Těžký sníh láme stromy. Bez elektřiny v Česku zůstává 4500 domácností

Dodávky elektřiny v některých částech země dnes komplikovaly padající stromy, které nevydržely nápor sněhu. Bez proudu bylo dnes až 18.000 odběrných míst, k 21:30 to bylo ještě zhruba 4500 domácností. ČTK to řekla mluvčí ČEZ Soňa Holingerová.

Podle ní by energetici chtěli většinu poruch odstranit ještě dnes, pokud nenastanou komplikace. Meteorologové ale vydali výstrahu, že v noci a v pondělí bude v celém Česku foukat silný vítr. V nárazech může dosahovat rychlosti až 70 kilometrů v hodině. Zejména na severních horách ale může foukat rychlostí až 110 kilometrů v hodině. „Uvidíme, co to s tím udělá,“ dodala Holingerová.

Na Česko se žene silný vichr. Na horách bude foukat rychlostí až 110 kilometrů

Nejvíce domácností bez proudu bylo v 21:30 v Libereckém kraji, zhruba 2000 odběrných míst. Problémy jsou hlavně na Jablonecku a Semilsku. Podle Holingerové tam aktuálně řeší pět poruch na vedení vysokého napětí. Další čtyři jsou v horských oblastech Karlovarského kraje a čtyři i v hradeckém kraji. „Celkem máme 17 poruch na vysokém napětí,“ dodala.