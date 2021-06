Dobrovolní hasiči z Bruntálu pomáhali v minulých dnech v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku zasažené ničivým tornádem. Rozsah katastrofy je šokoval. Realita podle nich v mnohém předčila obrázek, který si o následcích udělali při sledování záběrů v televizi. Čtyři bruntálští dobrovolní hasiči na místě pomáhali dva dny. Dnes se vrátili domů. ČTK to řekl mluvčí města Jiří Ondrášek. Na jihu Moravy takto působilo sedm jednotek z Moravskoslezského kraje.

„Jedna věc je vidět tu spoušť v televizi. Ale druhá věc je vidět to na vlastní oči. Je to mnohem, mnohem horší. Shodli jsme se na tom všichni. Slovy se to popsat nedá,“ řekl po návratu velitel bruntálských dobrovolných hasičů Miroslav Sedláček.

„Přišli k nám místní a ptali se nás, kde budeme spát. Když jsme odpověděli, že ve vlaku, oni nám řekli: tak to ne, hoši, vy se vyspíte důstojně. Takže jsme nakonec spali v hezkém nezasaženém penzionu se sprchou a v pohodlí. Chování lidí bylo úžasné, i když byli sami v hrozné situaci,“dodal Sedláček