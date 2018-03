„Dámy a pánové, přede mnou leží milion eur. Tato odměna je určená pro člověka, který sebere odvahu a jakýmkoliv způsobem informuje policii o tom, co ví o spáchaném trestném činu,“ řekl Fico, následně ukázal na vyskládané peníze na stole. „Tento milion je uložený v trezoru na ministerstvu financí,“ dodal. Jenže tak tomu nebylo. Peníze přišly z banky a tam se zase vrátily.

Částka se vrátila do Komerční banky, se kterou má státní pokladnou smlouvu o poskytování hotovosti. „Peníze byly za přísných bezpečnostních opatření doručeny na úřad vlády. Transakci zabezpečila státní pokladna ve spolupráci s rezortem ministersterstva vnitra a Komerční bankou. Po ukončení tiskové konference byly peníze zase vráceny do banky,“ uvedlo ministerstvo financí ve svém oficiálním prohlášení. Byla to jejich odpověď na otázku portálu Aktuality.sk, který se zajímal o to, jak se vláda k hotovosti dostala.

Kdo rozhodl o výběru milionu?

Novináři z Aktuality.sk si ale od premiérova úřadu a státní pokladny vyžádali zpřístupnění smlouvy mezi vládou a pokladnou, načež státní pokladna uvedla, že s vládou žádnou smlouvu o milionové odměně neuzavřela. Úřad vlády pak odmítl zodpovědět, jak se tedy premiér dostal k penězům. K situaci se vyjádřil také býalý ministr financí Ivan Mikloš.

„To se musíte zeptat premiéra,“ řekl Mikloš, doplnil, že vůbec nepoznává mechanismus toho, jak se vládě podařil získat tak velký obnos v hotovosti. „Premiéři vlád, ve kterých jsem byl já, nikdy takovou hotovost nepotřebovali,“ vysvětlil Mikloš.

Tah marketingového mága

Bývalý ministr vnitra Daniel Lipšic, ale i další lidé se domnívají, že tímto tahem stojí marketing úřadu vlády. Lipšic v současnosti zastupuje rodiny zavražděného páru. „Jsem přesvědčený, že nápad s vypsáním milionové odměny nepřišel od žádného vyšetřovatele nebo prokurátora, ale od nějakého marketingového mága, kterého úřad vlády zaměstnává,“ poznamenal Lipšic.

Podle něho můžou „takové nápady“ jen vyšetřování ztížit. Uvedl, že lidé, kteří jsou nějak spojeni s dvojnásobnou vraždou, by nešli vypovídat na policii, protože jim hrozí doživotí. „Svědkové, třeba sousedi, kteří něco náhodně viděli, půjdou vypovídat i bez milionu. Slíbená odměna jen zahltí policii různými spekulanty, kteří jim budou podsouvat svoje věrohodné verze události a klidně i stopy. Vyšetřovatelé pak nebudou mít čas zabývat se skutečnými důkazy,“ doplnil Lipšic.

Ukázka peněz byla přes hranu

Bývalý šéf slovenských vyšetřovatelů, vysokoškolský pedagog a právník Jaroslav Ivor se nechal slyšet, že se Slovensko jen zřídka uchyluje k nabídce peněz za informace o pachateli. Na rozdíl od zahraničí, kde je to docela běžná praktika. „Kdysi tu ale byly případy, kdy odměna za poskytnutí informací skutečně vedla k odhalení pachatele,“ dodal.

Slovenský trestní řád ani zákon o policejním sboru však oficiálně žádnou takovou spolupráci mezi veřejností a policií nezná. „Z hlediska právního řádu se dá ale tento způsob vypsání odměny vzít podle paragrafu 850 Občanského zákoníku,“ vysvětlil Ivor. Na otázku, co si myslí o Ficově nabídce, Ivor reagoval tím, že se premiér asi snažil o „nadstardantní zapojení veřejnosti“. Podle něj je to vzhledem k dvojnásobné úkladné vraždě pochopitelné. „To, že ale na tiskovce ukázal celou hotovost, ale bylo už moc,“ řekl Ivor.