Propad eura kvůli Itálii české podniky neděsí a stále by jej přijaly. Koruna zeslábla

České podniky navzdory politické krizi v Itálii, testující sílu jednotné evropské měny, nadále podporují vstup České republiky do eurozóny. S odvoláním na viceprezidenta českého Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara to ve čtvrtek na svých internetových stránkách píše agentura Bloomberg. Upozorňuje, že do eurozóny nyní směřuje zhruba 65 procent českého exportu.

Špicar podle agentury uvedl, že pro české podniky je euro lepší variantou než nákladné zajištění proti výkyvům kurzu koruny. Upozornil rovněž, že české firmy euro čím dál více využívají i v domácích obchodních transakcích. Vyjádřil také obavu, že země mimo eurozónu by mohly mít menší vliv na budoucí směřování Evropské unie.

Z údajů centrální banky podle agentury Bloomberg vyplývá, že v letošním prvním čtvrtletí se v eurech uskutečnila zhruba pětina všech domácích plateb mezi podniky. To představuje dvojnásobek ve srovnání se situací před šesti lety.

Euro prudce klesá. A krize v italské politice budí obavy z rozpadu eurozóny

Politici stavící se proti vstupu do eurozóny nicméně tvrdí, že čeští daňoví poplatníci by neměli na svých bedrech nést náklady na záchranu členských zemí eurozóny nacházejících se ve špatné finanční situaci. Čeští centrální bankéři pak hájí vlastní měnu jako pojistku proti šokům a užitečný nástroj na podporu ekonomiky, píše Bloomberg.

Nejslabší kurz koruny za letošní rok

Koruna ve středu vůči euru výrazně oslabila na 25,87 Kč/EUR. Vůči dolaru si polepšila o osm haléřůna 22,27 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online.

„Koruna za posledních 24 hodin ztratila dvacet haléřů až nad 25,90 Kč/EUR, takže byla letos vůbec nejslabší. Teprve až dneska během dne začala své ztráty zase lehce stahovat. Trpí napětím na trzích, konkrétně italskou politickou krizí, ale může za to i to, že doznívá ´pražské dividendové jaro´,“ uvedla ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová. Většina akciových titulů pražské burzy, které vyplácejí dividendy, směřuje termín výplaty do první poloviny roku.

Česko bez EU spadne na úroveň Běloruska, varuje Babišova europoslankyně

Za slabou korunu může podle Šichtařové také to, že spekulanti si nic nedělají ze slibů, že Česká národní banka může znovu zvýšit úrokové sazby.

Situace ve čtvrtek už byla o něco lepší. Koruna posílala vůči euro o šest halířů na 25,81 Kč/EUR, k dolaru pak zpevnila o 17 haléřů na 22,10 Kč/USD.

Problémy má víc regionů

Hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora uvedl, že podle ve čtvrtek zveřejněných dat o státních dluhopisech není pravdou, že by už v dubnu zahraniční spekulanti prodávali český dluh. Naopak se ukazuje, že jejich podíl na celku roste.

„Tito lidé ovšem sledují vývoj po celé planetě. Problémy nemá jen Itálie. Má je i Argentina a další. Nadnárodní spekulanti jsou proto více nervózní než obvykle. Řada zahraničních bank začala měnit svůj názor na střední Evropu,“ uvedl Pikora.

Euro za pět až deset let? Na to bych nevsázel, říká Rusnok

Banky už prý nemluví o tom, že by měla koruna posílit. Tvrdí, že koruna posílí, až bude v Itálii po volbách. Podle Pikory je to naivní. „Vychází z toho, že se svět vrátí tam, kde byl. Podle mě nás ale koncem roku čeká globální ochlazení. Ochlazení znamená, že zahraniční matky českých bank budou lačné peněz z ČR. Koruna proto podle mě ani letos, ani v příštím roce nepřekoná hladinu 25,00 Kč/EUR,“ dodal analytik.