ČEZ zdraží elektřinu zhruba o třetinu, domácnost si připlatí 250 korun měsíčně. Ceny zvýší i E.ON

Samotná cena za spotřebovanou megawatthodinu se ale například u nejběžnější sazby D02 zdvojnásobí. Zatímco dosud za megawatthodinu platili lidé 1700 korun bez DPH, nově to bude 3120 korun. Celkové ceně na faktuře pomáhá to, že regulované poplatky zůstávají v tuto chvíli stejné. Jejich výši na příští rok oznámí Energetický regulační úřad během listopadu, žádné významné zvýšení ale analytici neočekávají.

„Pro nejběžnější sazby domácností, které elektřinou vaří a svítí, bude změna ceníků znamenat vyšší platby v průměru o 250 korun měsíčně,“ řekl Gazdík. Klienti s aktivní fixací budou platit stejné ceny jako dosud, ČEZ pro ně má zajištěnou elektřinu a podmínky fixace dodrží.

„Velkoobchodní cena elektřiny, kterou nakupujeme pro naše zákazníky, za poslední rok stoupla trojnásobně. Na extrémní úrovně totiž vyšplhala cena komodit, které potřebujeme k výrobě elektřiny: plynu uhlí, povolenky. Vidíme, že řada dodavatelů situaci neustála a končí. Mrzí nás, že ke zvýšení cen dojde i u ČEZ, ale snažili jsme se to udělat co nejvíce citlivě a do změn ceníků nepromítáme plné navýšení současných vysokých cen na burzách,“ uvedl Gazdík.

Zdraží i E.ON, PRE nikoliv

Reagovat na rostoucí ceny musí i E.ON. „Například ceny plynu pro zákazníky na standardních produktech jsme zvyšovali naposledy v listopadu roku 2018. I my ale budeme muset reagovat na vysoké nákupní ceny a částečně je zohlednit v našich cenících pro zákazníky. Můžeme však naše klienty ujistit, že současné vysoké ceny na burzách se do jejich ceníků promítnou jen částečně a až v příštím roce a dopady současného vývoje je rozhodně nepostihnou v plné výši,“ řekl ČTK mluvčí E.ON Roman Šperňák.

Cena za megawatthodinu elektrické energie s dodávkou na příští rok se zvedla podle Šperňáka během tohoto roku v podstatě 2,5krát, u plynu to je dokonce trojnásobek. „A to ceny v posledních dnech už mírně klesly. Navíc se ceny energií na burzách drží na rekordních, extrémně vysokých hodnotách velmi dlouhou dobu. Díky našemu zodpovědnému přístupu při nákupu elektrické energie, kdy nakupujeme průběžně a dopředu, jsme zatím nemuseli na rozdíl od řady jiných dodavatelů promítat tento nárůst cen do cen pro spotřebitele,“ řekl Šperňák.

Zdražovat bude i společnost Nano Energies. Kvůli zdražení zveřejnila společnost nové ceníky s předstihem, aby se noví i stávající klienti mohli na zdražení připravit. Od Nového roku bude nejběžnější sazba pro domácnost D02d stát 3390 Kč bez DPH za 1 MWh. Současná cena silové elektřiny byla u Nano Energies od 1. listopadu 3390 Kč + DPH za MWh, předtím to bylo u nefixovaného tarifu 1655 Kč za MWh. Skupina Nano Energies vznikla před 14 lety jako první dodavatel elektřiny z obnovitelných zdrojů v Česku a dosud je jediným, který má ve svém mixu výhradně obnovitelné zdroje.

Naopak Pražská energetika (PRE) od Nového roku zdražovat neplánuje, poslední zvýšení cen se uskutečnilo k letošnímu prvnímu září, navýšení bylo o sedm procent, což činí u běžné pražské rodiny 70 Kč za měsíc. Cena se měnila po dvou letech. „Tyto ceny držíme nadále a udržíme je do konce letošního roku. Ani od 1. ledna 2022 je měnit nebudeme, nicméně sledujeme velmi pozorně situaci na trhu, vývoj ceny elektřiny na burze a bude-li to nutné, budeme reagovat,“ řekl ČTK mluvčí PRE Petr Holubec.

Fixované ceny zůstávají beze změn. A pozor na smlouvy

„Netýká se to zákazníků v průběhu aktivní fixace. Pro ty máme elektřinu nakoupenou a podmínky fixace během fixace dodržíme. Seriózní dodavatel nemůže cenu během fixace zvýšit, i když teď vidíme, že to i některé velké firmy v poslední době dělaly,“ doplnil mluvčí ČEZ pro Blesk Zprávy.

„S tím nesouhlasíme, porušuje to důvěru na trhu. Už jsme nyní zaznamenali neseriózní nabídky zprostředkovatelů, kteří nabízejí nerealisticky nízké ceny. Právě teď je dvojnásob dobré pečlivě číst smlouvy a nenaletět podvodníkům nebo na takzvaně fixované produkty, které ve skutečnosti fixovanými produkty nejsou,“ varoval Gazdík.

Analytik: S hodnocením počkejme na Putina

Analytik ENAS Energy Services Vladimír Štěpán uvedl, že s hodnocením oprávněnosti společnosti ČEZ k zvýšení cen energií je nutné počkat do 8. listopadu. V tento den by se měly navýšit dodávky ruského plynu do Evropy, díky tomu by měla klesnout jeho cena na burzách. „To je kritický den, kdy se ukáže, jestli (ruský prezident Vladimir) Putin splní slovo. A vypadá to, že splní. V tu chvíli klesnou ceny plynu, a tím pádem i elektřiny, potom si můžeme říct, na kolik je zvýšení ČEZ oprávněné,“ řekl Štěpán. Do té doby by podle něj šlo pouze o spekulaci.

Štěpán schvaluje rozhodnutí MPO a ERÚ k stanovení stropu záloh pro klienty v režimu DPI. „Jde o to, jak rychle budou klesat ceny listopad, prosinec, proto je důležité, že se sníží zálohy odběratelům, to je přesně to, co stačí, co je nejvíc potřeba,“ řekl Štěpán. V dalších měsících bude cena zřejmě dále klesat.

ČEZ loni zlevňoval. Jako jediný

ČEZ jako jediný dodavatel loni snížil plošně ceníky na dobu neurčitou u všech produktů. „Přestože velkoobchodní ceny elektřiny rekordně rostou a daleko překonali historická maxima, necháváme ceníky na dobu neurčitou na nezměněné úrovni až do konce roku. Energetický trh prochází obdobím, které nikdo nepamatuje. Cena elektřiny za poslední rok stoupla trojnásobně,“ uvedl Gazdík. Situace na energetickém trhu je podle něj bezprecedentní.

ČEZ od ledna zdraží také plyn. Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš v půlce října odhadl růst jeho ceny o polovinu až dvě třetiny. Bližší informace k růstu cen plynu dnes ČEZ neuvedl.

Kromě dopadu na spotřebitele způsobila situace problémy také některým dodavatelům. V polovině října oznámily ukončení činnosti firmy Bohemia Energy se zhruba 900 000 odběrateli, Kolibřík energie s 28.000 klienty a A-PLUS Energie obchodní se 150 odběrnými místy.