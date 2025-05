Hospodské trápí nedostatkový a drahý personál, i proto… Oběd s příplatkem, průměr je 189 korun!

Až na dlouhodobě »problémový« Moravskoslezský kraj vzrostly tržby v dubnu ve všech krajích o více než šest procent. Dařilo se podle společnosti Dotykačka i malým podnikům a hospodám na venkově a v horských oblastech, ztráty »odmázli« také provozovatelé nočních podniků – z loňských 15 procent v minusu k minus jednomu procentu v dubnu. Za posledních 20 měsíců šlo o nejlepší výsledek.

Nejsou lidi

Jenže o renesanci české gastronomie prý vůbec nemůže být řeč. „Gastropodnikatelům celou dobu rostou náklady, a to takovým tempem, že ani současné oživení jim nedovoluje realizovat dostatečnou ziskovou marži pro obnovu a rozvoj podnikání,“ vysvětluje restauratér Luboš Kastner. Další problém? „Situace je katastrofální. Nemáme lidi, nemůžeme se obecně bavit o zlepšování úrovně gastronomie,“ dodává. A do toho ještě čeští strávníci mění své návyky.

Víkendové debužírování

Zástupci společnosti a restauratérů upozorňují, že Češi také omezili obědy v restauracích a hospodách během pracovního týdne. Když už na něj zajdou, spokojí se jen s hlavním jídlem – bez polévky, pití, kávy či dezertů. „Teprve koncem týdne vyrážejí do restaurace pohodlně posedět a popovídat. Chtějí kvalitní servis a zážitek. O víkendu je tedy trend opačný než v týdnu,“ doplnil Vladimír Sirotek z Dotykačky. To souvisí se zdražováním pochutin.

Meziročně ceny hlavních chodů v podnicích vzrostly o 3 až 4 procenta, v hlavním městě jsou dlouhodobě o pětinu vyšší než v ostatních regionech. Oběd teď vyjde v průměru na 189 korun, meníčka během pracovních dnů pak na 155 korun.

Tržby restauratérů v dubnu vzrostly o více než 6 procent. | infografika Blesku

Naděje ve volbách

Příliš důvodů k optimismu tak nyní podle restauratérů není, zbytek roku by ale ještě mohl překvapit. „Budu doufat v dobré počasí. Je volební rok a to nám pomáhá, protože lidé v hospodách diskutují o politice. Prostě to tak je, kde se mají o volbách bavit? Buď na Facebooku, nebo v hospodě. Já jsem nadšený, jak se budou blížit volby, bude to super,“ říká Kastner.

»Hospodská« inflace

Zatímco inflace v Česku v dubnu klesla na 1,8 procenta, v gastronomii – a ve službách obecně – je vyšší. Pohybuje se kolem pěti procent. Na ni má vliv podle Jana Procházky, člena bankovní rady ČNB, několik faktorů, jedním z nich jsou vyšší výplaty. Konkrétně v pohostinství byl meziročně jeden z nejvyšších nárůstů mezd (+10,3 %). „Prostě ti lidé jsou (pozn. red. z pohledu inflace) obecně ten největší problém. Chtějí více peněz a to se promítne do těch cen,“ vysvětlil Procházka Blesku s tím, že podnikům rostou i další vstupy, například nájmy.