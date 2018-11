Estébák Lorenc diskutoval na Univerzitě Karlově. Docentka přiznala chybu

Generál Alojz Lorenc byl v době pádu komunismu jedním z hlavních představitelů „temné strany“, jak by dneska řekla mladá generace. Někdejší šéf kontrarozvědné části StB byl vtažený i do událostí 17. listopadu a patří mezi jedny z mála odsouzených představitelů režimu. V pátek byl generál Lorenc v Praze hostem debaty na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a škola za to čelí ostré kritice. Že nešlo o dobrý tah, připustila pro Blesk Zprávy i docentka Barbora Osvaldová, která na fakultě garantuje studium žurnalistiky. Společně s Lorencem seděla přitom za jedním stolem.