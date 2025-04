Podcast: Záhadná tragédie ve Vonoklasech děsí dodnes. Šílený případ inspiroval seriál Studna!

Psal se rok 1932, když se 21letý Stanislav Jelínek seznámil na vesnické tancovačce s tehdy 18letou Marií Skopovou. Slovo dalo slovo, i když rodina Marie neměla z jejího milého radost, došlo brzy k svatbě. Než manželé koupili dům ve Vonoklasech nedaleko Prahy, byl Stanislav odvelen na vojnu. Po několika měsících ale armádu opustil.

Video Tragédie rodiny Jelínkových z Vonoklas děsí i po letech. Jak se liší seriálová Studna od skutečnosti? - Insta Crime Podcast Video se připravuje ...

Důvodem byla podle lékařů jeho nevyléčitelná duševní choroba, která se u něj ale objevila údajně ještě před nástupem na vojnu. Manželům se po pár letech narodil syn Stanislav. Rodinná idylka ale dlouho nevydržela. Přibližně v pěti letech se u malého Stanislava projevila dětská obrna, zřejmě ze špatné vody ze studny. Větší tragédie rodinu Jelínkových ale postihla až po pár letech.

Spory se sousedy eskalovaly

Mezi Jelínkovými a jejich sousedy narůstalo napětí a sporů. Soused Ungr měl pobodat psa, a tak Stanislav starší rozhodl nechat dům obehnat dalším vysokým neprůhledným plotem, aby na sebe se sousedy neviděli a nemuseli se provokovat. Situace ale stále eskalovala. V roce 1967 dokonce Stanislav starší vytáhl během hádky se sousedy nůž a pobodal Ungra.

Celou věc vyšetřovala Veřejná bezpečnost a Jelínkovi staršímu hrozil za jeho skutek trest. Na 13. února 1968 byl naplánován další policejní výslech, k tomu už ale nikdy nedošlo. V noci z 12. na 13. února se ve Vonoklasech odehrálo něco, na co už nikdo z obce nikdy nezapomene.

Výpovědi Stanislava mladšího neseděly

Dům Jelínkových zachvátily plameny. Když hasiči chtěli ze studny na zahradě čerpat vodu k hašení, nastal problém. Tlak vody byl minimální, a tak se rozhodli do studny nahlédnout. Tam na ně čekal hrůzný pohled. Dole plavala mrtvola Stanislava Jelínka st. Po lokalizaci celého požáru objevili hasiči v domě další tělo, a sice Marie Jelínkové. Jejich syn Stanislav v domě a ani v jeho blízkém okolí nebyl. Nakonec byl nalezen vysílený a s lehčími zraněními u jednoho z domů v nedalekých Černošicích.

Studna na zahradě rodiny Jelínků | TV Barrandov a archiv

Policie Stanislava Jelínka mladšího několikrát vyslýchala. Nejprve policii tvrdil, že ho někdo pořezal a následně spadl do studny, ze které se snažil vylézt, ale spadlo na něj ze shora tělo otce a on byl sražen zase dolů do vody. V další verzi uvedl, že vraždil otec, protože ho měl vidět, jak do matky v ložnici bodá. Příčinou smrti Marie Jelínkové ovšem nebyla bodná zranění, ale na údery do hlavy tupým předmětem.

Bitka ve studni? Nesmysl, míní badatel

Ve třetí výpovědi přišel Stanislav ml. s tím, že se tedy trochu pořezal on sám, na úplnou sebevraždu ale neměl odvahu. V poslední z výpovědí také popsal, že se s otcem ve studni pral. To ale pozdější pokusy, zejména badatele Josefa Maraše, vyvrátily. Nebylo možné, aby se dva dospělí muži do studny o průměru 80 centimetrů vešli a poprali se. Kdo tedy oné noci dům ve Vonoklasech zapálil a zavrždil Marii Jelínkovou?

Podivný případ inspiroval i jeden z nejznámějších dílů oblíbeného seriálu 30 případů majora Zemana. A nedávno na jeho motivy natočilo Voyo dokonce celý seriál s názvem Studna.

Došlo osudné noci ve Vonoklasech k otřesné rodinné tragédii, nebo měl v případu prsty i komunistický režim? A co všechno si scénáristé v televizních zpracováních upravili k obrazu svému a nebylo to založeno na faktech? To, a mnohem více, se dozvíte v nejnovější epizodě Insta Crime Podcastu, kterým provází moderátorky Tereza a Petra.