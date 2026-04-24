Tipy na víkend: Den ve vzduchu, setkání veteránů i výlet za husity!

/
  Neseďte doma, vyrazte na výlet.
    Autor: Monika Rubešková - 

    24. dubna 2026 ● 05:00

    Poslední dubnový víkend by měl být polojasný, sobota s teplotami až 18 stupňů. V neděli se ale začne opět ochlazovat, čekejte 12 stupňů a na horách se opět čeká sněžení. Není ale důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz  pro vás připravili několik tipů na výlety.

  • 1.

    Motýlí krása

    Do Prahy opětpostuponě doputuje přes 5000 kukel motýlů z různých tropických oblastí, které pro Botanickou zahradu v Praze - Troji zajišťuje motýlí farma ve Stratfordu nad Avonou. Letošní téma odhalí různorodé evoluční strategie a způsoby adaptace. Součástí oblíbené výstavy bude i interaktivní expozice Tajemství motýlího života ve výstavním sále v Ornamentální zahradě, která nabídne zcela nový pohled na jedinečný motýlí svět. Do skleníků můžete zavítat do 17. května.

    Výstava exotických motýlů v Botanické zahradě hl. m. v Troji potrvá do 17. května.
    Autor: Karel Kopáč

  • 2.

    Show pro pejsky

    Charitativní akce Happy Dog Show je určena pro všechny psy a jejich majitele. Nabídne výstavu, malování se psy, Tlapkiádu i soutěže. V sobotu se v pražských Modřanech v Rosmarině sejdou stovky pejskařů a jejich hafanů. Na rozdíl od klasických výstav psů je tato akce otevřená všem.

    Psí festival v pražských Modřanech.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 3.

    Akce na hradech a zámcích

    *zámek Nižbor - Oslava keltského svátku Beltain se koná v sobotu od 12 hodin. Uvidíte vystoupení keltských bojovníků Vousův kmen a Herculiani seniores a dobová řemesla, uslyšíte dobovou muziku i tance, připraveny jsou stánky a dětské dílničky.

     

    *zámek Kačina – V sobotu od 10 hodin si tu můžete vyzkoušet různé historické hry, při kterých se kdysi bavila šlechta i chudý lid. Na nádvoří zámku proběhnou různá kulturní vystoupení pro děti, ukázku kroketu, svezení na koních a tržnice.

     

    *zámek Nelahozeves - Tradiční hrnčířské slavnosti se konají celý víkend. Těšit se můžete na pestrý výběr keramiky, živou hudbu, tanec, kejklíře i program pro děti včetně projížděk na konících.

     

    *zámek Lemberk – Do roku 1813, kdy se u Jablonného v Podještědí střetla armáda varšavského knížete Jósefa Antoni Poniatowského s rakouskou lehkou divizí, se přenesete v sobotu. Celý den se tu budou přehrávat nejrůznější bitvy a potyčky.

     

    *hrad Veveří – V sobotu vystoupí na nádvoří Příhrádku skupiny historického šermu a předvedou ukázky z výcviku švédských mušketýrů z období Třicetileté války. Bitevní střet bude ve 12 a v 16 hodin. Po celý den bude k vidění tábor vojska.

    V sobotu vystoupí na nádvoří Příhrádku skupiny historického šermu.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 4.

    Bedekr Blesku po hradech a podhradí

    V letošním bedekru Blesk Extra Speciál najdete tipy na výlety na 50 nejzajímavějších českých a moravských hradů i do podhradí. V obsáhlém paperbacku jsou jedinečné snímky z dronu, letadla i balónu. Najdete zde příběhy, legendy, historii, tipy na restaurace, kavárny i detaily k parkování a vstupnému, dále turistické trasy a cesty na vyhlídky.

    Především se můžeme těšit na velkou sadu slevových kuponů v řádu tisíců korun. Zvýhodněné vstupy do hradů, zámků, věží, galerií a na další výstavy. Na historické tramvaje, do divadel, obchodů, na koncerty nebo na masáže. Letos prvně také na festivalovou tour HRADY.CZ. Cena je 99 Kč a koupit můžete u všech dobrých obchodníků a na iKiosek.cz

    Bedekr Blesku vás tentokrát vezme na výlet po českých a moravských hradech a do jejich podhradí.
    Autor: Blesk

  • 5.

    Kde prožít Den Země

    *Mladá Boleslav - Tradiční rodinný festival Zeměfest se v sobotu ponese v duchu stromů a lesa pod mottem „Zasaď strom, zasadíš naději“. Akce se koná v sobotu od 13 do 18 h v areálech EC Zahrada a Pluhárna .

     

    *Lhotka u Mělníka - Komentovaná prohlídka skalního obydlí Lhotka a sokolnické ukázky můžete vidět v sobotu od 13 hodin.

     

    *Písek – V pátek a v sobotu festival nabídne interaktivní program pro děti, pojízdnou laboratoř Akademie věd ČR i sobotní bezobalový jarmark s bohatým kulturním doprovodem na Alšově a Havlíčkově náměstí.

     

    *Ratibořice - V sobotu spojí oslavy Dne Země s Ratibořickými ovčáckými slavnostmi. Uvidíte ukázku pastvy ovcí, práce ovčáckého psa a stříhání ovcí, předvedení ručního zpracování vlny, práci kovářů. Připraveny budou i tvořivé dílničky pro děti a k ochutnání i koupi výrobky od místních farmářů. 

    Den Země v Ratibořicích.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 6.

    Den ve vzduchu

    Den ve vzduchu je dechberoucí show, kde se předvedou moderní i historická letadla. Koná se na letišti v Plasech po oba víkendové dny. Na své si přijdou všichni fanoušci letectví, kteří se mohou těšit na bohatý program plný historických i moderních letadel, špičkových akrobatických týmů a světových pilotů.

    Letecká show v Plasech.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 7.

    Ukázka dřevorubců

    Ukázka tradičního způsobu těžby dřeva s pomocí koní, který i dnes najde v lese své uplatnění, se koná v lokalitě Velcí v srdci brdských lesů v sobotu od 10 od 14 hodin. Uvidíte závod chladnokrevných koní v práci v lese i v tahu na sílu, ukázku přírodního hospodaření a dozvíte se zajímavosti o lese nejen pro děti.

    Ukázka tradičního způsobu těžby dřeva s pomocí koní v Brdech.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 8.

    Setkání veteránů

    *Praha – Automobilové klenoty uvidíte celý víkend v Galerii Golf  Hostivař, kam se sjedou veteráni i sportovní speciály i nejnovější fára značek Škoda, Ferrari i Mercedes-Benz. Program je nabitý od 10 hodin.

     

    *Praha – Klub historických vozidel Horní Počernice zve v sobotu od 8 hodin do Chvalské tvrze na tradiční setkání příznivců historických vozidel, motocyklů a jiných strojů do roku výroby 1970.

     

    *Jizbice pod Blaníkem - Český klub majitelů amerických automobilů zve v sobotu na sraz US cars.

     

    *Poděbrady - Na lázeňské kolonádě bude v sobotu živo. Dostaveníčko tu mají italské vozy do roku výroby 1994.

     

    *Sychrov – Zámecká zahrada se stane v sobotu od 10 od 14.30 h místem setkání a soutěže v eleganci amerických automobilových veteránů. 

    Veteráni se setkají hned na několika místech republiky.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 9.

    Výlet k husitům

    Areál Archeoskanzenu v Trocnově připravil na sobotu návrat do dávných časů. Nadšenci do historie vás doprovodí do období husitských válek. K vidění bude také spousta řemeslníků i kuchař, který provede uměním středověkého vaření.

    Výlet za huisty v Archeoskanzenu v Trocnově.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 10.

    Olohraní

    Festival deskových her se odehraje o víkendu v prostorách technologické haly SŠ polytechnické v Olomouci. Vybírat si tu můžete ze stovek her, účastnit se nejrůznějších soutěží, poznávat novinky, pro nejmenší je připraven speciální hrací koutek.

    Deskohraní v Olomoucí.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 11.

    Flora Olomouc

    Oblíbená a hojně navštěvovaná zahradnická výstava Flora Olomouc nabízí do neděle květiny od 370 prodejců. Program oživí floristické show, ukázky tvorby bonsají, aktuální pěstitelské trendy i možnost konzultací s odborníky, připraveny jsou soutěže Kytice roku a Pohár Flory Olomouc i noční osvětlené prohlídky.

    Flora Olomouc
    Autor: ČTK / Peřina Luděk

  • 12.

    Ukážou Madonu z Veveří

    Pouze o víkendu můžete spatřit slavný středověký obraz Madona z Veveří v kostele sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce na Brněnsku. Dílo z 1. poloviny 14. století bude mimo brněnské Diecézní muzeum vystavený poprvé od roku 2016, kdy jej farnost získala od Národní galerie. V sobotu bude obraz k vidění od 11 do 12 a od 14 do 17 h, v neděli od 10.30 do 12 a od 14 do 17 hodin.

    Pouze o víkendu můžete spatřit slavný středověký obraz Madona z Veveří.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 13.

    Setkání folkloru

    Festival folklorní hudby v Mikulově propojuje temperamentní lidové tradice s oslavou vína v kulisách historického náměstí. Festival se koná v pátek a v sobotu a hostí dětské i dospělé soubory z tuzemska i zahraničí a patří k významným kulturním událostem mikulovského jara.

    Folklorní festival v Mikulově.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 14.

    Poklady Přemyslovců

    Románský sarkofág svatého Longina, pohřební klenoty Přemysla Otakara II. nebo textilie z hrobu svaté Ludmily a dalších více než 900 vzácných exponátů z více než 70 tuzemských i zahraničních institucí je k vidění v Národním muzeu v Praze na výstavě »Přemyslovci – panovnická dynastie a její doba«. Výstava má ambice zařadit se mezi nejvýznamnější výstavní projekty v evropském kontextu. Navštívit ji můžete do 15. října. Více čtěte ZDE

    Video
    Video se připravuje ...

    Koruna ze Slezské Středy patří k nejvzácnějším exponátům výstavy, její původ ale dodnes není jasný. Blesk.cz - Frederikke Anna Toman

  • 15.

    Prezidentské dary

    Pražský hrad pořádá výstavu Dary pro prezidenta z daleka i blízka II. Ukáže více než 30 darů, které v loňském roce obdržel prezident Petr Pavel a jeho manželka. K vidění je například ocelový meč z Mongolska, kovový talíř z období šógunátu z Japonska, nizozemský Velkokříž Řádu koruny a další unikáty. Výstava bude v Rožmberském paláci neboli Ústavu šlechtičen do konce roku.

    Velkokříž Řádu koruny, nizozemský řád udělený Evě Pavlové nizozemským králem Vilémem Alexandrem.
    Autor: ČTK / Kamaryt Michal

  • 16.

    200 let cestovatele Náprstka

    Výstavu ke 200. výročí narození cestovatele, sběratele, filantropa i sokola Vojtěcha Náprstka (1826 až 1894) připravilo Náprstkovo muzeum v Praze. Uvidíte zhruba 420 unikátních předmětů. Artefakty z celého světa Náprstkovi posílali cestovatelé z různých zemí. Výstava ho ukazuje jako renesančního člověka své doby.

    Expozice v Náprstkově muzeum v Praze připomíná 200 let od narození cestovatele.
    Autor: ČTK / Vondrouš Roman

  • 17.

    Titanic v metropoli

    Stovky skutečných exponátů, které byly vyzdviženy ze dna oceánu, věrné rekonstrukce kajut, francouzské kavárny a dalších prostor včetně vybavení či nádobí. Příběhy pasažérů a posádky i dobrodružná hra za pokladem oceánu. To je unikátní výstava Titanic, kterou po celém světě navštívily miliony návštěvníků. Nyní „doplula“ i na výstaviště v Praze-Letňanech a k vidění tu bude do 22. května. Více čtěte ZDE

    Na výstavišti v pražských Letňanech je k vidění světová výstava Titanic.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 18.

    Cesta kolem světa

    Prožít příběh Philease Fogga, který procestoval svět za 80 dní, můžete v interaktivní zážitkové expozici na Chvalském zámku v Praze 9. Příběh výstavy je inspirovaný legendární knížkou Julese Verna. I návštěvník se tak vydá na dobrodružné putování napříč kontinenty, během něhož je čeká celkem devět tematických zastavení, které symbolizují různé kouty světa. Na jednotlivých stanovištích se řeší úkoly a hádanky, návštěvníci získávají indicie k dalšímu pokračování cesty. Zavítat sem můžete do 4. října.

    Cesta kolem světa za 80 dní ve Chvalovickém zámku v Praze.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 19.

    Muzeum Čtyřlístku

    Přímo do oblíbeného komiksu vstoupíte v novém Muzeu Čtyřlístku v Doksech. Muzeum se z jedné místnosti rozšířilo do dalšího prostoru, přibyly velkoformátové ilustrace, které Němeček nakreslil přímo pro muzeum. Součástí jsou také 3D exponáty jako červené autíčko Čtyřlístku nebo Myšpulínova vzducholoď, Fininčina kuchyně, Pinďův strašidelný les a další známé kulisy.

    V Doksech na Českolipsku otevřeli zcela nové Muzeum Čtyřlísktu.
    Autor: ČTK / Radek Petrášek

  • 20.

    Medvědí stezka

    U Stezky korunami stromů v Jánských Lázních se otevřel výběh, ve kterém našli domov medvědi hnědí. Do Krkonoš se tak medvědi vrací po 300 letech. Jde o sourozence z košické zoo Michala a Alici. Posláním Medvědí stezky je především možnost pozorování huňáčů v jejich přirozeném prostředí.

    Medvědi se po 300 letech vrací do Krkonoš.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 21.

    Kult svatých těl

    Výstava na hradě a zámku Bečov nad Teplou představuje 18 děl a nabízí detailní pohled na zdobení ostatkových relikviářů a přibližuje tradici uctívání ostatků svatých. Vidět je tu můžete až do konce října. Více o autorovi i dílech čtěte ZDE

    Baltazar 950 hodin práce
    Autor: Blesk:Zbyněk Schnapka

  • 22.

    Svět Pata a Mata

    Interaktivní výstava dvou kutilů Pata a Mata, pro které neexistuje žádná překážka, vás vtáhne do známých příběhů a nabídne spoustu zábavy, tvoření i objevování pro děti i dospělé. Těšit se můžete na originální scény a loutky, animační dílnu, herní zónu i fotokoutek. Stačí zavítat do 1. května do Regionálního muzea v Chrudimi.

    Výstava legendárních večerníčkovských postaviček Pata a Mata v Chrudimi.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 23.

    Hurvínek a Kašpárek slaví

    Na 200 tradičních loutek uvidíte v Muzeu luhačovického Zálesí na výstavě Kašpárek s Hurvínkem oslavují. Slaví totiž 10 let od zápisu loutkového divadla do dědictví UNESCO a za také 100 let od vzniku loutky Hurvínka. Součástí výstavy je i interaktivní herna, kde si děti vyzkouší třeba vodění loutek. Zavítat sem můžete až do konce roku. Za Hurvínkem, Špejblem, Máničkou a Žerykem se můžete do konce května vydat i na hrad ve Strakonicích.

    Hurvínka můžete potkat na výstavě v Luhačovicích.
    Autor: ČTK / Deml Ondřej

  • 24.

    Historie československých hraček

    Pohled na vývoj československých hraček od poválečného období až do roku 1990 nabízí výstava »Kdo si hraje, nezlobí!« v Muzeu Komenského v Přerově. K vidění tu budou stovky exponátů ze sbírek i od soukromníků, které vás vrátí do dětství. Výstava připomene také slavné výrobce a návrháře. Přístupná bude do 20. září.

    Retro hračky uvidíte v Muzeu Komenského v Přerově.
    Autor: ČTK / Peřina Luděk

  • 25.

    60 let Večerníčku

    Pavilon H Výstaviště Brno se proměnil v pohádkovou krajinu a představuje průřez pohádek před spaním pro nejmenší. Večerníček totiž slaví 60 let a na interaktivní výstavě plné známých kulis, kostýmů, animací, postav v životní velikosti a dalších exponátů se potkáte třeba s Krtečkem, Křemílkem a Vochomůrkou, Machem a Šebestovou, Dášeňkou, Cipískem a mnoha dalšími. Výstava tu potrvá do konce dubna.

    Večerníček v Brně slaví 60 let.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů

  • 26.

    Harry Potter v Brně

    Na milovníky Harry Pottera čeká výstava v brněnském Letohrádku Mitrovských. K vidění  budou kultovní předměty a přesné repliky z nejúspěšnější filmové ságy všech dob, čarodějnická kolej, jídelna či přípravna lektvarů. Nechybí velké množství oficiálních sběratelských edic - figurky, rekvizity, kostýmy, modely i plakáty. Svět Harryho Pottera potrvá až do 26. dubna. Více čtěte ZDE

    Svět Harryho Pottera v Brně.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 27.

    Brno policejní

    Návštěvnickým trhákem slibuje být nová výstava v brněnském Technickém muzeu mapující éru prvorepublikové policie v letech 1918 až 1945. K vidění budou historické motocykly, kriminalistické pomůcky, zbraně pachatelů, vyloupená pokladna, ale i děni po okupaci Československa v roce 1939. Výstava vznikla ve spolupráci s Klubem policejní historie Brno, Kromě pondělí a úterý je přístupná každý den až do konce roku.

    Výstava Brno policejní v Technickém muzeu.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 28.

    Klenoty na dosah

    Mistrovské detailní repliky českých korunovačních klenotů, vytvořené světově uznávaným šperkařem Jiřím Urbanem uvidíte v Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku. Obdivovat můžete kompletní soupravu korunovačních předmětů včetně středověkého žezla a jablka Karla IV. i Svatováclavského meče. Výstava představí také osudy 22 českých panovníků napříč pěti staletími. Zavítat sem můžete do   26. dubna. Více čtěte ZDE

    České korunovační klenoty, Svatováclavská koruna, žezlo a jablko.
    Autor: Letohrádek Mitrovských

    Fotogalerie
    69 fotografií
    Ukázka tradičního způsobu těžby dřeva s pomocí koní v Brdech.
    Ukázka tradičního způsobu těžby dřeva s pomocí koní v Brdech.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

     

     

     

     

     

Témata

tipy na výlety tipy na víkend Česko Praha výstava Národní technické muzeum v Praze CzechTourism Božena Němcová Tatra 815 Karel Loprais pohádka Pyšná princezna Rallye Dakar Princ a Večernice

Máte k článku podnět nebo připomínku?

Cestování

Chorvatsko

Cesta autem Cesta vlakem Nejlepší pláže Nejlepší kempy Ostrovy Dubrovník Záhřeb Zadar Trogir Hvar Pag

Další destinace

Řecko autem Bulharsko autem Itálie autem

VÍCE ZPRÁV ZDE

Dnešní horoskopy

Beran
V oblasti financí mají mnozí z vás zvýšenou tendenci k řešení nějaké obtížnější, přesto ale zajímavé situace. Mělo by to proběhnout úspěšně. Ve finále se můžete těšit z toho, že máte v dané důležité věci konečně jasno. A jasná mysl, toť vaše krédo!
Býk
Vaše vládkyně Venuše vám umožňuje investovat do vašich přání. V tomto směru teď tahá za provázky i Mars, který prozrazuje, že nyní vás potěší především nákupy potřeb pro vaše zájmové aktivity, ale také cestování spojené s poznáváním zajímavých míst.
Blíženci
Je přáno vzdělávacím aktivitám všeho druhu, o slovo se hlásí upgrade vašich vědomostí! A to zdaleka není všechno, super perspektiva se ukazuje i v oblasti lásky a financí. Dá se prostě říct, že se vám teď daří vše, do čeho se pustíte. Krásný čtvrtek!
Rak
V současnosti na vás hvězdy kladou zvýšené nároky, fyzických i psychických sil vám může ubývat především v důsledku problémů v profesní sféře a partnerských vztazích. Celkově je radou pro tento čas vyhýbat se stresu. Snažte se o to ze všech sil!
Lev
Hvězdy vás podporují na vaší cestě za vašimi pracovními cíli. S pevnou vůlí a vytrvalostí můžete dosáhnout skvělých výsledků. Hvězdy naznačují, že úspěchy mohou zaznamenat zvláště hudebníci, malíři, sochaři či architekti, ale například i kosmetičky.
Panna
Máte velký smysl pro povinnost, takže mnohdy dáváte přednost práci před chvílemi s rodinou, nyní však do toho strká nosík Venuše a trochu zamíchá kartami. Můžete vše skvěle vybalancovat, povedete si moudře a účinky vašich rozhodnutí budou dlouhodobé.
Váhy
Štědrý Jupiter zajišťuje souvislý tok penízků směrem k vám, mnohdy můžete zaznamenat i dosti nečekané či neobvyklé příležitosti k výdělkům i jiným ziskům. A co tak do finále příjemný bonus? Může jím být nové auto či zahraniční dovolená, užijte si to!
Štír
V současné době máte vše, co je zapotřebí pro dosahování kariérních úspěchů - vynalézavost, kreativitu, komunikativnost, umění šikovně plánovat a rovněž velké množství energie. Dokážete také patřičně prezentovat své kvality i výsledky své práce.
Střelec
Nyní vám hvězdy všestranně přejí, v profesním ani osobním životě si nemáte nač stěžovat. Samozřejmě nikdy nic není úplně dokonalé, tudíž se přirozeně tu a tam objeví i deštivý mráček. Moc z něj ale pršet nebude, půjde jen o rychlou dubnovou přeháňku.
Kozoroh
Mezi vámi a členy vaší rodiny teď nepanuje zrovna pohádkový soulad, se svým protějškem si ale naopak notujete. V jeho náruči se vám daří zapomenout na vše, co vám teď přidělává vrásky na čele. Společné milostné chvilky si dokážete naplno vychutnat.
Vodnář
Dnes má na vás někdo z blízkých nepříznivý vliv, a to nejen v oblasti financí, ale i lásky a vztahů. Tam se to projeví nejspíše v podobě nepředvídatelných situací a různých zmatků, včetně těch citových. Raději teď nečiňte žádné definitivní závěry.
Ryby
Máte příznivé období pro vyřizování finančních záležitostí. Pokud se třeba už dlouho chystáte udělat nějaké kroky, teď nastal vhodný čas přejít k činům. Platí to i pro větší výdaje a investice, později už možná nebudete mít takový odhad ani rozvahu.