Tipy na víkend: Piráti v Úštěku! Den s horskou službou, řemesla, folklor i veteráni

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Koruna ze Slezské Středy patří k nejvzácnějším exponátům výstavy, její původ ale dodnes není jasný.
Zdroj: Blesk.cz - Frederikke Anna Toman
O víkendu 18. a 19. července si trochu ulevíme od veder. Má být polojasno, občas sprchne, teploty kolem 25 stupňů. Ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz jsem pro vás připravili několik tipů na výlety.
Již 18. ročník festivalu pouličního divadla Za dveřmi se koná až do neděle na Výstavišti v Holešovicích a na Mariánském náměstí v centru Prahy. Představí se mnoho skupin z Česka i zahraničí a myslí se i na děti.
Jen na jednu noc a jeden den bývá každoročně proslulý třeboňský rybníkář Jakub Krčín propuštěn z pekla a o to víc to znamená pořádnou slávu, od pátečního večera až po sobotní noc. Při historických slavnostech Jakuba Krčína v Třeboni se představují skupiny historického šermu a tance, děti zabaví loutkové pohádky, kejklíř, sokolník, ukázky řemesel nebo historické soutěžení. Závěr akce patří nočnímu loučovému průvodu a ohňostroji na hrázy rybníka Svět.
*Praha - Tradiční folklorní festival, který je největší lidovou taneční akcí ve střední Evropě se odehraje v pátek a v sobotu na venkovním pódiu na Ovocném trhu v centru metropole. Představí se soubory z mnoha evropských států.
*Velká nad Veličkou - Vystoupení lidových souborů, cimbálových muzik, skupin a sólistů z celého Horňácka si můžete poslechnout od čtvrtka do neděle při tradičních Horňáckých slavnostech.
*Mikulov - Na festivalu Národy Podyjí se od pátku do neděle představí 20 národnostních menšin žijících v ČR. Návštěvníci se mohou těšit na mezinárodní kuchyně, vinařský košt a degustace pálenek.
V letošním bedekru Blesk Extra Speciál najdete tipy na výlety na 50 nejzajímavějších českých a moravských hradů i do podhradí. V obsáhlém paperbacku jsou jedinečné snímky z dronu, letadla i balónu. Najdete zde příběhy, legendy, historii, tipy na restaurace, kavárny i detaily k parkování a vstupnému, dále turistické trasy a cesty na vyhlídky.
Především se můžeme těšit na velkou sadu slevových kuponů v řádu tisíců korun. Zvýhodněné vstupy do hradů, zámků, věží, galerií a na další výstavy. Na historické tramvaje, do divadel, obchodů, na koncerty nebo na masáže. Letos prvně také na festivalovou tour HRADY.CZ. Cena je 99 Kč a koupit můžete u všech dobrých obchodníků a na iKiosek.cz
Piráti, korzáři, bukanýři i krásné pirátky opět obsadí na celý víkend pláž jezera Chmelař v Úštěku. Předvedou strhující bitvy na vodě i na souši za použití repliky škuneru, historické tržiště, přístavní městečko, pirátská diskotéka pro děti, rýžování zlata, večerní bitva s ohni, ohňostroj a další.
Festival Hračkobraní pro celou rodinu na zámku v Kamenici nad Lipou nabízí do neděle přehlídku hraček z přírodních materiálů. Součástí jsou i divadelní představení, kejklíři na chůdách, tancování a další aktivity pro děti.
*Vysoký Chlumec - Představení tradičních řemesel je připraveno na sobotu. V chalupách i na zápražích uvidíte ukázky dvou desítek řemesel.
*Lenora - Lenorská slavnost chleba se uskuteční v sobotu, kdy je nachystané pečení v obecní peci. Součástí akce jsou i atrakce pro děti, řemeslné stánky, soutěže i program NP Šumava.
*Hlinsko – Ve skanzenu Veselý kopec se v sobotu koná přehlídka současné řemeslné tvorby. Uvidíte modrotisk, keramiku, hračky, věnce, košíky, přírodní kosmetiku a další.
*Rožnov pod Radhoštěm – Pekařská sobota je připravená v Dřevěném městečku a nabídne oslavu pekařského cechu i bohaté ochutnávky pečiva.
Jak náročná je práce horského záchranáře můžete vidět v sobotu v Loučné. Horští záchranáři z celé republiky a zahraničí přijedou na jedno místo, zde předvedou svoji profesionální techniku i ukázky zásahu v terénu či práce kynologů. K vidění a osahání bude i záchranářská technika.
V Čechách pod Kosířem se v sobotu mezinárodní setkání mistrů kolářského a kočárnického řemesla. Uvidíte zpracování různých materiálů jako je kov, dřevo, textil, kůže, proutí, barvy, ale i zlacení. Součástí je i gastrozóna projížďky ve starých kočárech.
*Praha – Od pátku do neděle zaplaví ulice metropole majitelé a milovníci kultovního skútru Vespa. Ti mají dostaveníčko ve sportovním areálu v Troje. Spanilá jízda ulicemi je plánovaná na sobotu od 14 hodin.
*Praha-Klánovice - Veteráni a oldtimery se sjedou v sobotu ke kunovickému kostelíčku v rámci memoriálu Rudolfa Utěšila. Odtud bude následovat spanilá jízda okolím.
*Slaný – V sobotu se koná přehlídka historických vozidel a projížďka po okolí v délce 40 kilometrů. Účastní se vozy s datem výroby do roku 1983.
*Plzeň – Od pátku do neděle se v pivovaru koná setkání všech generací vozů Corvette. Součástí je i spanilá jízda a doprovodný hudební program včetně nejrůznějších soutěží.
Mendel festival spojuje na první pohled neslučitelné – vědu, víru a zábavu a popularizuje odkaz Gregora Mendela. Letos trvá do neděle a vrátil se do univerzitního kampusu v Brně Bohunicích. Vyvrcholením festivalového týdne sobota, kdy kampus ožije koncerty, přednáškami, programem pro děti i gastronomickými zážitky.
Na závody dračích lodí se mohou v pátek a v sobotu vydat zájemci do Yacht clubu Dyje v Pavlově. Hlavní program na dolní z novomlýnských nádrží se uskuteční v sobotu, kdy od 8 do 19 hodin budou závodit lodě na tratích od 200 do 1000 metrů. Na závody naváže slavnostní vyhlášení a od 20 hodin letní párty.
Víc než 200 autentických exponátů, desítky interaktivních stanovišť a dokonalá atmosféra prostředí viktoriánského Londýna čeká na unikátní výstavě Sherlock Holmes. Výstava zároveň přibližuje i osobnost o autora, sira Arthura Conana Doyla – jeho život, inspirace i fascinaci vědou a logikou, které daly vzniknout nejslavnějšímu detektivovi všech dob – Sherlocku Holmesovi. Unikátní expozice je k vidění v Galerii Bílá labuť v Praze.
Románský sarkofág svatého Longina, pohřební klenoty Přemysla Otakara II. nebo textilie z hrobu svaté Ludmily a dalších více než 900 vzácných exponátů z více než 70 tuzemských i zahraničních institucí je k vidění v Národním muzeu v Praze na výstavě »Přemyslovci – panovnická dynastie a její doba«. Výstava má ambice zařadit se mezi nejvýznamnější výstavní projekty v evropském kontextu. Navštívit ji můžete do 15. října. Více čtěte ZDE
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Legiovlak opět vyrazil na cestu po českých a moravských železnicích. Unikátní legionářské muzeum na kolejích zastaví do konce listopadu na 24 nádražích. Jestli projede i vaším městem, najdete ZDE
Z 15 milionů LEGO kostek jsou vytvořeny desítky modelů, mnoho pohyblivých, některé v životní velikosti včetně například vozu Ferrari. Modely vás zavedou do mnoha pohádek a filmu, mezi dinosaury, k vidění jsou reálné stavby z celého světa. K tomu velká herní zóna. Do OC Westfield na Černém Mostě v Praze můžete zavítat do 6. září.
Zámek v Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zve na výjimečnou výstavu k 500. výročí Habsburků na českém trůně. K největším lákadlům patří kopie svatováclavské koruny zapůjčená arcivévodou Karlem Habsburským, kopie Řádu zlatého rouna, císařský kočár a další předměty připomínající slavnou habsburskou éru. Výstava je v běžně přístupných částech zámku, ale i v prostorách, které jsou návštěvníkům jinak skryté. Zavítat sem můžete až do konce října.
Přímo do oblíbeného komiksu vstoupíte v novém Muzeu Čtyřlístku v Doksech. Muzeum se z jedné místnosti rozšířilo do dalšího prostoru, přibyly velkoformátové ilustrace, které Němeček nakreslil přímo pro muzeum. Součástí jsou také 3D exponáty jako červené autíčko Čtyřlístku nebo Myšpulínova vzducholoď, Fininčina kuchyně, Pinďův strašidelný les a další známé kulisy.
Indiánská vesnice v Růžové na Děčínsku přibližuje celé léto život prérijních indiánů. Uvidíte zde dobově zařízená týpí, indiánské oblečení, hračky, zbraně i hudební nástroje. Můžete si zkusit lukostřelbu, hod oštěpem a tomahawkem. Každou sobotu je pak na programu show s indiánskými tanci, písněmi a divadlem.
Výstava na hradě a zámku Bečov nad Teplou představuje 18 děl a nabízí detailní pohled na zdobení ostatkových relikviářů a přibližuje tradici uctívání ostatků svatých. Vidět je tu můžete až do konce října. Více o autorovi i dílech čtěte ZDE
Venkovní výstava Sochy z písku v Písku se letos koná už po dvacáté! Jubilejní edice nese téma „Otava plyne, Písek tvoří“ a nabízí osm originálních pískových soch, které propojují historii, přírodu i současný život města. Výstava je volně přístupná na tradičním místě u Kamenného mostu.
Pohled na vývoj československých hraček od poválečného období až do roku 1990 nabízí výstava »Kdo si hraje, nezlobí!« v Muzeu Komenského v Přerově. K vidění tu budou stovky exponátů ze sbírek i od soukromníků, které vás vrátí do dětství. Výstava připomene také slavné výrobce a návrháře. Přístupná bude do 20. září.
Návštěvnickým trhákem slibuje být nová výstava v brněnském Technickém muzeu mapující éru prvorepublikové policie v letech 1918 až 1945. K vidění budou historické motocykly, kriminalistické pomůcky, zbraně pachatelů, vyloupená pokladna, ale i děni po okupaci Československa v roce 1939. Výstava vznikla ve spolupráci s Klubem policejní historie Brno, Kromě pondělí a úterý je přístupná každý den až do konce roku.
Zámek Slavkov u Brna hostí novou stálou expozici věnovanou napoleonským válkám. Hlavním lákadlem je virtuální postava Napoleona Bonaparte, která rozmlouvá s návštěvníky přes telefonní sluchátko. Na výstavě je i originál císařovy šavle, jeho lovecké zbraně i cestovního neceséru, který použil ráno v den bitvy u Slavkova. Výstava je otevřena denně. Více čtěte ZDE
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