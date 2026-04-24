Tipy na víkend: Den ve vzduchu, setkání veteránů i výlet za husity!
Poslední dubnový víkend by měl být polojasný, sobota s teplotami až 18 stupňů. V neděli se ale začne opět ochlazovat, čekejte 12 stupňů a na horách se opět čeká sněžení. Není ale důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz pro vás připravili několik tipů na výlety.
Motýlí krása
Do Prahy opětpostuponě doputuje přes 5000 kukel motýlů z různých tropických oblastí, které pro Botanickou zahradu v Praze - Troji zajišťuje motýlí farma ve Stratfordu nad Avonou. Letošní téma odhalí různorodé evoluční strategie a způsoby adaptace. Součástí oblíbené výstavy bude i interaktivní expozice Tajemství motýlího života ve výstavním sále v Ornamentální zahradě, která nabídne zcela nový pohled na jedinečný motýlí svět. Do skleníků můžete zavítat do 17. května.
Show pro pejsky
Charitativní akce Happy Dog Show je určena pro všechny psy a jejich majitele. Nabídne výstavu, malování se psy, Tlapkiádu i soutěže. V sobotu se v pražských Modřanech v Rosmarině sejdou stovky pejskařů a jejich hafanů. Na rozdíl od klasických výstav psů je tato akce otevřená všem.
Akce na hradech a zámcích
*zámek Nižbor - Oslava keltského svátku Beltain se koná v sobotu od 12 hodin. Uvidíte vystoupení keltských bojovníků Vousův kmen a Herculiani seniores a dobová řemesla, uslyšíte dobovou muziku i tance, připraveny jsou stánky a dětské dílničky.
*zámek Kačina – V sobotu od 10 hodin si tu můžete vyzkoušet různé historické hry, při kterých se kdysi bavila šlechta i chudý lid. Na nádvoří zámku proběhnou různá kulturní vystoupení pro děti, ukázku kroketu, svezení na koních a tržnice.
*zámek Nelahozeves - Tradiční hrnčířské slavnosti se konají celý víkend. Těšit se můžete na pestrý výběr keramiky, živou hudbu, tanec, kejklíře i program pro děti včetně projížděk na konících.
*zámek Lemberk – Do roku 1813, kdy se u Jablonného v Podještědí střetla armáda varšavského knížete Jósefa Antoni Poniatowského s rakouskou lehkou divizí, se přenesete v sobotu. Celý den se tu budou přehrávat nejrůznější bitvy a potyčky.
*hrad Veveří – V sobotu vystoupí na nádvoří Příhrádku skupiny historického šermu a předvedou ukázky z výcviku švédských mušketýrů z období Třicetileté války. Bitevní střet bude ve 12 a v 16 hodin. Po celý den bude k vidění tábor vojska.
Bedekr Blesku po hradech a podhradí
V letošním bedekru Blesk Extra Speciál najdete tipy na výlety na 50 nejzajímavějších českých a moravských hradů i do podhradí. V obsáhlém paperbacku jsou jedinečné snímky z dronu, letadla i balónu. Najdete zde příběhy, legendy, historii, tipy na restaurace, kavárny i detaily k parkování a vstupnému, dále turistické trasy a cesty na vyhlídky.
Především se můžeme těšit na velkou sadu slevových kuponů v řádu tisíců korun. Zvýhodněné vstupy do hradů, zámků, věží, galerií a na další výstavy. Na historické tramvaje, do divadel, obchodů, na koncerty nebo na masáže. Letos prvně také na festivalovou tour HRADY.CZ. Cena je 99 Kč a koupit můžete u všech dobrých obchodníků a na iKiosek.cz
Kde prožít Den Země
*Mladá Boleslav - Tradiční rodinný festival Zeměfest se v sobotu ponese v duchu stromů a lesa pod mottem „Zasaď strom, zasadíš naději“. Akce se koná v sobotu od 13 do 18 h v areálech EC Zahrada a Pluhárna .
*Lhotka u Mělníka - Komentovaná prohlídka skalního obydlí Lhotka a sokolnické ukázky můžete vidět v sobotu od 13 hodin.
*Písek – V pátek a v sobotu festival nabídne interaktivní program pro děti, pojízdnou laboratoř Akademie věd ČR i sobotní bezobalový jarmark s bohatým kulturním doprovodem na Alšově a Havlíčkově náměstí.
*Ratibořice - V sobotu spojí oslavy Dne Země s Ratibořickými ovčáckými slavnostmi. Uvidíte ukázku pastvy ovcí, práce ovčáckého psa a stříhání ovcí, předvedení ručního zpracování vlny, práci kovářů. Připraveny budou i tvořivé dílničky pro děti a k ochutnání i koupi výrobky od místních farmářů.
Den ve vzduchu
Den ve vzduchu je dechberoucí show, kde se předvedou moderní i historická letadla. Koná se na letišti v Plasech po oba víkendové dny. Na své si přijdou všichni fanoušci letectví, kteří se mohou těšit na bohatý program plný historických i moderních letadel, špičkových akrobatických týmů a světových pilotů.
Ukázka dřevorubců
Ukázka tradičního způsobu těžby dřeva s pomocí koní, který i dnes najde v lese své uplatnění, se koná v lokalitě Velcí v srdci brdských lesů v sobotu od 10 od 14 hodin. Uvidíte závod chladnokrevných koní v práci v lese i v tahu na sílu, ukázku přírodního hospodaření a dozvíte se zajímavosti o lese nejen pro děti.
Setkání veteránů
*Praha – Automobilové klenoty uvidíte celý víkend v Galerii Golf Hostivař, kam se sjedou veteráni i sportovní speciály i nejnovější fára značek Škoda, Ferrari i Mercedes-Benz. Program je nabitý od 10 hodin.
*Praha – Klub historických vozidel Horní Počernice zve v sobotu od 8 hodin do Chvalské tvrze na tradiční setkání příznivců historických vozidel, motocyklů a jiných strojů do roku výroby 1970.
*Jizbice pod Blaníkem - Český klub majitelů amerických automobilů zve v sobotu na sraz US cars.
*Poděbrady - Na lázeňské kolonádě bude v sobotu živo. Dostaveníčko tu mají italské vozy do roku výroby 1994.
*Sychrov – Zámecká zahrada se stane v sobotu od 10 od 14.30 h místem setkání a soutěže v eleganci amerických automobilových veteránů.
Výlet k husitům
Areál Archeoskanzenu v Trocnově připravil na sobotu návrat do dávných časů. Nadšenci do historie vás doprovodí do období husitských válek. K vidění bude také spousta řemeslníků i kuchař, který provede uměním středověkého vaření.
Olohraní
Festival deskových her se odehraje o víkendu v prostorách technologické haly SŠ polytechnické v Olomouci. Vybírat si tu můžete ze stovek her, účastnit se nejrůznějších soutěží, poznávat novinky, pro nejmenší je připraven speciální hrací koutek.
Flora Olomouc
Oblíbená a hojně navštěvovaná zahradnická výstava Flora Olomouc nabízí do neděle květiny od 370 prodejců. Program oživí floristické show, ukázky tvorby bonsají, aktuální pěstitelské trendy i možnost konzultací s odborníky, připraveny jsou soutěže Kytice roku a Pohár Flory Olomouc i noční osvětlené prohlídky.
Ukážou Madonu z Veveří
Pouze o víkendu můžete spatřit slavný středověký obraz Madona z Veveří v kostele sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce na Brněnsku. Dílo z 1. poloviny 14. století bude mimo brněnské Diecézní muzeum vystavený poprvé od roku 2016, kdy jej farnost získala od Národní galerie. V sobotu bude obraz k vidění od 11 do 12 a od 14 do 17 h, v neděli od 10.30 do 12 a od 14 do 17 hodin.
Setkání folkloru
Festival folklorní hudby v Mikulově propojuje temperamentní lidové tradice s oslavou vína v kulisách historického náměstí. Festival se koná v pátek a v sobotu a hostí dětské i dospělé soubory z tuzemska i zahraničí a patří k významným kulturním událostem mikulovského jara.
Poklady Přemyslovců
Románský sarkofág svatého Longina, pohřební klenoty Přemysla Otakara II. nebo textilie z hrobu svaté Ludmily a dalších více než 900 vzácných exponátů z více než 70 tuzemských i zahraničních institucí je k vidění v Národním muzeu v Praze na výstavě »Přemyslovci – panovnická dynastie a její doba«. Výstava má ambice zařadit se mezi nejvýznamnější výstavní projekty v evropském kontextu. Navštívit ji můžete do 15. října.
Prezidentské dary
Pražský hrad pořádá výstavu Dary pro prezidenta z daleka i blízka II. Ukáže více než 30 darů, které v loňském roce obdržel prezident Petr Pavel a jeho manželka. K vidění je například ocelový meč z Mongolska, kovový talíř z období šógunátu z Japonska, nizozemský Velkokříž Řádu koruny a další unikáty. Výstava bude v Rožmberském paláci neboli Ústavu šlechtičen do konce roku.
200 let cestovatele Náprstka
Výstavu ke 200. výročí narození cestovatele, sběratele, filantropa i sokola Vojtěcha Náprstka (1826 až 1894) připravilo Náprstkovo muzeum v Praze. Uvidíte zhruba 420 unikátních předmětů. Artefakty z celého světa Náprstkovi posílali cestovatelé z různých zemí. Výstava ho ukazuje jako renesančního člověka své doby.
Titanic v metropoli
Stovky skutečných exponátů, které byly vyzdviženy ze dna oceánu, věrné rekonstrukce kajut, francouzské kavárny a dalších prostor včetně vybavení či nádobí. Příběhy pasažérů a posádky i dobrodružná hra za pokladem oceánu. To je unikátní výstava Titanic, kterou po celém světě navštívily miliony návštěvníků. Nyní „doplula“ i na výstaviště v Praze-Letňanech a k vidění tu bude do 22. května. Více čtěte ZDE
Cesta kolem světa
Prožít příběh Philease Fogga, který procestoval svět za 80 dní, můžete v interaktivní zážitkové expozici na Chvalském zámku v Praze 9. Příběh výstavy je inspirovaný legendární knížkou Julese Verna. I návštěvník se tak vydá na dobrodružné putování napříč kontinenty, během něhož je čeká celkem devět tematických zastavení, které symbolizují různé kouty světa. Na jednotlivých stanovištích se řeší úkoly a hádanky, návštěvníci získávají indicie k dalšímu pokračování cesty. Zavítat sem můžete do 4. října.
Muzeum Čtyřlístku
Přímo do oblíbeného komiksu vstoupíte v novém Muzeu Čtyřlístku v Doksech. Muzeum se z jedné místnosti rozšířilo do dalšího prostoru, přibyly velkoformátové ilustrace, které Němeček nakreslil přímo pro muzeum. Součástí jsou také 3D exponáty jako červené autíčko Čtyřlístku nebo Myšpulínova vzducholoď, Fininčina kuchyně, Pinďův strašidelný les a další známé kulisy.
Medvědí stezka
U Stezky korunami stromů v Jánských Lázních se otevřel výběh, ve kterém našli domov medvědi hnědí. Do Krkonoš se tak medvědi vrací po 300 letech. Jde o sourozence z košické zoo Michala a Alici. Posláním Medvědí stezky je především možnost pozorování huňáčů v jejich přirozeném prostředí.
Kult svatých těl
Výstava na hradě a zámku Bečov nad Teplou představuje 18 děl a nabízí detailní pohled na zdobení ostatkových relikviářů a přibližuje tradici uctívání ostatků svatých. Vidět je tu můžete až do konce října.
Svět Pata a Mata
Interaktivní výstava dvou kutilů Pata a Mata, pro které neexistuje žádná překážka, vás vtáhne do známých příběhů a nabídne spoustu zábavy, tvoření i objevování pro děti i dospělé. Těšit se můžete na originální scény a loutky, animační dílnu, herní zónu i fotokoutek. Stačí zavítat do 1. května do Regionálního muzea v Chrudimi.
Hurvínek a Kašpárek slaví
Na 200 tradičních loutek uvidíte v Muzeu luhačovického Zálesí na výstavě Kašpárek s Hurvínkem oslavují. Slaví totiž 10 let od zápisu loutkového divadla do dědictví UNESCO a za také 100 let od vzniku loutky Hurvínka. Součástí výstavy je i interaktivní herna, kde si děti vyzkouší třeba vodění loutek. Zavítat sem můžete až do konce roku. Za Hurvínkem, Špejblem, Máničkou a Žerykem se můžete do konce května vydat i na hrad ve Strakonicích.
Historie československých hraček
Pohled na vývoj československých hraček od poválečného období až do roku 1990 nabízí výstava »Kdo si hraje, nezlobí!« v Muzeu Komenského v Přerově. K vidění tu budou stovky exponátů ze sbírek i od soukromníků, které vás vrátí do dětství. Výstava připomene také slavné výrobce a návrháře. Přístupná bude do 20. září.
60 let Večerníčku
Pavilon H Výstaviště Brno se proměnil v pohádkovou krajinu a představuje průřez pohádek před spaním pro nejmenší. Večerníček totiž slaví 60 let a na interaktivní výstavě plné známých kulis, kostýmů, animací, postav v životní velikosti a dalších exponátů se potkáte třeba s Krtečkem, Křemílkem a Vochomůrkou, Machem a Šebestovou, Dášeňkou, Cipískem a mnoha dalšími. Výstava tu potrvá do konce dubna.
Harry Potter v Brně
Na milovníky Harry Pottera čeká výstava v brněnském Letohrádku Mitrovských. K vidění budou kultovní předměty a přesné repliky z nejúspěšnější filmové ságy všech dob, čarodějnická kolej, jídelna či přípravna lektvarů. Nechybí velké množství oficiálních sběratelských edic - figurky, rekvizity, kostýmy, modely i plakáty. Svět Harryho Pottera potrvá až do 26. dubna. Více čtěte ZDE
Brno policejní
Návštěvnickým trhákem slibuje být nová výstava v brněnském Technickém muzeu mapující éru prvorepublikové policie v letech 1918 až 1945. K vidění budou historické motocykly, kriminalistické pomůcky, zbraně pachatelů, vyloupená pokladna, ale i děni po okupaci Československa v roce 1939. Výstava vznikla ve spolupráci s Klubem policejní historie Brno, Kromě pondělí a úterý je přístupná každý den až do konce roku.
Klenoty na dosah
Mistrovské detailní repliky českých korunovačních klenotů, vytvořené světově uznávaným šperkařem Jiřím Urbanem uvidíte v Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku. Obdivovat můžete kompletní soupravu korunovačních předmětů včetně středověkého žezla a jablka Karla IV. i Svatováclavského meče. Výstava představí také osudy 22 českých panovníků napříč pěti staletími. Zavítat sem můžete do 26. dubna.