Na Tachovsku uzavřeli silničáři kvůli popadaným stromům tři silnice. „Jde o úsek silnice druhé třídy Přimda - Nová Ves a silnice třetí třídy z Velkých Dvorců do Kundratic a úsek z Dlouhého Újezdu směrem na Žebrák pod Tachovem,“ řekl krajský dispečer Jiří Slapnička. Jde o lesní silnice, kde je hodně polámaných stromů. Čeká se na příjezd lesáků s těžební technikou. „V tuto chvíli do toho nikdo v tom větru nevleze. To by ho zabilo to, co tam ještě zbylo,“ dodal.