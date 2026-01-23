Tipy na víkend: Na masopust! Na kole obchoďákem i zima na vsi
-
Poslední lednový víkend bude pošmourný, zatažený a studený. Teploty se budou pohybovat kolem nuly a místy čekejte sněžení. Není ale důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz pro vás připravili několik tipů na výlety.
- 1.
Masopusty začínají
*Praha – Před budovou Národního technického muzea n Letné se v 10 hodin rozpoutá masopustní veselí. Své umění tu předvede i mistr řezník, připraveny jsou divadelní a hudební vystoupení a mnoho dalšího.
*Praha - Do ulic Letňan se po roce vrátí masopustní veselí. Rej masek a masopustní průvod zahájí v sobotu v 10.30 h před letňanskou radnicí.
*Máslovice – V sobotu v 11 hodin začne na návsi pravá vesnická zabijačka, v pravé poledne je připravena soutěž v pojídání jitrnic a ve 13 hodin se sejdou masky, které se vydají průvodem po obci.
*Žinkovy - Zabijačkové hody na zámku Žinkovy nabídnou o celém víkendu tradiční českou venkovskou zabíjačkou. Atmosféru doplní i živá hudba.
*Chodouň - Jitrnice, jelita, prejt, koláče a buchty, rohlíčky a bramboráky smažené na sádle, polévky na zahřátí a další dobroty můžete ochutnat až do 1. února v Levandulovém údolí.
*Chrást – Sobotní masopustní obchůzka se koná na zdejším Náměstí za doprovodu živé hudby. K ochutnání budou zabijačkové speciality.
*Svitavy – Masopust spojený se zabijačkovými hody a dětským karnevalem se koná v sobotu. Po dvou letech přijedou opět maškary z Vortové, které jsou chráněné UNESCO. Průvod se vydá na cestu ve 13 hodin z dolní části náměstí Míru.
*Hustopeče - V ulici Na Hradbách se v sobotu od 10 hodin konají Hustopečské ostatky. Těšit se můžete na zabíjačkové speciality, otevřené sklepy místních vinařů a průvod maškar.
- 2.
Na kole obchoďákem
Jeden z nejatraktivnějších a nejadrenalinovějších závodů, které se konají v prostorách obchodních domů, startuje v sobotu v OC Arkády Praha. DownMall neboli soutěž na horských kolech mezi překážkami i po eskalátorech startuje ve 13 hodin. Už od 11.30 tu budou závodníci, mezi kterými nebude chybět absolutní špička, trénovat.
- 3.
Lyžníci a sáňkaři
*Olešnice v Orlických horách – V sobotu se ve skiareálu Juráška pojedou mezinárodní závody na starých dřevěných lyžích – tzv. jasankách. Závodníci v dobových kostýmech se předvedou ve dvou disciplínách – slalom a jasankros.
*Malá Úpa - Závody na historických saních - rohačkách – se konají v neděli. Program se skládá ze stíhacího závodu dvoučlenných týmů na rohačkách, doplněný o speciální disciplíny spojené s historií Malé Úpy a jejími prvními osadníky.
- 4.
Zima na vsi
Co se na venkově dělo v zimě, když chalupy byly zaváté sněhem, noci byly dlouhé a mráz zalézal za nehty? To uvidíte v sobotu ve skanzenu v Kouřimi. Čekají tu ukázky řemesel, rukodělné dílny, povídání o lidových obyčejích. Své umění ukáže přadlena, dračka peří, uvidíte zpracování dřeva, došek a šindeli. Připraveno bude stylové občerstvení.
- 5.
Balonkový festival
Velryba v životní velikosti, šestimetrová pirátská loď, chobotnice, žraloci a další mořští tvorové a to vše vyrobené z nafouknutých balonků! Vstoupit do balonkového podmořského světa můžete od pátku do neděle v Českých Budějovicích.
- 6.
Pro milovníky zvířat
*Praha – Mezinárodní výstava hmyzu se koná v sobotu v hale Hotelu Olympik Tristar. Můžete se těšit nejen na brouky a motýly, ale také ostatní druhy bezobratlých, včetně strašilek. Díky skvělému osvětlení budou moci návštěvníci detailně prozkoumat krásu motýlích křídel a bizarních tvarů hmyzího těla.
*Olomouc - Nejen pro milovníky teraristiky je určena burza Aquatera Olomouc na výstavišti Flora, která se koná v neděli od 8 do 12 hodin. K výměně či zakoupení tu bude řada drobných savců, plazů a dalších živočichů i potřeb na ně.
- 7.
Lezení po ledopádu
*Liberec - Přímo v centru, v bývalém žulovém dole Na Bídě, vzniká za dobrých mrazivých podmínek každoročně 30metrová ledová horolezecká stěna. K dispozici je tu velké množství různě náročných cest.
*Labský důl v Krkonoších – Ledopád se nachází na zhruba 20 m vysoké skále u konce upravované běžecké cesty Buď fit, která vede ze Špindlerova Mlýna do Labského dolu. Lezení je tu určené spíše pro zkušenější.
*Vír - Vírská ledová stěna je nejvyšším ledopádem v České republice a vůbec nejvyšším uměle vytvořeným ledovým útvarem v Evropě. Výška skály je 45 m. Délka deseti lezeckých cest je 8 až 25 m.
- 8.
Křišťálová zahrada
V Botanické zahradě v Praze se koná druhý ročník světelné výstavy Křišťálová zahrada, pořádané pod záštitou České komise pro UNESCO. Skleněné instalace Jiřího Pačinka znovu rozzářily zimní Troju a doprovází je hudba Prague Philharmonia i večerní videomapping. Letos se instalace rozšířily do nových částí areálu a k vidění jsou až do 15. února stovky objektů, které vznikaly z tun skla a železa. Více čtěte ZDE
- 9.
Do metropole připlul Titanic
Stovky skutečných exponátů, které byly vyzdviženy ze dna oceánu, věrné rekonstrukce kajut, francouzské kavárny a dalších prostor včetně vybavení či nádobí. Příběhy pasažérů a posádky i dobrodružná hra za pokladem oceánu. To je unikátní výstava Titanic, kterou po celém světě navštívily miliony návštěvníků. Nyní „doplula“ i na výstaviště v Praze-Letňanech a k vidění tu bude do 22. května. Více čtěte ZDE
- 10.
Cesta světlem
V několika městech republiky opět ožije unikátní světelná podívaná. V Praze ve Žlutých lázních se můžete vydat na procházku evropskými měst kolem ikonických staveb. Zavítat sem můžete až do konce ledna každý den od 16 do 21 hodin. Více čtěte ZDE
- 11.
Ledové sochy
Ice Magic je kouzelná výstava ledových soch plná barev, světel a fantazie. Více než 50 ledových postaviček ve 14 tematických světech a nejdelší ledovou skluzavku v Evropě najdete u OC Westfield Černý Most v Praze až do 18. března.
- 12.
Body Worlds
Kontroverzní výstava lidských těl Body Worlds je zpět v Česku. V prostorách OC Westfield v Praze na Chodově je k vidění na 200 exponátů, na kterých můžete vidět veškeré detaily od kůže přes svalstvo, kostru až k nervovému systému. Těla jsou zachycena v pohybu i ve chvílích klidu. K vidění jsou například i srovnání zdravých a nemocných orgánů. Výstavu můžete navštívit do dubna 2026.
- 13.
Světelná zoo
Ve spodní části Zoo Praha se můžete projít světelnou zahradou. Venkovní interaktivní instalace je úchvatnou podívanou na svět zvířat. Letos nese akce podtitul Divoká Asie a novinkou jsou pohyblivé lampiony, mezi nimiž nechybí tygr sumaterský, irbis, mandelík indický nebo panda červená. Největšími figurami je slon a nosorožec indický. Celkem projekt představuje 42 zvířecích druhů. Zavítat sem můžete do 16. února.
- 14.
Svět malíře Smetany
Křemílek a Vochomůrka, Rákosníček, Malá čarodějnice, Racochejl a další spousta pohádkových postaviček ožila díky ilustrátorovi Zdeňku Smetanovi. U příležitosti jeho 100. výročí narození je v Holešovické tržnici v Praze k vidění výstava jeho prací. Ukazuje originály filmových návrhů, skici i volnou malířskou i grafickou tvorbu. Zavítat sem můžete do konce března.
- 15.
130 let Škody Auto
Národní technické muzeum v Praze otevřelo výstavu k 130. výročí založení Škody Auto. Připomíná osobnost Václava Klementa, muže, který stál u zrodu slavné automobilky a významně ovlivnil český průmysl. Vrátíte se tu do začátku 20. století a uvidíte mimo jiné historické motocykly Slavia, původní nábytek z Klementovy pracovny i jeho portrét z roku 1939. Výstava připomíná také legendární značku Laurin & Klement, která dodnes patří k ikonám české techniky. Výstava trvá do 15. března.
- 16.
Krakonoš na náměstí
V Jilemnici mají na náměstí u radnice po dvouleté odmlce šestimetrového sněhového Krakonoše. Loni ho nemohl výtvarník Josef Dufek s pomocníky vytvořit kvůli nedostatku sněhu a o rok dříve tam byla sněhová socha hraběte Jana Nepomuka Harracha. Sněhová díla tu mají dlouholetou tradici, první vznikla už na začátku 20. století. Krakonoš tu zůstane, dokud počasí dovolí.
- 17.
MegaBrouci v Budějovicích
Svět hmyzu v každém jeho detailu můžete vidět na Výstavišti v Českých Budějovicích. Unikátní výstava tu představuje mnohametrové modely nejrůznějších brouků. Autor Michal Olšiak tvořil exponáty se svým týmem deset let a každý je zhotoven do nejmenšího detailu, který běžnému oku uniká. Zavítat sem můžete do 12. dubna.
- 18.
Pohádky na Pustevnách
Další ročník oblíbené výstavy ledových soch na Pustevnách letos zavede do světa pohádek. Kromě těch ledových tu vzniknou pod širým nebem také sněhové sochy. Zavítat sem můžete od soboty do 8. února. Více čtěte ZDEFotogalerie59 fotografií