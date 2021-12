Přehledně: Na Česko se řítí vlna zdražování. Za co a kolik si připlatíte ve vašem kraji?

Život v Libereckém kraji příští rok výrazně zdraží, víc zaplatí lidé za elektřinu, plyn, teplo nebo vodu, někde vzrostou i poplatky za likvidaci odpadu. O více než polovinu zdraží teplo lidem v České Lípě napojeným na tamní teplárnu, průměrná rodina tak zaplatí každý měsíc za teplo a teplou vodu o 540 korun víc. Lidé tam ale ani v příštím roce nebudou platit za odpad, poplatek radnice před 11 lety zrušila, od té doby hradí Česká Lípa náklady z městského rozpočtu.

„Zvyšování cen a inflace mají dopad i do městské kasy, takže zvažujeme, že do budoucna budeme muset přistoupit ke zpoplatnění odpadů. Pro příští rok k tomu ale přistupovat nechceme právě proto, že pro lidi bude rok 2022 poměrně finančně náročný,“ řekla ČTK starostka Jitka Volfová (ANO). Za svoz a likvidaci odpadu podle ní město platí zhruba 52 milionů korun. S novou vyhláškou o odpadech se cena zvýšila, město ale využilo výjimku, díky které bude nárůst jen zhruba o dva miliony. „V následujícím období, kdy už o výjimku nebude možné žádat, se náklady na odpad zvýší na nějakých sto milionů korun a to už bude pro město nepřijatelné,“ dodala. Opětovnému zavedení poplatku se tak Česká Lípa v příštích letech nevyhne.

Výrazné zdražení odpadu čeká od Nového roku například obyvatele Dubé na Českolipsku, kde v listopadu zastupitelstvo schválilo zvýšení poplatku ze 450 korun na 700. Stále ale nedosahuje výše poplatku ve Frýdlantu na Liberecku, kde lidé už od roku 2016 platí roční paušál 790 korun. Důsledným tříděním si ale mohou platbu snížit a jsou i takoví, kteří neplatí nic. „Lidé mohou třídit nejen do kontejnerů. Třídí také doma do pytlů plasty, papír a kartony od nápojů, dostávají za to zpátky peníze a v dalším roce platí o to méně,“ řekl starosta Jiří Stodůlka (ODS).

Poplatky za odpad zdraží například i v Jablonci nad Nisou, kde lidé neplatí paušální poplatek, ale za popelnici. Kvůli novele zákona o odpadech tam sjednotili ceny, což pro majitele nejmenších šedesátilitrových nádob při vyvážení každý týden bude znamenat zdražení jen zhruba o dvě koruny ročně, u 120litrové nádoby se ale cena zvedne o 56 procent a v případě 1100litrového kontejneru dokonce o 73 procent. Nový systém od počátku kritizují opoziční Piráti, protože zavádí povinný objem popelnice na hlavu, a pro domácnosti zvyklé důsledně třídit je demotivující.

Teplo zdražuje i Teplárna Liberec, která bude od Nového roku domácnostem za gigajoule účtovat o 11 procent víc. Zákazník ve věrnostním programu tak za gigajoule zaplatí zhruba 717 korun, o 71 korun víc než letos. Průměrná domácnost s roční spotřebou 20 GJ si měsíčně připlatí zhruba 120 korun. V sousedním Jablonci nad Nisou se cena tepla zvýší o 16,7 procenta, tedy zhruba o stokorunu za gigajoule. Domácnosti v Jablonci budou za gigajoule platit včetně DPH 681 korun nebo 699 podle tarifu. Pro běžnou jabloneckou domácnost to znamená bezmála 200 korun měsíčně navíc.

Roste i cena vody, Severočeská vodárenská společnost zdražila od Nového roku zhruba o 7,3 procenta. Odběratelé v Libereckém kraji tak zaplatí v příštím roce za metr krychlový včetně DPH 112,45 Kč, to je o 7,68 koruny víc než letos. Pro čtyřčlennou domácnost to při průměrné denní spotřebě 92 litrů na osobu bude znamenat zhruba tisícikorunu za rok navíc. Vodohospodářské sdružení Turnov zdraží podle předběžných informací o 4,89 procenta, cena je ale vyšší - včetně DPH budou odběratelé na vodném a stočném platit 117,95 Kč za krychlový metr. Zdraží i Frýdlantská vodárenská, cenu ale zveřejní až před koncem roku.