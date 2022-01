Nový rok 2022: Řada změn, zranění v Česku a mrtví u sousedů. Podívejte se, jak slavil svět

Česká republika má podle premiéra Petra Fialy (ODS) jedinečnou příležitost, jak být víc slyšet, víc vidět a jak si prosadit věci, které nám ekonomicky pomohou. Zmínil to ve svém novoročním projevu v souvislosti s nadcházejícím předsednictvím v EU.

Podle Fialy předchozí vláda Andreje Babiše (ANO) podcenila přípravu. „Naše nová vláda nyní vlastně na poslední chvíli dává dohromady zdroje, experty i program a to proto, abychom předsednictví zvládli se ctí a abychom byli schopni prosadit v Evropě to, co naše republika v blízké budoucnosti životně potřebuje. Jak už jsem zmínil, bude to dlouhá a náročná cesta. Zdražování energií a krachy dodavatelů mohou mezitím během sledujících měsíců dopadnout na tisíce rodin. Chtěl bych jim slíbit, že vláda udělá všechno proto, aby nezůstali bez pomoci,“ uvedl.

Právě cena energií a krize byla hlavním tématem Fialova projevu. Připomněl, že první kroky nové vlády směřovaly právě k vytvoření pomoci rodinám, kterých se krize dotkla.