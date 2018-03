Kuciak upozornil na působení mafie na Slovensku. Co přesně dělala její spojka Vadala?

Zavražděný novinář Ján Kuciak (†27) se ve svém posledním článku věnoval přítomnosti italské mafie na Slovensku a jejích vazeb na politiky a přední slovenské podnikatele. V Kuciakově práci pokračuje investigativní tým, do kterého se zapojili lidé z informačního serveru Aktuality.sk, novin SME, Denníku N, televize Markízy a dalších. Nejedná se o čistě slovenský projekt, se Slováky spolupracuje Český rozhlas, polský Onet, německý Die Welt a švýcarský Blic. Jejich pozornost se nyní obrátila na Itala Antonina Vadalu.

Po Kuciakově vraždě média publikovala jeho nedokončený článek, kde jako přímá spojka mezi mafií a politiky figuroval právě podnikatel Vadala. Ten se zprvu bránil tím, že si novinář spletl jména a on že s mafií nemá nic společného. Brzy byl ale zatčen a je vyšetřován pro obchodování s drogami, na něž se mimo jiné italská mafie 'Ndrangheta specializuje, napsal týdeník TREND. TREND je rovněž součástí týmu, který převzal Kuciakovu práci a v rámci společného projektu se zaměřil právě na Vadalovu činnost.

Druhý Vadala ve vazbě! Slováci poslali za mříže i bratra podnikatele z Kuciakova článku

Vadala je v Itálii stíhán pro pašování drog, 9. března na něj soud v Benátkách vydal zatykač. Podle jejich obvinění byl členem organizované skupiny, která od prosince 2013 do roku 2015 dovážela kokain z Jižní Ameriky do Evropy. Vadala se nemůže vymlouvat ani na to, že jde o omyl a že si novináři i vyšetřovatelé spletli jeho jméno, neboť benátská prokuratura jasně na obvinění uvedla jeho datum a místo narození a současné bydliště ve slovenském Trebišově.

Podle italského prokurátora byl benátský přístav dlouho využíván jako „bezpečné“ místo pro dovoz drog z Jižní Ameriky. Jakou úlohu měl Vadala? Podle Italů měl „organizovat“ obchod s kokainem v přístavu a zajistit jeho další distribuci.

Video Razie u Antonina Vadaly, o němž psal zavražděný novinář Kuciak (†27) - TV JOJ 360p REKLAMA

Rumuni a slovenská firma

Vadala uzavřel dohodu s Mariom Palamarom, Antoniom Catalanom a Antoniom Femiom, kteří patří mezi rodiny 'Ndranghety. Catalano měl kontakt na firmy dovážející ovoce a krevety z Jižní Ameriky, do kontejnerů s ovocem a krevetami byly naloženy i desítky kilogramů kokainu, které pak putovaly do Itálie. Další důkazy svědčí o tom, že na vývoz drog z Benátek si mafiáni najali kamionisty rumunského původu. Několik přepravců bylo v Itálii zadrženo.

Na všem se měla rovněž podílet Vadalova slovenská firma Terra Real, odtud VAdala posílal peníze do italské firmy GIFRA, ta následně zaplatila společnosti OMARSA v Ekvádoru, která obchoduje s banány. Zadržený Vadala odmítá komunikovat s novináři, jeho právník uvedl, že on ani jeho klient nebudou odpovídat na žádné otázky.

Vadalova Terra Real

Společnost Terra Real působí na Slovensku už od roku 2012, nějaký čas se jmenovala Zdravé snění a v předmětu činnosti má různorodé podnikatelské aktivity. Vadala firmu vlastnil od roku 2014, podíl v ní měli i jeho příbuzní Bruno Vadala a Sebastiano Vadala. Ten je spolu s dalším Italem Pietrom Catroppom současným vlastníkem. Firma je zadlužená a v konkurzu, státu na daních a pojistném dluží přes milion korun. Celou situaci řeší trnavský soud – je zajímavé, že kdybykoli se nějaká z italských firem dostane do problémů, řeší to právě tento soud, napsal TREND.

Vražda novináře Kuciaka (†27): Kdo je Ficova asistentka a kdo je napojený na italskou mafii?

S Vadalou se zapletla i Trošková

Terra Real je vlastníkem další firmy: AV-Real, které si v roce 2011 všimly úřady kvůli neobvyklé téměř 12 milionové transakci v bance. U tohoto převodu figuruje jméno Márii Troškové, bývalé asistentky premiéra v demisi Roberta Fica. Trošková v té době byla ve firmě zaměstnaná a řešila její finanční záležitosti. Trošková se přes Vadalu dostala do bezpečnostní rady státu, kde pracovala s jejím bývalým tajemníkem Viliamem Jasaňou z Ficova Smeru-SD.

Transakce vzbudila pozornost úřadů, protože svou částkou vysoce převyšovala všechny dosavadní převody firmy AV-Real.

Zatkli Itala, o kterém psal Kuciak: Zátah na Vadalu probíhal v utajení

Úřady o tom věděly a nic nedělaly

Ze všech materiálů, se kterými investigativní tým pracuje, je patrné, že slovenské úřady o činnosti Vadaly věděly od roku 2011. V roce 2013 obdržely oficiální varování od italského úřadu na boj proti mafii DIA. Policie byla upozorněna na Vadalovu spojitost s 'Ndranghetou a na jeho vedlejší činnost – obchod s drogami. Navzdory tomu Vadala a jeho statky čerpaly velké státní dotace a Ital měl vřelé vztahy s mnoha činiteli Ficovy strany Směr. Policisté věděli také o tom, že Vadala má sklony k násilí. V roce 2017 napadl několik lidí.

Sám Fico ještě do nedávné doby naprosto popíral přítomnost mafie na Slovensku. „Samotná myšlenka, že by mohla mít zájem o východní Slovensko, je absurdní, vždyť tam nic není,“ nechal se slyšet.

Zavražděný novinář Ján (†27) čelil výhrůžkám. Policie mu nepomohla

Kočner s Bödörem na tajné schůzce?

Mezi slovenské podnikatele, které mají vazby na mafii, podle Kuciaka patří i Marián Kočner a Miroslav Bödör. Novináři upozornili na to, že v neděli auta obou mužů parkovala před nitranským hotelem Zlatý Kľúčik, který je spjatý s podnikatelskou skupinou bödörovců. Reportéři se s oběma muži pokusili spojit a zjistit, co v hotelu dělali. Kočner je však označil za „zahraniční agenty“ a odmítl odpovědět a Bödör se zapřel a řekl jim, že asi mají špatné číslo.

Kuciak se velmi zajímal o Kočnerovu kauzu, zvláště o to, jak podnikatel připravil Slovensko o miliony korun na daních. Novinář o něm napsal zhruba 20 článků, kde odkryl i to, že Kočner dluží státu čtvrt miliardy korun. Kočner Kuciakovi vyhrožoval, novinář na něj dokonce podal trestné oznámení. Několik článků věnoval zavražděný novinář i oligarchovi Bödörovi a jeho synovi Norbertovi, kterému hotel patří. Oba podnikatelé mají blízké vztahy se Smerem-SD.

Některé zakázky jejich podniků byly podle Kuciaka více než podezřelé. Novinář také poukázal na vztah mezi Bödörem a policejním prezidentem Tiborem Gašparem. Gašparův syn totiž podniká s Norbertem Bödörem. Novinářům se tedy nepodařilo zjistit, co se dělo v neděli v Zlatém Kľúčku. Zda se jednalo jen o náhodu, nebo zda se zainteresované osoby domlouvaly, co dělat v nynější situaci dál.