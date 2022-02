Z Atlantiku se na starý kontinent ženou stále silnější bouře. Co se to děje? Může za to právě nebývale silný polární vortex, což je obrovská masa studeného vzduchu, která každou zimu krouží nad severním pólem. Letos je tento vír neobvykle stabilní. Ledový vzduch se tak drží na severu, mráz a sníh se nedostanou do jižnějších poloh, tedy ani k nám. Proto je zima extrémně mírná a mrzne jen v noci nebo na horách.

Teplé počasí může být řadě lidí příjemné. Jenže je tu i druhá stránka mince… „Teplotní, a tedy i tlakový rozdíl, jak při zemi, tak ve vyšších vrstvách troposféry, způsobuje silnější jet stream neboli tryskové proudění,“ vysvětlují pozorovatelé počasí a „lovci bouřek“ ze společnosti Meteo Beskydy. Proto v Evropě tolik fučí a místo sněžení spíše prší.

Ochladí se na jaře?

Před sebou máme poslední týden meteorologické zimy. Polární vortex by měl touto dobou slábnout, začít se vlnit a uvolnit ledový vzduch směrem na jih. To se u nás projeví jako náhlý příchod mrazivého počasí, často doprovázeného i sněžením. Nic takového se ale, jak to vypadá, zatím nechystá. Vortex je pevný a po jeho okraji sviští tryskové proudění. Teploty se tak budou dál pohybovat až okolo devíti stupňů.

Ledový vzduch však nikam nezmizí a dříve nebo později se nakonec na jih „vylije“. Pokud se to stane na jaře, může přijít mráz, který spálí pupeny a květy stromů. Pochopitelně může kolaps vortexu střední Evropu minout, v tom případě by ledový vzduch zasáhl i Ameriku.

Rozdíl mezi suchým a mrazivým vzduchem na severu a teplým a vlhkým na jihu vytváří ideální podmínky pro silný tryskový proud. Ten se žene v místech, kde se dvě rozdílné vzdušné masy dotýkají. Nad Atlantikem se tvoří silné bouře. V cestě jim jako první stojí západní Evropa. K nám dorazí vichřice vždy už oslabené. S teplou zimou má už Česko, i celá Evropa, zkušenosti, tu vůbec nejteplejší v historii měření přinesla do Evropy ničivý orkán Kyrill na přelomu let 2006/2007.

Výhledový přehled počasí:

Středa: oblačno, na většině území s deštěm. Noc 0 až 4 °C, na východě až -2 °C, den 5 až 9 °C.

Čtvrtek: polojasno, večer na západě déšť. Noc -5 až -1 °C, den 6 až 10 °C, v Čechách místy až 12 °C.

Pátek: zataženo od západu postupně občas s deštěm. Noc -1 až +3 °C, den 4 až 8 °C.