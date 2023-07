Ředitel turistické centrály šokuje: Drahota v Chorvatsku i pokuta za kufry jsou výmysl!

Jeho úkol je lákat Čechy do Chorvatska, což se může zdát jako práce snů. Zemi, kam se velká část Čechů v létě doslova stěhuje, se tady nemusí nikomu moc představovat. Přesto je Miodrag Mlačić, šéf pražské pobočky Chorvatského turistického sdružení, z letošní sezony rozpačitý. Vše šlape jako na drátkách, ale v médiích se objevují zprávy, jako by v Chorvatsku řádila apokalypsa – nesnesitelné ceny, brutální pokuty, zklamaní turisté. Není to prý pravda, rozčiluje se.

Jsou ceny v Chorvatsku opravdu tak vysoké?

„Ceny v Chorvatsku se trošku zvedly, o pět až 15 %, ale to je vlivem inflace, která byla v celé Evropě, a také v Chorvatsku. Vlastně podobně jako v Česku. To můžu porovnat, protože v Česku bydlím a každý den nakupuji potraviny, občas zajdu do restaurace nebo si zajdu na pivo. Platím tu nájem, který mi z roku na rok zvedli. Ceny stouply všude v Evropě a Chorvatsko v tomto ohledu není nic speciálního.“

Dá se Chorvatské pobřeží považovat ještě za levnou destinaci, nebo je drahé třeba už i pro Chorvaty?

„Není problém si dovolenou udělat levně. Nemusíte létat, můžete jet vlakem, autem nebo autobusem. Dnes stačí pustit si internet a na stránkách, jako je Booking.com, si porovnat ceny apartmánů. Když tady čtu, že běžný rodinný apartmán v Chorvatsku neseženete pod 100 eur za noc, nechápu, kdo to šíří. Stačí mi minuta, abych našel blízko pláže za poloviční cenu. Samozřejmě jsou i takové, které jsou v první linii a mají bazén s výhledem na moře a ty jsou logicky ještě i dražší. A co se stravování týče, stačí nechodit každý den do restaurace, ale vařit si. Ceny v supermarketech jsou srovnatelné... Ale abych vám odpověděl na otázku, Chorvatsko nabízí víc možností, více cenových hladin. Možnost levné dovolené tam určitě je, když ji preferujete.“

Podle médií to vypadá, že se zdražilo opravdu extrémně. Potvrzují to německá i chorvatská média, přidávají se dovolenkáři. Není to pravda?

„Troufám si říci, že není. Skutečně se podražilo, ale jak jsem říkal, ne jinak než jinde. Ty příběhy, které čtu, jsou vytržené z kontextu. Já tady také nemůžu chodit každý den na večeři a vařím, protože je to drahé. Také, když se posadím na Staroměstské náměstí nebo na Václavák a dám si půllitr piva, počítám s tím, že může stát v přepočtu okolo 4 eur a když si k tomu objednám to nejlepší, co mají v dané restauraci v menu, protočí se mi panenky. I v pražských uličkách narazím na zmrzlinu, která bude stát jako ta z náměstí v Dubrovníku, o které se psalo. Volám ale do světa, že Česko je drahé? Ne, proč bych to dělal? Každý ví, že o pár metrů dál seženu podobné pivo, zmrzlinu nebo i večeři za poloviční cenu, akorát to prostě nebude na tom Staroměstském náměstí, nebude to organická řemeslná zmrzlina, nebo jídlo z luxusních surovin, protože za to se platí. A v Chorvatsku je to stejné. Je to destinace, kde si každý turista najde to, co odpovídá jeho cenové hladině a požadavkům na kvalitu. Oproti dávné minulosti určitě přibyly luxusnější možnosti, takže si vyberou i majetní. A ty mohly vytlačit některé staré levné podniky, ale jiné levné podniky stále existují a zdražily v podstatě jen o inflaci. Skvělou zmrzlinu za 1,8 eura seženete v Dubrovníku i letos.“

Takže lidé přímo z místa si vymýšlí?

„To netvrdím. Určitě jsou místa, kde jsou ceny výrazně vyšší než dříve, ale není to všude a pořád. Zdražilo se, ale není to nic speciálního, co by jinde nebylo, a není to tolik, jak to tady vyzní. Když se podíváte do diskusí pod články o cenách v Chorvatsku, většina lidí v nich naopak tvrdí, že to taková hrůza není. Že jsou tam ceny normální, že si dávají zmrzlinu za euro padesát nebo dvě a že třeba české Lipno nebo Krkonoše jsou dražší.“

Kromě cen se teď probírají i šokující a vysoké nové pokuty. A není to jen zákaz kufrů na kolečkách v Dubrovníku, ale i další. Namátkou vybírám 300 eur ve Splitu za pití alkoholu mimo restauraci, 150 eur za plavky mimo pláž nebo tričko s obrázkem marihuany či jinak podporující drogy. A podle britského The Mirror 4000 eur za narušování veřejného pořádku, silnou opilost, rvačky. To už turisty odradit může!

„To nejsou žádné pokuty, ale doporučení vycházející z animovaného filmu Respect the city, který měl nabádat turisty k ohleduplnosti. Konkrétně Dubrovník se totiž dostal do stavu, kdy je tam lidí hodně. A ti, kdo si zaplatí drahé ubytování ve staré renesanční části města, by neměli být každou noc rušeni tím, že jiní turisté neumí zvednout a poponést vlastní kufr. Je tam řada dalších rad, jak být ohleduplný k jiným turistům a městu samému, ale jak říkám, je to vzdělávací film, ne vyhláška nebo zákon. Takže není ani žádná pokuta za drnčení kufrem. Některá média ale dokonce zveřejnila vyjádření fiktivních turistů, kteří tuto pokutu dostali! Nevím proč.“

A co pokuty za plavky ve Splitu?

„Co se pokut ve Splitu týče, v jeho centru se nesmí podobné věci jako třeba v centru Prahy. Na tom není nic divného. Poslední dobou se ale objevuje hodně mladých turistů, kteří přijíždí na párty, bývají silně opilí a nedbají vůbec ničeho. Opijí se, lezou po památkách, protože chtějí pěknou selfie, válí se nazí nebo zvrací v centru města. Teď třeba ve Splitu skončil hudební festival Ultra Europe, který navštívilo 165 tisíc mladých lidí. Pro nás je důležité, aby se všichni mladí lidé vrátili domů živí a zdraví. Vysoké pokuty jsou jen za chování, které není normální a může být nebezpečné. Normálnímu člověku taková pokuta nehrozí.“

I v chorvatských médiích jsou články, které potvrzují, že turistů je méně, než hoteliéři očekávali. Neodrazuje to přeci jen nakonec turisty?

„Co se týče Česka, jsou čísla doposud podobná jako v minulých letech a pohybují se mezi úrovní roku 2019 a 2022. Minulý rok byl rekordní, a navíc specifický, protože kvůli pandemii lidé méně létali, některé destinace byly zavřené a do Chorvatska tak přijeli i lidé, kteří dříve nejezdili.“

Kde se tedy berou zprávy, že je letos turistů málo?

„Co se týče Chorvatska jako celku, my bychom byli rádi, kdyby byl letos počet turistů někde na úrovni roku 2019. Od ledna doposud zaznamenáváme 9,2 mil. příjezdů a 42 mil. přenocování, což je o 12 % příjezdů více než v roce 2022 a o 6 % více přenocování. Od začátku července dodnes máme 2 mil. příjezdů a 14,5 mil. přenocování, což je stejně jako vloni. Každý rok je sice víc a víc soukromého ubytování, kapacita se zvedá, pro nás ale není důležitá kvantita, jako kvalita. Host je král, zaplatil si svou dovolenou a musí mít všechno, co si zaplatil, co chce. Každý host. Když je turistů moc a všichni chtějí klid, nikdo z nich není spokojený, protože nikdo klid nemá. Takže počet není až tak prioritní jako kvalita. A to se zatím daří.“

Ceny mezi Mallorcou a Albánií

Ze srovnání cen podle webu Numbeo.com vychází Chorvatsko dráž než polský Balt, Albánie či Černá Hora, ale ne nijak dramaticky. Chcete mu dát vale a vyrazit jinam? Pak nemyslete na žádné z tradičních přímořských destinací nebo dovolenou v ČR. Split a o poznání víc i Makarská vycházejí výrazně levněji než Praha, Itálie, Mallorka či Rhodos. A na Německou Rujánu raději už vůbec nemyslete. Podrobné srovnání cen v jednotlivých destinacích v Blesku již zítra!