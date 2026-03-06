Tipy na víkend: Jízda přes louži! Krása koní i bitva třicetileté války

    6. března 2026 ● 05:00

    Krásné jarní počasí nás čeká o víkendu 7. a 8. března. Sluníčko bude svítit na modré obloze a teploměry ukáží až 13 stupňů. Není proto důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz  pro vás připravili několik tipů na výlety.

  • 1.

    Matějská pouť

    Nejstarší pouť ve střední Evropě – Matějská se opět točí v areálu Výstaviště v Praze 7 se můžete pobavit na nejrůznějších atrakcích, pojíst pouťové speciality a hlavně se dobře pobavit a to až do 19. dubna. Letos kromě mnoha tradičních zábav nabídne i tři nové velké zahraniční atrakce.  Více čtěte ZDE

    Matějská pouť v Praze
    Autor: profimedia.cz

  • 2.

    Předjaří na Hradě

    V Empírovém skleníku Královské zahrady na Pražském hradě můžete navštívit výstavu Předjaří: Zahrada malých gest. Rozkvete tu devětadvacet odrůd tulipánů, šest hyacintů, sedmapadesát drobných a časných cibulovin, čtyřiadvacet narcisů a deset hvězdníků. Květiny tu budou do neděle 8. března. Více čtěte ZDE

    Předjaří na Hradě.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 3.

    Orchideje ve skleníku

    Skleník Fata Morgana v botanické zahradě v Praze Troji rozkvete orchidejemi. K vidění bude téměř 100 druhů původních orchidejí z různých oblastí světa. Výstava, která odhaluje i historii a počátky pěstování, tu potvrá do 15. března. Více čtěte ZDE

    Výstava orchidejí v botanické zahradě v pražské Troji.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 4.

    Staňte se blázny

    Legendární klaun Slava Polunin se vrací do Prahy se svou proslulou Slava’s Snowshow. Od pátku do neděle odehraje v Divadle Hybernia několik představení plných poetické fantazie. Po jeho boku se objeví Vanda Hybnerová. Diváci se mohou těšit na unikátní zážitek postavený na improvizaci, který stírá hranice mezi jevištěm a hledištěm. 

    Klaunská šou v Divadle Hybernia.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 5.

    Bitva u Jankova

    Na návrší na Habrovce mezi Jankovem a Ratměřicemi budou v sobotu opět řinčet zbraně na připomínku nejkrvavější bitvy třicetileté války na našem území. Bitva u Jankova se tu odehrála v roce 1645.  Začátek akce je ve 13 hodin, bitevní ukázka se plánuje na 15. hodinu.

    Bitva třicetileté války u Ratměřic.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 6.

    Výstava vláčků

    Velká výstava železničních modelů a kolejišť čeká všechny příznivce modelových vláčků a mašinek na výstavě Spolku železničních modelářů ve středočeských Pečkách. Na ploše 1500 m2 bude k vidění více než 10 kolejišť od nejmenšího po zahradní velikost. Detaily vláčků i okolní krajiny, kterou projíždí, jsou vypiplané do nejmenších detailů.

    Za vláčky do Peček.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 7.

    Přehlídka koní

    Zemský hřebčinec v Písku pořádá přehlídku plemenných koní. Tradiční akce pro celou veřejnost s bohatým programem včetně ukázek drezury v historickém areálu se koná v sobotu.

    Krásu koní uvidíte v Písku.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 8.

    Závod přes louži

    Tradiční jízda přes velkou louži na čemkoliv se v sobotu na šumavském Špičáku. Louži (bazén) je zapotřebí překonat na lyžích, snowboardu, skibobu, skútru, surfu - prostě na čemkoli nemotorovém. Do dalšího kola postupují jen ti borci, kteří přejedou vodní plochu celou, až na pevnou zem. S každou jízdou se zkracuje délka nájezdu. Závod začíná v 15.30 hodin.

    Jízda přes louži na Špičáku.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 9.

    Motosalon se vrátil

    Motosalon, veletrh motocyklů a čtyřkolek se po dvouletech vrátil na výstaviště do Brna. Je větší, přinese světovou premiéru modelu domácí značky Jawa i zónu zaměřenou speciálně na ženy. Motorky a jejich příslušenství letos zaplní tři haly, 171 vystavovatelů přiveze 300 značek motocyklů. Jedna hala je určená pro doprovodný program a halu Z obsadí food festival Burger Arena. Pořadatelé připravili pestrý doprovodný program a řadu zajímavých a známých hostů. Zajít sem můžete až do neděle.

    Motosalon na výstavišti v Brně.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 10.

    Den s vědou

    Šest speciálních stanovišť čeká na každého v neděli ve Světě techniky v Ostravě. Vyrobit si tu můžete třeba raketu, vyzkoušet si izolovat DNA z banánu nebo programovat. Protože se akce koná na Mezinárodní den žen, odhalíte tu i tajemství 10 slavných vědkyň.

    Den s vědou v Ostravě.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 11.

    Prezidentské dary

    Pražský hrad pořádá výstavu Dary pro prezidenta z daleka i blízka II. Ukáže více než 30 darů, které v loňském roce obdržel prezident Petr Pavel a jeho manželka. K vidění je například ocelový meč z Mongolska, kovový talíř z období šógunátu z Japonska, nizozemský Velkokříž Řádu koruny a další unikáty. Výstava bude v Rožmberském paláci neboli Ústavu šlechtičen do konce roku.

    Velkokříž Řádu koruny, nizozemský řád udělený Evě Pavlové nizozemským králem Vilémem Alexandrem.
    Autor: ČTK / Kamaryt Michal

  • 12.

    Do metropole připlul Titanic

    Stovky skutečných exponátů, které byly vyzdviženy ze dna oceánu, věrné rekonstrukce kajut, francouzské kavárny a dalších prostor včetně vybavení či nádobí. Příběhy pasažérů a posádky i dobrodružná hra za pokladem oceánu. To je unikátní výstava Titanic, kterou po celém světě navštívily miliony návštěvníků. Nyní „doplula“ i na výstaviště v Praze-Letňanech a k vidění tu bude do 22. května. Více čtěte ZDE

    Na výstavišti v pražských Letňanech je k vidění světová výstava Titanic.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 13.

    Svět snů

    Unikátní galerie Signal Space v Praze na Můstku nabízí „výlet“ do našich snů. Hlavním lákadlem je největší projekční sál svého druhu v Česku, kde se obraz promítá na všechny stěny i podlahu. Další dominantou je nekonečná místnost, která díky zrcadlům a 180 broušeným křišťálovým krychlím nabízí fascinující iluze nekonečného prostoru. K vidění tu bude do konce března.

    Unikátní galerie Signal Space v Praze na Můstku nabízí „výlet“ do našich snů.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 14.

    Body Worlds

    Kontroverzní výstava lidských těl Body Worlds je zpět v Česku. V prostorách OC Westfield v Praze na Chodově je k vidění na 200 exponátů, na kterých můžete vidět veškeré detaily od kůže přes svalstvo, kostru až k nervovému systému. Těla jsou zachycena v pohybu i ve chvílích klidu. K vidění jsou například i srovnání zdravých a nemocných orgánů. Výstavu můžete navštívit do dubna 2026.

    Výstava lidských těl Body Worlds je k vidění v OC Westfield v Praze na Chodově.
    Autor: Blesk:Alexandr Malachovsky

  • 15.

    Rákosníček, Malá čarodějnice a ti další

    Křemílek a Vochomůrka, Rákosníček, Malá čarodějnice, Racochejl a další spousta pohádkových postaviček ožila díky ilustrátorovi Zdeňku Smetanovi. U příležitosti jeho 100. výročí narození je v Holešovické tržnici v Praze k vidění výstava jeho prací. Ukazuje originály filmových návrhů, skici i volnou malířskou i grafickou tvorbu. Zavítat sem můžete do konce března.

    V Holešovické tržnici v Praze se koná výstava ilustrací a kreseb Zdeňka Smetany.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 16.

    130 let Škody Auto

    Národní technické muzeum v Praze otevřelo výstavu k 130. výročí založení Škody Auto. Připomíná osobnost Václava Klementa, muže, který stál u zrodu slavné automobilky a významně ovlivnil český průmysl. Vrátíte se tu do začátku 20. století a uvidíte mimo jiné historické motocykly Slavia, původní nábytek z Klementovy pracovny i jeho portrét z roku 1939. Výstava připomíná také legendární značku Laurin & Klement, která dodnes patří k ikonám české techniky. Výstava trvá do 15. března.

    Národní technické muzeum v Praze otevřelo výstavu k 130. výročí založení Škody Auto.
    Autor: Foto Blesk - Tonda Tran

  • 17.

    Nové muzeum Čtyřlístku

    Přímo do oblíbeného komiksu vstoupíte v novém Muzeu Čtyřlístku v Doksech. Muzeum se z jedné místnosti rozšířilo do dalšího prostoru, přibyly velkoformátové ilustrace, které Němeček nakreslil přímo pro muzeum. Součástí jsou také 3D exponáty jako červené autíčko Čtyřlístku nebo Myšpulínova vzducholoď, Fininčina kuchyně, Pinďův strašidelný les a další známé kulisy.

    V Doksech na Českolipsku otevřeli zcela nové Muzeum Čtyřlísktu.
    Autor: ČTK / Radek Petrášek

  • 18.

    Světelná stezka

    Krkonošská Stezka korunami stromů v Janských Lázních se proměnila v jedinečnou světelnou scénu. Atrakce září po celé asi dvoukilometrové trase atrakce a návštěvníky postupně provází světelným příběhem. Propojuje v něm horskou krajinu a zvířata se zimním sportovními disciplínami. Je totiž inspirovaná nadcházejícími zimními hrami v Itálii. Svítit tu bude do 15. března.

    Osvětlená Stezka korunami stromů v Krkonoších.
    Autor: Foto Blesk - Jitka Pecharová

  • 19.

    MegaBrouci

    Svět hmyzu v každém jeho detailu můžete vidět na Výstavišti v Českých Budějovicích. Unikátní výstava tu představuje mnohametrové modely nejrůznějších brouků. Autor Michal Olšiak tvořil exponáty se svým týmem deset let a každý je zhotoven do nejmenšího detailu, který běžnému oku uniká. Zavítat sem můžete do 12. dubna.

    MegaBrouci na Výstavišti v Českých Budějovicích.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 20.

    Hurvínek a Kašpárek slaví

    Na 200 tradičních loutek uvidíte v Muzeu luhačovického Zálesí na výstavě Kašpárek s Hurvínkem oslavují. Slaví totiž 10 let od zápisu loutkového divadla do dědictví UNESCO a za také 100 let od vzniku loutky Hurvínka. Součástí výstavy je i interaktivní herna, kde si děti vyzkouší třeba vodění loutek. Zavítat sem můžete až do konce roku.

    Hurvínka můžete potkat na výstavě v Luhačovicích.
    Autor: ČTK / Deml Ondřej

  • 21.

    60 let Večerníčku

    Pavilon H Výstaviště Brno se proměnil v pohádkovou krajinu a představuje průřez pohádek před spaním pro nejmenší. Večerníček totiž slaví 60 let a na interaktivní výstavě plné známých kulis, kostýmů, animací, postav v životní velikosti a dalších exponátů se potkáte třeba s Krtečkem, Křemílkem a Vochomůrkou, Machem a Šebestovou, Dášeňkou, Cipískem a mnoha dalšími. Výstava tu potrvá do konce dubna.

    Večerníček v Brně slaví 60 let.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů

  • 22.

    Harry Potter v Brně

    Na milovníky Harry Pottera čeká výstava v brněnském Letohrádku Mitrovských. K vidění  budou kultovní předměty a přesné repliky z nejúspěšnější filmové ságy všech dob, čarodějnická kolej, jídelna či přípravna lektvarů. Nechybí velké množství oficiálních sběratelských edic - figurky, rekvizity, kostýmy, modely i plakáty. Svět Harryho Pottera potrvá až do 26. dubna. Více čtěte ZDE

    Svět Harryho Pottera v Brně.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 23.

    Taje hmyzího světa

    Výstavu poodhalující fascinující svět hmyzu od obřích tropických brouků přes pestrobarevné motýly, druhy s dokonalým maskováním až po tvory připomínající bytosti ze světa sci-fi otevřelo Moravské zemské muzeum v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu v Brně. Dospělí návštěvníci ocení preparované modely i velkoformátové fotografie, dětí si vyzkoušejí interaktivní prvky. K vidění jsou i akvária se živými exempláři. Výstava Bizarní hmyz potrvá do 27. září. Více čtěte ZDE

    Taje hmyzího světa v Brně.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů, archiv Blesku, profimedia.cz

  • 24.

    Papoušci už mají jaro

    Papouščí zoo v Bošovicích na Brněnsku po zimní pauze opět otevírá návštěvníkům své brány. Patrně největší chovatelské zařízení ve střední Evropě vzniklo v roce 2005. Aktuálně zabírá 500 m2, k vidění je 54 druhů papoušků ve 100 voliérách.

    Papouščí zoo v Bošovicích.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 25.

    Krysáci na výstavě

    Pohádkový svět smetiště, na kterém žijí krysáci Hubert, Hodan a laboratorní potkan Eda, ožívá v Domě kultury ve Frenštátu pod Radhoštěm. Prohlédnout si můžete scény oblíbeného večerníčku, který má 26 dílů a vyšel i ve dvou knihách. Zavítat sem můžete do 29. března.

    Krysáci ve Frenštátu pod Radhoštěm.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 26.

    Klenoty na dosah

    Mistrovské detailní repliky českých korunovačních klenotů, vytvořené světově uznávaným šperkařem Jiřím Urbanem uvidíte v Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku. Obdivovat můžete kompletní soupravu korunovačních předmětů včetně středověkého žezla a jablka Karla IV. i Svatováclavského meče. Výstava představí také osudy 22 českých panovníků napříč pěti staletími. Zavítat sem můžete do 26. dubna. Více čtěte ZDE

    České korunovační klenoty, Svatováclavská koruna, žezlo a jablko.
    Autor: Letohrádek Mitrovských

    Motosalon na výstavišti v Brně.
    Motosalon na výstavišti v Brně.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

     

     

     

     

     

