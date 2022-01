Nový rok 2022 ONLINE: Řada změn, zranění v Česku a mrtví u sousedů. Podívejte se, jak slavil svět

Silvestrovský program na kanálu ČT 1 od 19:00 do půlnoci sledovalo zhruba 34 procent lidí, kteří měli zapnutý televizor. Bylo to nejvíce od roku 2012, sdělila mluvčí České televize Karolína Blinková. Velký úspěch slavil pořad Největší flám s Jiřinou Bohdalovou, který vidělo 1,6 milionu diváků starších 15 let. Všechnopárty sledovalo 1,5 milionu lidí, přes milion diváků měly také pořady Zázraky přírody a U muziky na Silvestra.

Poslední večer roku některý z programů České televize sledovalo přibližně 44 procent lidí, kteří si zapnuli televizi. „Jednalo se tak o nejvyšší podíl diváků od roku 2011 a o třetí nejvyšší v historii měření od roku 1997,“ řekla Blinková.

Nejvíce diváků si podle portálu Mediaguru.cz v televizi pustilo o půlnoci hymnu na prvním na ČT 1, na druhém místě nejsledovanějších pořadů se v žebříčku umístil novoroční přípitek rovněž na prvním kanálu České televize. Třetí pozici obsadily Silvestrovské televizní noviny na Nově.