stavění máje
První prodloužený květnový víkend bude parádní. Celé dny bude svítit sluníčko a teploty v neděli ukáží až 25 stupňů. Není důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz pro vás připravili několik tipů na výlety.
Star Wars v metropoli
Průvod postav z legendárních Hvězdných válek si nenechte ujít v centru Prahy v sobotu od 11 hodin. Začátek akce je u sochy sv. Václava na Václavském náměstí. Akce se pak přesune do areálu klubu Cross v Holešovicích, kde bude od půl jedenácté připravený bohatý program.
Motýlí krása
Do Prahy opětpostuponě doputuje přes 5000 kukel motýlů z různých tropických oblastí, které pro Botanickou zahradu v Praze - Troji zajišťuje motýlí farma ve Stratfordu nad Avonou. Letošní téma odhalí různorodé evoluční strategie a způsoby adaptace. Součástí oblíbené výstavy bude i interaktivní expozice Tajemství motýlího života ve výstavním sále v Ornamentální zahradě, která nabídne zcela nový pohled na jedinečný motýlí svět. Do skleníků můžete zavítat do 17. května.
Mezi Germány
Unikátní Living History festival oživí svět starověkých Germánů. Letošní ročník nese název „Markomania. Mezi lovem a hladem“ a zaměřuje se na každodenní život kmene Markomanů, kteří obývali území dnešních Čech v prvních staletích našeho letopočtu. Festival se koná v sobotu od 10 hodin na Pičhoře u Dobřichova.
Slavnosti svobody
Každoroční velkolepé oslavy konce války se v Plzni uskuteční už od 1. do 6. května. Vyvrcholením bude víkend, kdy v sobotu je na programu sraz amerických vozů Freedom Ameriky v areálu Depo2015 a stylový retro kadeřnický salon pro dámy v pasáži NAVA, který zájemkyně přenese do módy roku 1945. V neděli pak v 11 hodin vyjede tradiční Convoy of Liberty. Program najdete ZDE
Bedekr Blesku po hradech a podhradí
V letošním bedekru Blesk Extra Speciál najdete tipy na výlety na 50 nejzajímavějších českých a moravských hradů i do podhradí. V obsáhlém paperbacku jsou jedinečné snímky z dronu, letadla i balónu. Najdete zde příběhy, legendy, historii, tipy na restaurace, kavárny i detaily k parkování a vstupnému, dále turistické trasy a cesty na vyhlídky.
Především se můžeme těšit na velkou sadu slevových kuponů v řádu tisíců korun. Zvýhodněné vstupy do hradů, zámků, věží, galerií a na další výstavy. Na historické tramvaje, do divadel, obchodů, na koncerty nebo na masáže. Letos prvně také na festivalovou tour HRADY.CZ. Cena je 99 Kč a koupit můžete u všech dobrých obchodníků a na iKiosek.cz
Lázně zahajují
Velkolepé zahájení lázeňské sezony chystají na prodloužený víkend Karlovy Vary. Připraven je bohatý kulturní program. Sobotní část programu bude věnována tradičním rituálům startu sezony v Karlových Varech, jako je svěcení pramenů papežským nunciem, slavnostní mše a průvod městem, na kterém nebude chybět ani císař Karel IV.
Valdštejnské slavnosti
Ve čtvrtek a v pátek si v Litvínově připomenou období, kdy hrabě Jan Josef Valdštejn založil v Horním Litvínově manufakturu na výrobu sukna. Slavnost začíná tradičním průvodem. Chybět nebudou jezdci na koních a kočáry s hraběcí rodinou, kteří přijíždí z duchcovského zámku. Program pak pokračuje v zámeckém areálu.
Už ho nesou!
Legendu o založení Trutnova si můžete připomenout v ulicích města v sobotu od 10 hodin. Slavnost oživí staré legendy, připravený je bohatý program, ukázky tradičních řemesel a spousta atrakcí pro celou rodinu. Vyvrcholením je večerní rituál, kdy podivuhodné bytosti v čele s rytířem Albrechtem z Trautenbergu za svitu loučí přinesou bájného draka.
Lidové máje
*Karlštejn – Největší přehlídka folkloru ve středních Čechách se koná každý květnový víkend na jiném místě. V sobotu startuje na Karlštejně. Celkem se představí bezmála pět desítek souborů z celé České republiky i zahraničí.
*Jihlava - Tradiční jarmark a májové slavnosti na Masarykově náměstí se konají v pátek a sobotu, kdy je na programu zaplétání máje.
*Uherské Hradiště - Otevírání pastvin a stavění máje můžete zažít v pátek od 11 od 16 hodin ve skanzenu Rochus. Nebudou chybět ani folklorní vystoupení s cimbálem.
*Strážnice - Stavění máje bude doprovázeno zpěvem dívek a chlapců folklorních souborů. Prožít ho můžete v pátek od 15 hodin, skanzen je otevřen už od 9 hodin.
*Rožnov pod Radhoštěm - Zvyk stavění máje připomenou v pátek také v Dřevěném městečku. Areál je otevřený od 9 hodin. Součástí je celodenní program v duchu lidových tradic.
Na středověkém bojišti
Ocitnout se v polovině 15. století, v době, kdy o moc sváděl boj král Jiří z Poděbrad s uherským králem Matyášem Korvínem, můžete v pátek a v sobotu v Uherském Brodě. Hlavní program – rekonstrukce bitvy o městské hradby se koná v sobotu ve 13 a16 hodin.
Odemykání Baťova kanálu
Plavební sezona na Baťově kanálu začíná. Tradiční slavnostní zahájení připadá na pátek a poprvé v historii se hlavní slavnost koná v Hodoníně. Slavnostní odemykání bývá spojeno s otevřením nového přístaviště, komory nebo služby. Letos se začne v prostoru plavební komory Rohatec – Sudoměřice, která bude uvedena do provozu.
Rozkvetlá Floria
Největší zahradnická výstava Floria v České republice se koná od čtvrtka do neděle na Výstavišti v Kroměříži. Připravena je unikátní expozice tisíců květin, ale i zahradnických potřeb. Letošní novinkou je voliéra s okrasným ptactvem, která je zakomponována do relaxační zahrady.
Setkání veteránů
*Brno - Nádvoří Technického muzea bude v pátek od 8 hodin svědkem vyhánění pavouků z výfuků automobilových veteránů. Ti se následně vydají na hrad Veveří, kde se od 11 hodin zúčastní přehlídky elegance. Hrát bude country. Akce se koná za každého počasí.
*Boskovice – Prodloužený víkend bude patřit „splašeným kabátům“ neboli vozítkům Velorex. Tématem letošního srazu jsou řemesla, takže součástí budou i ukázky umění našich předků.
*Bučovice - Desítky nablýskaných historických automobilů, motorek a jiných strojů a bohatý kulturní program. To jsou Prvomájové oslavy se setkáním veteránů na náměstí Svobody a v okolí zámku, které se konají v pátek od 9 hodin.
*Ostrava – Na Slezskoostravský hrad se v pátek sejdou veteráni všeho věku i značek.
Poklady Přemyslovců
Románský sarkofág svatého Longina, pohřební klenoty Přemysla Otakara II. nebo textilie z hrobu svaté Ludmily a dalších více než 900 vzácných exponátů z více než 70 tuzemských i zahraničních institucí je k vidění v Národním muzeu v Praze na výstavě »Přemyslovci – panovnická dynastie a její doba«. Výstava má ambice zařadit se mezi nejvýznamnější výstavní projekty v evropském kontextu. Navštívit ji můžete do 15. října. Více čtěte ZDEVideoVideo se připravuje ...
Koruna ze Slezské Středy patří k nejvzácnějším exponátům výstavy, její původ ale dodnes není jasný. Blesk.cz - Frederikke Anna Toman
Prezidentské dary
Pražský hrad pořádá výstavu Dary pro prezidenta z daleka i blízka II. Ukáže více než 30 darů, které v loňském roce obdržel prezident Petr Pavel a jeho manželka. K vidění je například ocelový meč z Mongolska, kovový talíř z období šógunátu z Japonska, nizozemský Velkokříž Řádu koruny a další unikáty. Výstava bude v Rožmberském paláci neboli Ústavu šlechtičen do konce roku.
200 let cestovatele Náprstka
Výstavu ke 200. výročí narození cestovatele, sběratele, filantropa i sokola Vojtěcha Náprstka (1826 až 1894) připravilo Náprstkovo muzeum v Praze. Uvidíte zhruba 420 unikátních předmětů. Artefakty z celého světa Náprstkovi posílali cestovatelé z různých zemí. Výstava ho ukazuje jako renesančního člověka své doby.
Titanic v metropoli
Stovky skutečných exponátů, které byly vyzdviženy ze dna oceánu, věrné rekonstrukce kajut, francouzské kavárny a dalších prostor včetně vybavení či nádobí. Příběhy pasažérů a posádky i dobrodružná hra za pokladem oceánu. To je unikátní výstava Titanic, kterou po celém světě navštívily miliony návštěvníků. Nyní „doplula“ i na výstaviště v Praze-Letňanech a k vidění tu bude do 22. května. Více čtěte ZDE
Cesta kolem světa
Prožít příběh Philease Fogga, který procestoval svět za 80 dní, můžete v interaktivní zážitkové expozici na Chvalském zámku v Praze 9. Příběh výstavy je inspirovaný legendární knížkou Julese Verna. I návštěvník se tak vydá na dobrodružné putování napříč kontinenty, během něhož je čeká celkem devět tematických zastavení, které symbolizují různé kouty světa. Na jednotlivých stanovištích se řeší úkoly a hádanky, návštěvníci získávají indicie k dalšímu pokračování cesty. Zavítat sem můžete do 4. října.
Muzeum Čtyřlístku
Přímo do oblíbeného komiksu vstoupíte v novém Muzeu Čtyřlístku v Doksech. Muzeum se z jedné místnosti rozšířilo do dalšího prostoru, přibyly velkoformátové ilustrace, které Němeček nakreslil přímo pro muzeum. Součástí jsou také 3D exponáty jako červené autíčko Čtyřlístku nebo Myšpulínova vzducholoď, Fininčina kuchyně, Pinďův strašidelný les a další známé kulisy.
Medvědí stezka
U Stezky korunami stromů v Jánských Lázních se otevřel výběh, ve kterém našli domov medvědi hnědí. Do Krkonoš se tak medvědi vrací po 300 letech. Jde o sourozence z košické zoo Michala a Alici. Posláním Medvědí stezky je především možnost pozorování huňáčů v jejich přirozeném prostředí.
Kult svatých těl
Výstava na hradě a zámku Bečov nad Teplou představuje 18 děl a nabízí detailní pohled na zdobení ostatkových relikviářů a přibližuje tradici uctívání ostatků svatých. Vidět je tu můžete až do konce října. Více o autorovi i dílech čtěte ZDE
Hurvínek a Kašpárek slaví
Na 200 tradičních loutek uvidíte v Muzeu luhačovického Zálesí na výstavě Kašpárek s Hurvínkem oslavují. Slaví totiž 10 let od zápisu loutkového divadla do dědictví UNESCO a za také 100 let od vzniku loutky Hurvínka. Součástí výstavy je i interaktivní herna, kde si děti vyzkouší třeba vodění loutek. Zavítat sem můžete až do konce roku. Za Hurvínkem, Špejblem, Máničkou a Žerykem se můžete do konce května vydat i na hrad ve Strakonicích.
Historie československých hraček
Pohled na vývoj československých hraček od poválečného období až do roku 1990 nabízí výstava »Kdo si hraje, nezlobí!« v Muzeu Komenského v Přerově. K vidění tu budou stovky exponátů ze sbírek i od soukromníků, které vás vrátí do dětství. Výstava připomene také slavné výrobce a návrháře. Přístupná bude do 20. září.
60 let Večerníčku
Pavilon H Výstaviště Brno se proměnil v pohádkovou krajinu a představuje průřez pohádek před spaním pro nejmenší. Večerníček totiž slaví 60 let a na interaktivní výstavě plné známých kulis, kostýmů, animací, postav v životní velikosti a dalších exponátů se potkáte třeba s Krtečkem, Křemílkem a Vochomůrkou, Machem a Šebestovou, Dášeňkou, Cipískem a mnoha dalšími. Výstava tu potrvá do 17. května.
Brno policejní
Návštěvnickým trhákem slibuje být nová výstava v brněnském Technickém muzeu mapující éru prvorepublikové policie v letech 1918 až 1945. K vidění budou historické motocykly, kriminalistické pomůcky, zbraně pachatelů, vyloupená pokladna, ale i děni po okupaci Československa v roce 1939. Výstava vznikla ve spolupráci s Klubem policejní historie Brno, Kromě pondělí a úterý je přístupná každý den až do konce roku.