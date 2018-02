Elišce zjistili v pubertě rakovinu: „Děti o ní přemýšlí jinak, plešatá hlava přinesla i legraci“

Eliška Podzimková trpěla v šestnácti různými zdravotními problémy a lékaři netušili, co jí je. Nakonec se zjistilo, že má zhoubné nádorové onemocnění Hodgkingův lymfom. Příliš si nepamatuje, jak na diagnózu vlastně reagovala. Netušila, co je to onkologie, zásadní pro ni byla informace, že půjde na operaci, které se bála. Nyní se ilustrátorka, animátorka a fotografka snaží pomáhat stejně nemocným dětem a ukázat společnosti, že nemocí nic nekončí.

„Nepamatuji si, jaké to pro mě bylo, zjistit, že mám rakovinu. Moje maminka si to určitě pamatuje, já si vzpomínám, že jsem nevěděla, co je onkologie, nevěděla jsem, co se bude dít, všude kolem mě běhaly děti bez vlasů a pro mě bylo zásadní to, že půjdu na operaci, na které jsem nikdy nebyla a hrozně jsem se bála. Takže mě všechno docházelo postupně a to bylo daleko přijatelnější než nárazový zjištění, které prožívají dospělí lidé a strašně se toho slova rakovina bojí,“ řekla Eliška Podzimková (26), nyní velmi úspěšná česká umělkyně, ilustrátorka, animátorka a fotografka.

Podívejte se na rozhovor, ve kterém Eliška vzpomíná, jak prožívala pubertu během onkologické léčby a jak ovlivnila nemoc její pozdější tvorbu?

Eliška: Děti přemýšlí o rakovině jinak než dospělí

17. února ve 14:00 si budou moci návštěvníci Dne dětské onkologie na náměstí Václava Havla prohlédnout Eliščinu interaktivní instalaci černobílých nadživotních snímků plešatých dětí po chemoterapii. A nejen to, děti dostanou k dispozici barvy a budou moci obrázkům vdechnout nový život – barevné vlasy a cokoli dalšího je napadne.

„Rozhodli jsme se ukázat každému, že nemocí nic nekončí a že ani život v době léčby nemusí být tak smutný, jak si ho mnoho lidí představuje. Já sama jsem tehdy ani na chvilku nemyslela na to, že bych se nemusela uzdravit. Plešatá hlava mi sice nejdříve vadila, ale pak jsem si s ní užila spoustu legrace. Děti o tom přemýšlí prostě jinak než dospělí a chtějí prožívat stejné radosti, jako kdyby byli zdraví. Samozřejmě, že onkologické onemocnění, stejně jako asi každá jiná vážná nemoc, v člověku něco zanechá, ale nemusí to být nakonec vůbec nic špatného,“ říká mladá žena.